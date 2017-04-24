Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri
Çok kısada dünya çapında birçok kişi tarafından oynanmaya başlanan Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri nasıl olmalı, ondan bahsedeceğiz.
Gerçi okuyan çok az kişinin Counter Strike’ın ne olduğu hakkında bilgisi yoktur, fakat formaliteden de olsa biraz oyundan bahsedeyim. Counter Strike serisi, online birincil-kişi bakış açısına sahip bir savaş oyunudur. Steam’in de sahibi olan Valve tarafından yaratılmış bu oyun serisinde, farklı şekillerde insanlara ya da çevreye zarar vermeye çalışan teröristler ve bunları durdurmak için uğraşan özel harekat timi, yani counter-teröristler olmak üzere iki takım vardır. Birbirlerine ateş eder bunlar, bu kadar.
Türkiye’de 2000’li yılların ortalarında muhteşem bir internet kafe kültürü oluşmuştu. Evlerde oyun oynayacak bilgisayar olsa dahi internetin henüz yaygın olmaması sebebiyle bu günün hardcore-gamer dediğimiz abileri internet kafelerde bilek çürütmüştür. Bu kültürün oluşmasının benim hatırladığım -o zamanlar küçüğüm ben- üç oyun çok etkiliydi. Yine bir Valve oyunu olan Half-Life’ın çok oyunculu modu, Knight Online ve Counter Srtike.
Malum böyle klasikleşmiş bir seriye yeni oyun gelince eski oyuncuların hatıraları gün yüzüne çıkıyor. Ancak o nostaljik tüplü ekranı olan bilgisayarınızı çıkarmadan önce bakalım, Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri sizin sisteminizle ne kadar uyuşuyor.
Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri Nasıl Olmalı?
Minimum Sistem Gereksinimleri
Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ işlemci
Nvidia GeForce GT 420 veya AMD Raedon HD 6450 ekran kartı
1 GB RAM
Windows Xp 32 bit
Direct X 9
7.6 GB boş alan
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
Intel Pentium Dual Core E5700 3Ghz veya AMD Phenom 8750 Triple-Core işlemci
Nvidia GeForce GT 630 veya AMD Raedon HD 6670 ekran kartı
2 GB RAM
Windows 7 32 bit
Direct X 9
7.6 GB boş alan
İşte gördüğünüz gibi, Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri böyle. Yine orta hatta orta-düşük düzeyde bir bilgisayarla da oynanabilir, ancak tam performans (ve dolaylı olarak daha çok haz) alabilmek için orta-üst bir sistem şart. Umarız bu yazıyla Counter Strike Global Offensive oynama hevesinizi kıran biz olmamışızdır.
443 thoughts on “Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri”
Hocam kolay gelsin. Benim laptop çalıştırır mı bu oyunu merak ediyorum?
Bilgisayarına Bağlı
Hocam kolay gelsin. Benim laptop çalıştırır mı bu oyunu merak ediyorum?
Hocam resmi ekledim benim bilgisayar calıstırır mı bu oyunu merak ediyorum? Bazı oyunlar var oynadığım onlardan örnek vereyim, benim bilgisayar bunları çalıştırıyor; LoL, Dota 2, Elder Scrolls Skyrim, Prototype, Hearthstone, Kingdom Online, Cs 1.6, Don’t Starve gibi.. Bunları sorunsuz oynuyorum. Acaba Cs Go da çalışır mı?
Ortalama ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.
Çok teşekkürler Oğuz. Sana güvendim ve aldım oyunu, ayarları düşürdüm, akıcı şekilde oynayabiliyorum, sayende oldu. Yorumun olmasa yeni bilgisayar alana kadar mahrum kalacaktım bu oyundan. Tekrar sağol.
1gb ram 506 mb ati radeon 3850 intel core 2 duo 2.66 mhz kaldırır mı düşük ayar
i5 3317
4gb ram
gtx 740m
kesin kaldırır
BENİMKİ KALDIRIYO 3GB RAM SIKIINTIZIS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİMİ 1GB OLMASA 2GB TVSYE BENİMKİ 3GB GBYE BAĞLI Bİ KERE
Hocam resmi ekledim benim bilgisayar calıstırır mı bu oyunu merak ediyorum? Bazı oyunlar var oynadığım onlardan örnek vereyim, benim bilgisayar bunları çalıştırıyor; LoL, Dota 2, Elder Scrolls Skyrim, Prototype, Hearthstone, Kingdom Online, Cs 1.6, Don’t Starve gibi.. Bunları sorunsuz oynuyorum. Acaba Cs Go da çalışır mı?
Ortalama ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.
Çok teşekkürler Oğuz. Sana güvendim ve aldım oyunu, ayarları düşürdüm, akıcı şekilde oynayabiliyorum, sayende oldu. Yorumun olmasa yeni bilgisayar alana kadar mahrum kalacaktım bu oyundan. Tekrar sağol.
1gb ram 506 mb ati radeon 3850 intel core 2 duo 2.66 mhz kaldırır mı düşük ayar
intel core i3 2.30 GHz 4 gb ram ekran kartı nvdia 410M kasmadan oynayabilir miyim
Oynarsınız diye tahmin ediyorum. Yüksek çözünürlük olmasa bile ortalama ayarlarda akıcı bir şekilde kesin oynarsınız.
Yok kardeşim seninkinden tek farkım 520M ekran kartı var bende hiç de akıcı değil fpsde aşırı bir düşme var 800×600 gibi bir çözünürlükte oynadığım halde ve bütün goruntu ayarları en düşükte oldugu halde akıcı bir şekilde oynayamıyorum oyunu
intel core i3 2.30 GHz 4 gb ram ekran kartı nvdia 410M kasmadan oynayabilir miyim
Oynarsınız diye tahmin ediyorum. Yüksek çözünürlük olmasa bile ortalama ayarlarda akıcı bir şekilde kesin oynarsınız.
Yok kardeşim seninkinden tek farkım 520M ekran kartı var bende hiç de akıcı değil fpsde aşırı bir düşme var 800×600 gibi bir çözünürlükte oynadığım halde ve bütün goruntu ayarları en düşükte oldugu halde akıcı bir şekilde oynayamıyorum oyunu
İ5 3230 işlemci 3.1 ghz ye kadar çıkıyor.8 GB Ram ekran kartı 710M yüksek çözünürlük oynatır mı?
Çok rahat çalışır Emre
İ5 3230 işlemci 3.1 ghz ye kadar çıkıyor.8 GB Ram ekran kartı 710M yüksek çözünürlük oynatır mı?
Çok rahat çalışır Emre
3 gb ram 1 gb ekran karti kaldirirmi
İşlemciniz ve ekran karınız nedir?
3 gb ram 1 gb ekran karti kaldirirmi
İşlemciniz ve ekran karınız nedir?
Windows 8 64 Bit Çalışırmı Sistem Özelliklerim de kaldırıyor ?
Sistem özellikleriniz de kaldırıyorsa çalışır
Sa Kardesım
ATI RADEON 2400 Pro Hd Ekran Kartı
2 gb RAM
Cs go ACarmı Fps kac olur simdiden teşekkürler.
Windows 8 64 Bit Çalışırmı Sistem Özelliklerim de kaldırıyor ?
Sistem özellikleriniz de kaldırıyorsa çalışır
Sa Kardesım
ATI RADEON 2400 Pro Hd Ekran Kartı
2 gb RAM
Cs go ACarmı Fps kac olur simdiden teşekkürler.
Kardeşim tek merak ettiğim şey şu GT 420 ile kaç FPS alırım kasma felan olurmu ?
Kardeşim tek merak ettiğim şey şu GT 420 ile kaç FPS alırım kasma felan olurmu ?
BEN SİTEM ÖZELLİKLİ OLURMU İNTEL İ3-2333M CPU @2.20 GHZ 4 GB RAM 64 BİT
Ayarlarda biri iki değişiklik yaparsanız akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz diye tahmin ediyorum.
BEN SİTEM ÖZELLİKLİ OLURMU İNTEL İ3-2333M CPU @2.20 GHZ 4 GB RAM 64 BİT
Ayarlarda biri iki değişiklik yaparsanız akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz diye tahmin ediyorum.
abı 2 gb ram 2,5 ghz 64-bit windows 7 ATI-RADEON HD 2400 PRO 1 GB HAFIZASI VAR kasar mı ?
işlemci PENTİUM
abı 2 gb ram 2,5 ghz 64-bit windows 7 ATI-RADEON HD 2400 PRO 1 GB HAFIZASI VAR kasar mı ?
işlemci PENTİUM
benim 1.70 ghz oynayabilirmiyim
benim 1.70 ghz oynayabilirmiyim
Sa
ATI RADEON 2400 HD PRO Ekran Kartı
2 gb Ram
Cs go Acarmı Fps kac olur.
FPS kaç olur bilemeyeceğiz ancak açar.
Sa
ATI RADEON 2400 HD PRO Ekran Kartı
2 gb Ram
Cs go Acarmı Fps kac olur.
FPS kaç olur bilemeyeceğiz ancak açar.
1 gb ram 512mb ekran kartı kaldırırmı
Kaldırmaz. Sisteminizi yükseltmeniz gerekiyor.
1 gb ram 512mb ekran kartı kaldırırmı
Kaldırmaz. Sisteminizi yükseltmeniz gerekiyor.
Yaz çevap verini nolur
Yaz çevap verini nolur
Abi İntel(R) Core(TM)2 duo CPU E4500 2.20GHZ 2Gb Ram 32 bit işletim Sistemi cs go kasmadan oynayabilirmiyim ?
Ayarlarınızı kısmanız gerekecektir. Akıcı bir oyun deneyimi alabileceğinizi düşünmüyorum öbür türlü.
Abi İntel(R) Core(TM)2 duo CPU E4500 2.20GHZ 2Gb Ram 32 bit işletim Sistemi cs go kasmadan oynayabilirmiyim ?
Ayarlarınızı kısmanız gerekecektir. Akıcı bir oyun deneyimi alabileceğinizi düşünmüyorum öbür türlü.
Yüklü Bellek (Ram) : 2.00GB
İşlemci : Pentium(R) Dual – Core CPU E5200 @ 2.50GHZ 2.51GHz
Ekran kartı : GeForce 8400 GS
Yüklü Bellek (Ram) : 2.00GB
İşlemci : Pentium(R) Dual – Core CPU E5200 @ 2.50GHZ 2.51GHz
Ekran kartı : GeForce 8400 GS
İŞLEMCİ : PENTİUM(R) DUAL – CORE CPU E6700 320GHZ
YÜKLÜ BELLEK(RAM):2 GB
SİSTEM TÜRÜ : 32 BİT
EKRAN KARTI : İNTEL(R) G41 EXPRESS CHİPSET
DİRect sürümü :DİRECT X11
CS:GO KALDIRIRMI VEYA KALDIRIRSA KASARMI ? VE KAÇ FPS ALIRIM
Kaldırır hocam. Grafik ayarlarında ufak oynamalar yapabilirsiniz. Bunun dışında akıcı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz
o ekran kartını kaldırmaz
İŞLEMCİ : PENTİUM(R) DUAL – CORE CPU E6700 320GHZ
YÜKLÜ BELLEK(RAM):2 GB
SİSTEM TÜRÜ : 32 BİT
EKRAN KARTI : İNTEL(R) G41 EXPRESS CHİPSET
DİRect sürümü :DİRECT X11
CS:GO KALDIRIRMI VEYA KALDIRIRSA KASARMI ? VE KAÇ FPS ALIRIM
Kaldırır hocam. Grafik ayarlarında ufak oynamalar yapabilirsiniz. Bunun dışında akıcı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz
o ekran kartını kaldırmaz
İşlemci: İntel Core 2 Duo CPU E4600 2.40GHZ
Ram: 2 GB
Sistem: Windows XP 32 bit
Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8400GS 1 GB
Direct X9
CS GO kaldırır mı kaldırısa kasar mı ?
her türlü kaldırır ortalama ayarlarda iyi bi şekilde oynarın
Tesekkurler
İşlemci: İntel Core 2 Duo CPU E4600 2.40GHZ
Ram: 2 GB
Sistem: Windows XP 32 bit
Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8400GS 1 GB
Direct X9
CS GO kaldırır mı kaldırısa kasar mı ?
her türlü kaldırır ortalama ayarlarda iyi bi şekilde oynarın
Tesekkurler
hocam kaldırırmı ?
2gb ram
ekran kartı=Powercolor HD5450 GDDR3 1GB 64Bit AMD Radeon DX11 Ekran Kartı
sistem: Windows 7 32bit
hocam kaldırırmı ?
2gb ram
ekran kartı=Powercolor HD5450 GDDR3 1GB 64Bit AMD Radeon DX11 Ekran Kartı
sistem: Windows 7 32bit
işLEMCİ: Genuine ıntel(r)cpu 2160 @1.80GHZ 1.79 GHZ
BELLEK(RAM)2
32 BİT
KALDIRIMI YHA KALDIRMAZ GİBİ OF 🙁
düşük ayarda kasarak oynarsın malesef
işLEMCİ: Genuine ıntel(r)cpu 2160 @1.80GHZ 1.79 GHZ
BELLEK(RAM)2
32 BİT
KALDIRIMI YHA KALDIRMAZ GİBİ OF 🙁
düşük ayarda kasarak oynarsın malesef
AMD E1-2100 işlemci 2 GB DDR3 Ram 500 GB HDD
Kaldırır mı
AMD E1-2100 işlemci 2 GB DDR3 Ram 500 GB HDD
Kaldırır mı
Windows 8.1pro , Pentium (R) dual-core cpu E6500 2.93Ghz , 6Gb Ram , Geforce GT220 1Gb 128bit ekran kartı.. Kaldırır mı acaba ? hangi ayarda oynarım ona göre indirmek istiyorum
Açar, High oynayabilirsin.
Çok teşekkur ederım Mustafa
sacmalamis arkadas kardesimde i5 islemci win7 pro,gt 210 ekran karti 12 gb ram var 720p de lowda 25-30 fps aliyo
saçmalama o ekran kartıyla lowu göremez
oha lan o ekran kartı çöp
Windows 8.1pro , Pentium (R) dual-core cpu E6500 2.93Ghz , 6Gb Ram , Geforce GT220 1Gb 128bit ekran kartı.. Kaldırır mı acaba ? hangi ayarda oynarım ona göre indirmek istiyorum
Açar, High oynayabilirsin. ( Hatta daha üst düzey bir ayar varsa oynarsın )
Çok teşekkur ederım Mustafa
sacmalamis arkadas kardesimde i5 islemci win7 pro,gt 210 ekran karti 12 gb ram var 720p de lowda 25-30 fps aliyo
saçmalama o ekran kartıyla lowu göremez
oha lan o ekran kartı çöp
win 8.1 pro 64 bit 4 gb ram ekran kartım gt 620m ekran kartımda 64 bit diretcx 11 orta ayarlarda kaç fps ?
işlemcim intel core i5 3250m 2.5 ghz
High’da 60 FPS alırsın. 🙂
win 8.1 pro 64 bit 4 gb ram ekran kartım gt 620m ekran kartımda 64 bit diretcx 11 orta ayarlarda kaç fps ?
işlemcim intel core i5 3250m 2.5 ghz
High’da 60 FPS alırsın. 🙂
2 GB DDR2 Ram
Pentium 4 3.00 GHz (2 CPU)
AMD Radeon HD 5570 1 GB 256 Bit DX 11
Oynayabilirmiyim oynayabilirsem hangi ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilirim?
Low, Medium açar gibi. 🙂
İşlemci:Intel(R)Pentium(R) D CPU 3.00 GHz 2.99GHz
Ram:2.00GB
32 Bit
Açarmı Yazarmısınız ?
2 GB DDR2 Ram
Pentium 4 3.00 GHz (2 CPU)
AMD Radeon HD 5570 1 GB 256 Bit DX 11
Oynayabilirmiyim oynayabilirsem hangi ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilirim?
Low, Medium açar gibi. 🙂
ram 4gb DDR3
ekran kartı nividia gt 720m 2gb
500gb HDD
intel core İ5 32-30 2.6 HIZ+turbo boos özelliğiyle 3.2 hıza kadar çıkabiliyo
windows 7 64 bit
dx 11 destekliyo
sizce en yüksek ayarda rahat bir şekilde oynarmıyımmm
Kaldırır kardeş
ram 4gb DDR3
ekran kartı nividia gt 720m 2gb
500gb HDD
intel core İ5 32-30 2.6 HIZ+turbo boos özelliğiyle 3.2 hıza kadar çıkabiliyo
windows 7 64 bit
dx 11 destekliyo
sizce en yüksek ayarda rahat bir şekilde oynarmıyımmm
Kaldırır kardeş
ram 3 gb
ekran kartı nvdia gt 335
i3 islemci 2.13 ghz
directx 11
130 gb bos alan kaldırırmı cs g.o yu laptop
60 fps alırsın
babayı 60 fps alırsın
60 fps alamaz çok zor ama kaldırır
ram 3 gb
ekran kartı nvdia gt 335
i3 islemci 2.13 ghz
directx 11
130 gb bos alan kaldırırmı cs g.o yu laptop
60 fps alırsın
babayı 60 fps alırsın
60 fps alamaz çok zor ama kaldırır
Ram: 1 gbb
Ekran kartı: nvdia 7100 gs
işlemci : intel pentium d cpu 3.00
dx 11
win 7
kaldırır mı acaba ?
Ram: 1 gbb
Ekran kartı: nvdia 7100 gs
işlemci : intel pentium d cpu 3.00
dx 11
win 7
kaldırır mı acaba ?
RAM : 4 GB DDR3
EKRAN KARTI : AMD RADEON 5450 – 1 GB
İŞLEMCİ : İNTEL CORE İ5 3.0
Kaldırır mı ?
Benim PC nin aynisi ben indirmistim torrenten kaldirmisti ayarlari lowa almistim cok az kasiodu yani kaldirir 🙂
Senin bilgisayar çok iyi. Çok rahat kaldırır hemde inanılmaz hızlı oynarsın 🙂
RAM : 4 GB DDR3
EKRAN KARTI : AMD RADEON 5450 – 1 GB
İŞLEMCİ : İNTEL CORE İ5 3.0
Kaldırır mı ?
Benim PC nin aynisi ben indirmistim torrenten kaldirmisti ayarlari lowa almistim cok az kasiodu yani kaldirir 🙂
Senin bilgisayar çok iyi. Çok rahat kaldırır hemde inanılmaz hızlı oynarsın 🙂
arkadaşlar 2 gb ddr2 ram intel Pentium dual core 2.5 ghz işlemci intel g41 express chipset lowda kaldırır mı
Sanmıyorun lowda 25 fps civarı
arkadaşlar 2 gb ddr2 ram intel Pentium dual core 2.5 ghz işlemci intel g41 express chipset lowda kaldırır mı
Sanmıyorun lowda 25 fps civarı
işlemci 1.80 ghz 2 gb ram var ekran kartı 1 gb kaldırırmı
işlemci 1.80 ghz 2 gb ram var ekran kartı 1 gb kaldırırmı
ATI radeon HD 4600 series Q8400 @ 2.66 GHz 2..67 GHz
ıntel core 2 quad CPU
4 gb ram
4 çekirdek 64 bit
CS GO KALDIRIR MI? KALDIRMAZ SA NE GEREKLİ?
ATI radeon HD 4600 series Q8400 @ 2.66 GHz 2..67 GHz
ıntel core 2 quad CPU
4 gb ram
4 çekirdek 64 bit
CS GO KALDIRIR MI? KALDIRMAZ SA NE GEREKLİ?
Intel Core 2 Duo 2.00 GHz 3 GB ram windows 7 64 bit açarmı ?
Intel Core 2 Duo 2.00 GHz 3 GB ram windows 7 64 bit açarmı ?
Asus TeK m2v-mx se amd athlon(tm) 64 x2 dual core processor 4400+ 2.30 ghz / 2 gb ram 1 gb ekran kartı —- Kaldırır mı ?
Asus TeK m2v-mx se amd athlon(tm) 64 x2 dual core processor 4400+ 2.30 ghz / 2 gb ram 1 gb ekran kartı —- Kaldırır mı ?
BEYLER 1.80 ghz ile kaldırırmı
BEYLER 1.80 ghz ile kaldırırmı
slm 2.20 GHz var Ram 2,00 GB 32 Bit sistem Orjinal windows 7 Cs Go yu kaldırırmı?
slm 2.20 GHz var Ram 2,00 GB 32 Bit sistem Orjinal windows 7 Cs Go yu kaldırırmı?
windows 7 ultimate 64 bit pentium dual core cpu t4500 2.30GHz 4,00 GB ram mobil intel 4 series express chipset family bu sistem kaldırırmı cs go yu lütfen cevap verin.
windows 7 ultimate 64 bit pentium dual core cpu t4500 2.30GHz 4,00 GB ram mobil intel 4 series express chipset family bu sistem kaldırırmı cs go yu lütfen cevap verin.
Arkadaslar 2 gb ram atı reaodon 4300/4500 hd series kaldırırmı islemcim pentıum dual core 3.06,3.07 ghl kaldırırmı nolurr acıl ındırımlerı bıtcek 😀
Arkadaslar 2 gb ram atı reaodon 4300/4500 hd series kaldırırmı islemcim pentıum dual core 3.06,3.07 ghl kaldırırmı nolurr acıl ındırımlerı bıtcek 😀
AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor 3.10 GHz
2 GB RAM
Windows 7
64 Bit İşletim Sistemi
CS GO Kaldırırmı Kaldırsa Kasarmı ??
AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor 3.10 GHz
2 GB RAM
Windows 7
64 Bit İşletim Sistemi
CS GO Kaldırırmı Kaldırsa Kasarmı ??
*Intel® Pentium® İşlemci B960 | saat hızı : 2.20 GHz | Ön Veri Yolu : 1.333 MHz | 3. seviye önbellek : 2 MB
*6 gb ram
*64 bit
*Intel® HD Graphics 3000 Grafik kartı
*windows 7
CS GO kaldırırmı kaldırırsa kasarmı?
*Intel® Pentium® İşlemci B960 | saat hızı : 2.20 GHz | Ön Veri Yolu : 1.333 MHz | 3. seviye önbellek : 2 MB
*6 gb ram
*64 bit
*Intel® HD Graphics 3000 Grafik kartı
*windows 7
CS GO kaldırırmı kaldırırsa kasarmı?
İşelmci : AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4450B 2.30 GHz
Ram : 2 GB
Ekran Kartı : ATI Radeon X1200 Series 1 GB
Oyunu açar mı acaba yardımcı olur musunuz…
İşelmci : AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4450B 2.30 GHz
Ram : 2 GB
Ekran Kartı : ATI Radeon X1200 Series 1 GB
Oyunu açar mı acaba yardımcı olur musunuz…
AMD A8 5600K 3.6GHz
Sapphire R7 240 2GB 128Bit
HDD 1TB
4 GB RAM
ANAKART MSI A58M-E33
cs goyu kaldırırmı
O sistemle rahat oynarsın gibi geliyor. 120 fps civarı alırsın diye düşünüyorum
AMD A8 5600K 3.6GHz
Sapphire R7 240 2GB 128Bit
HDD 1TB
4 GB RAM
ANAKART MSI A58M-E33
cs goyu kaldırırmı
O sistemle rahat oynarsın gibi geliyor. 120 fps civarı alırsın diye düşünüyorum
Win 7 Home Basic 32 bit(6.1,Yapı 7600)
İşlemci:Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz (2 CPUs), ~2.5GHz
Bellek:2048MB RAM
Disk belleği dosyası: 1767MB kullanıldı, 2327 kullanılabilir.
DirectX Sürümü: DirexctX 11
Win 7 Home Basic 32 bit(6.1,Yapı 7600)
İşlemci:Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz (2 CPUs), ~2.5GHz
Bellek:2048MB RAM
Disk belleği dosyası: 1767MB kullanıldı, 2327 kullanılabilir.
DirectX Sürümü: DirexctX 11
Cs goyu kaldırımı Cevap Verin!
Arkadaşlar Acil Yardım Lazım Asus Intel Core 2 T5900 2.20Ghz 3GB Ram 32 bit Windows 7 Kaldırırmı Acil Yardım ?
Arkadaşlar Acil Yardım Lazım Asus Intel Core 2 T5900 2.20Ghz 3GB Ram 32 bit Windows 7 Kaldırırmı Acil Yardım ?
gt 520 cs go da kaç fps alır
gt 520 cs go da kaç fps alır
arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var ıntel[R] pentium[R] D CPU 2.01GHz 2 gb ram 32 bit ve 1gb ram gtx210 cs goda kaç fps alır
1 fps o da belki
arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var ıntel[R] pentium[R] D CPU 2.01GHz 2 gb ram 32 bit ve 1gb ram gtx210 cs goda kaç fps alır
1 fps o da belki
arkadaşlar pardon ıntel[R] pentium[R] D CPU 2.80 GHz
arkadaşlar pardon ıntel[R] pentium[R] D CPU 2.80 GHz
windos 8 olurmu
windos 8 olurmu
gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
core i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
Kaldırırmı Laptop
kaldırmaz
aaa kardeşim celil adlı arkadaşımıza inanma. senin ki rahat cs go yu kaldırır.Hemde çok kolay 😀
gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
core i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
Kaldırırmı Laptop
kaldırmaz
aaa kardeşim celil adlı arkadaşımıza inanma. senin ki rahat cs go yu kaldırır.Hemde çok kolay 😀
beyler benim işlemci “Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2 CPUs)” bu şekilde kaldırır mı csgoyu?
beyler bide intel core 2 duo mu daha iyi yoksa intel pentium dual core mi?
beyler benim işlemci “Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2 CPUs)” bu şekilde kaldırır mı csgoyu?
beyler bide intel core 2 duo mu daha iyi yoksa intel pentium dual core mi?
gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
core i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
Kaldırırmı Laptop
gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
core i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
Kaldırırmı Laptop
Kardeş Benim PC : CS:GO’yu Kaldırır mı ?
Intel Pentium (R) CPU B980 2.40 Ghz
4 GB Ram 64 Bit Windows 8.1
Kardeş Benim PC : CS:GO’yu Kaldırır mı ?
Intel Pentium (R) CPU B980 2.40 Ghz
4 GB Ram 64 Bit Windows 8.1
Grundig
4 gb ram
32 bit
2 çekirdek
Intel(R) HD Graphics 3000
DirectX10
Toplam kullanılabilir grafik belleği 1190 mb
Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz
Kaldırırmı kaldırırsa kasar mı ?
Grundig
4 gb ram
32 bit
2 çekirdek
Intel(R) HD Graphics 3000
DirectX10
Toplam kullanılabilir grafik belleği 1190 mb
Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz
Kaldırırmı kaldırırsa kasar mı ?
gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
core i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
Kaldırırmı Laptop lowda acarmı
gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
core i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
Kaldırırmı Laptop lowda acarmı
İntel core 2 duo T5750 2. Ghz işlemci
4gb ram
AMD mobility radeon hd 3400 ekran kartı 128mb
Directx9
64bit falan filan beyler kaldırırmı 😀
İntel core 2 duo T5750 2. Ghz işlemci
4gb ram
AMD mobility radeon hd 3400 ekran kartı 128mb
Directx9
64bit falan filan beyler kaldırırmı 😀
2.50 gb ram
Windows 7 ultimate 32 bit
Nvdia geforce GT 420
Intel(R) Core(TM) 2cpu 6400 @ 2.13 ghz 2.13 ghz
Pcde en fazla kaç fpsde oynarim kasarmi :/
2.50 gb ram
Windows 7 ultimate 32 bit
Nvdia geforce GT 420
Intel(R) Core(TM) 2cpu 6400 @ 2.13 ghz 2.13 ghz
Pcde en fazla kaç fpsde oynarim kasarmi :/
intel pentium dual core e2200 2.2ghz
2gb ram
256 mb atı radeon hd 2400 pro
Bana nasıl bir oyun sunar en en en düşük ayarlarda kaç fps alırım?
bu sistemin bu oyunu kaldırması ne yazıkki mümkün değil
Ağlattın :'(
yeni ekran kartı al oynarsin
intel pentium dual core e2200 2.2ghz
2gb ram
256 mb atı radeon hd 2400 pro
Bana nasıl bir oyun sunar en en en düşük ayarlarda kaç fps alırım?
bu sistemin bu oyunu kaldırması ne yazıkki mümkün değil
Ağlattın :'(
yeni ekran kartı al oynarsin
Windows Xp 1.50 gb ram Intel(R) Pentium (R) 4CPU 2.40GHz NVIDIA GeForce4 MX 4000 1280×1024 32 bit kaldirirmi
kardeş ramin 2gb olsa iyi olurdu 1gb istiyo en az zaten 512mb, 1gb ram pc kulanıyo %50 kaldırma ihtimali
Windows Xp 1.50 gb ram Intel(R) Pentium (R) 4CPU 2.40GHz NVIDIA GeForce4 MX 4000 1280×1024 32 bit kaldirirmi
kardeş ramin 2gb olsa iyi olurdu 1gb istiyo en az zaten 512mb, 1gb ram pc kulanıyo %50 kaldırma ihtimali
Kardeişim 2gb r am işlemci Intel(R) Celeron(R) CPU N2815 @ 1.86GHz 1.86 GHz 64 bit DirectX11 Intel(R) HD Graphics
Kardeişim 2gb r am işlemci Intel(R) Celeron(R) CPU N2815 @ 1.86GHz 1.86 GHz 64 bit DirectX11 Intel(R) HD Graphics
kaldırırmı?
kaldırırmı?
nvida gt220 var kaldırımı
nvida gt220 var kaldırımı
intel core 2duo p7450 2.13ghz
4gb ram
64 bit isletim sistemi
nvidia geforce gt 130m
2 gb ekran kartı
cs go kaldırırmı
kaldırır
intel core 2duo p7450 2.13ghz
4gb ram
64 bit isletim sistemi
nvidia geforce gt 130m
2 gb ekran kartı
cs go kaldırırmı
kaldırır
win 8 olurmu ?
win 8 olurmu ?
Windows 7 ultimate
AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor 2.10 GHz
4 GB RAM kullanılabilir 3,49 GB
32 bit işletim sistemi
Windows 7 ultimate
AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor 2.10 GHz
4 GB RAM kullanılabilir 3,49 GB
32 bit işletim sistemi
1.250 gb ekran kartı intel pentium p6100 2.000 ghz işlemci 3gb ram var cs go kaldırırmı yardım lütfen
kasar….
kaldırır mı
bilen biri varsa yorum atsın lütfen
1.250 gb ekran kartı intel pentium p6100 2.000 ghz işlemci 3gb ram var cs go kaldırırmı yardım lütfen
kasar….
kaldırır mı
bilen biri varsa yorum atsın lütfen
nvidia geforce 320m ekran kartı
nvidia geforce 320m ekran kartı
intel core i7 2.80 Ghz
6gb ram(2.93 kullanılabilir)
32 bit işlemci
1 gb ekran karti
ekran kartına baglı
kasar mı
intel core i7 2.80 Ghz
6gb ram(2.93 kullanılabilir)
32 bit işlemci
1 gb ekran karti
ekran kartına baglı
kasar mı
arkadaşlar benimki intel core i5-2430cpu 2.40
8 ram
64 bitt işlemci acaba benim bilgisayar csgo yu kaldırırmı
kaldırır
arkadaşlar benimki intel core i5-2430cpu 2.40
8 ram
64 bitt işlemci acaba benim bilgisayar csgo yu kaldırırmı
kaldırır
lütfen acil cevap verin
lütfen acil cevap verin
yanlış yazmışım özür
intel core 1.5-2430m cpu 2.40 ghz
8g ram
64 bit acaba benim bilgisayar csgo yu kaldırırmı
yanlış yazmışım özür
intel core 1.5-2430m cpu 2.40 ghz
8g ram
64 bit acaba benim bilgisayar csgo yu kaldırırmı
İntel pentium Dual Core 2 çekirdek işlemci
2 Gb Ram
32 Bit Win. 7
İntel G41 Express chipset ekran kartı
Oyun kasarmı acıllll!
bence en dusuk ayarda oynarsan kasmaz
seyfi yanlis yazdim sana seninki kasabilir ama emin deilim
İntel pentium Dual Core 2 çekirdek işlemci
2 Gb Ram
32 Bit Win. 7
İntel G41 Express chipset ekran kartı
Oyun kasarmı acıllll!
bence en dusuk ayarda oynarsan kasmaz
seyfi yanlis yazdim sana seninki kasabilir ama emin deilim
bir sorum olucakta RAM 2,00 GB İŞLETİM SİSTEMİ 64 BİT WİNDOWS 7
İntel core 2 duo CPU E4600 @ 2.40GHz, 2.40GHz
Herhanbir kasma sorunu yaşarmıyım acaba ?
bence kasmaz
endusuk ayarlarda kasmaz bence
ama 2 gb ram sorun
ekran kartın 1 gb 128 bit veye üstüyse cok rahat bir sekilde oynarsın low yada üstünde
bir sorum olucakta RAM 2,00 GB İŞLETİM SİSTEMİ 64 BİT WİNDOWS 7
İntel core 2 duo CPU E4600 @ 2.40GHz, 2.40GHz
Herhanbir kasma sorunu yaşarmıyım acaba ?
bence kasmaz
endusuk ayarlarda kasmaz bence
ama 2 gb ram sorun
ekran kartın 1 gb 128 bit veye üstüyse cok rahat bir sekilde oynarsın low yada üstünde
intel core 2 cpu 4400 2.00 ghz
4 gb ram
63 bit işletim sistemi
ATI radeon hd 4350 2gb
directx 11
KALDIRIR MI
63 bit ne amk
hahaha :D:D
:))))))))))))))))))))
intel core 2 cpu 4400 2.00 ghz
4 gb ram
63 bit işletim sistemi
ATI radeon hd 4350 2gb
directx 11
KALDIRIR MI
63 bit ne amk
hahaha :D:D
:))))))))))))))))))))
63 tane bit yakalaman lazım diyor.
63 bit ne geri zekalı
AMD Atholon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.70 GHz
4 GB Ram 2+2
Nvidia GeForce 9500 Gt 1gb
Sistem Türü Windows 8.1 Pro 32 Bit 64 Yaptıracam.
Oyunda Low’da oynarsam Kasarmı ?
kasmaz
AMD Atholon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.70 GHz
4 GB Ram 2+2
Nvidia GeForce 9500 Gt 1gb
Sistem Türü Windows 8.1 Pro 32 Bit 64 Yaptıracam.
Oyunda Low’da oynarsam Kasarmı ?
kasmaz
İNTEL CORE TM 2 T6600 @ 2.20 GHz
4 GB KULLANİLABİLİR 2.96 GB RAM
32 BİT İSLETİM SİSTEMİ
WİNDOWS 7
ATİ MOBİLİTY RADEON HD 4500 SERİES EKRAN KARTİ
BEYLER COK ONEMLİ BENİM İCİN RAHAT OYNAYABİLİR MİYİM BU OZELLİKLERLE ?
ekran kartın kac gb yada mb
İNTEL CORE TM 2 T6600 @ 2.20 GHz
4 GB KULLANİLABİLİR 2.96 GB RAM
32 BİT İSLETİM SİSTEMİ
WİNDOWS 7
ATİ MOBİLİTY RADEON HD 4500 SERİES EKRAN KARTİ
BEYLER COK ONEMLİ BENİM İCİN RAHAT OYNAYABİLİR MİYİM BU OZELLİKLERLE ?
ekran kartın kac gb yada mb
Intel Pentium Dual CPU E2220 yetiyomu arkadaslar??
Intel Pentium Dual CPU E2220 yetiyomu arkadaslar??
intel pentium p6100 2 ghz 2gb ram paylaşımlı ekran kartı (intel hd graphics) taşırmı ?
intel pentium p6100 2 ghz 2gb ram paylaşımlı ekran kartı (intel hd graphics) taşırmı ?
beyler 2 gb ram ATI radeon HD 4300/4500 series kaldırırmı
beyler 2 gb ram ATI radeon HD 4300/4500 series kaldırırmı
Pentium dual-core E5300 2.60ghz
2 gb ram
Nvidia GeForce GT 420
kaldırır mı?
Pentium dual-core E5300 2.60ghz
2 gb ram
Nvidia GeForce GT 420
kaldırır mı?
Intel core 2 duo 1.8 islemci 1 gb ram amd radeon hd 6075 128bit cs go yu kaldirirmi acil yardim arkadaslar
minimumda oynarsın ama kasar
inter core 2 duo e4400 işlemci 3 gb ram 512mb 128 bit ekran kartı 32 bit işletim sistemi windows 7 minimum ayarlarda kasarmı beyler acil yARDIM işmeci hızı 2 40 ona göre yüklicem
Intel core 2 duo 1.8 islemci 1 gb ram amd radeon hd 6075 128bit cs go yu kaldirirmi acil yardim arkadaslar
minimumda oynarsın ama kasar
inter core 2 duo e4400 işlemci 3 gb ram 512mb 128 bit ekran kartı 32 bit işletim sistemi windows 7 minimum ayarlarda kasarmı beyler acil yARDIM işmeci hızı 2 40 ona göre yüklicem
intel core i7 8gb ram 64 bit atı radeon hd 5450 directx 11 kasarmı çok ???? (win 7)
Kodumun Malı Okuman Yazman Yokmu kaldırır mı diye soruyon?
kardeş i7 işlemci 8gb ramin var ekran kartında 2 gb ve leptop dur muhtemelen kaldırır rahat
intel core i7 8gb ram 64 bit atı radeon hd 5450 directx 11 kasarmı çok ???? (win 7)
Kodumun Malı Okuman Yazman Yokmu kaldırır mı diye soruyon?
kardeş i7 işlemci 8gb ramin var ekran kartında 2 gb ve leptop dur muhtemelen kaldırır rahat
adam sistem gereksinimleri yazmış daha ne kaldırırmı dıye soruyosunuz ??? onudamı adam öğretsin
adam sistem gereksinimleri yazmış daha ne kaldırırmı dıye soruyosunuz ??? onudamı adam öğretsin
İşlemci: Amd Phenom(tm) II X2 555 Processor (2CPus) 3.2GHZ
2GB Ram
Directx11 Sürüm
Ekran: NVIDIA Geforce 9500 GT , 1GB (32 bit, 75Hz)
Oyun ile ilgili sıkıntılar yaşar mıyım ?
ekran kartın 1 gb 128 bit fln olsaydı rahat oynardın belki yine oynarsın ama low da
İşlemci: Amd Phenom(tm) II X2 555 Processor (2CPus) 3.2GHZ
2GB Ram
Directx11 Sürüm
Ekran: NVIDIA Geforce 9500 GT , 1GB (32 bit, 75Hz)
Oyun ile ilgili sıkıntılar yaşar mıyım ?
ekran kartın 1 gb 128 bit fln olsaydı rahat oynardın belki yine oynarsın ama low da
Cs:go Kaldırırmı ? Acil.
Yüklü Bellek (RAM) : 4,00 GB Sistem Türü : 64 Bit İşletim Sistemi İşlemci:Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz Kalem Ve Dokuma : Bu Görüntü Biriminde Kalem Girdisi Veya Dokunarak Giriş Yok. Elimden Geldiğince Yazmaya Çalıştım. Kaldırmaz Dimi ? :/ Ekran Kartını Unutmuşum : Intel (R) HD Graphics 3000
kaldırır
Cs:go Kaldırırmı ? Acil.
Yüklü Bellek (RAM) : 4,00 GB Sistem Türü : 64 Bit İşletim Sistemi İşlemci:Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz Kalem Ve Dokuma : Bu Görüntü Biriminde Kalem Girdisi Veya Dokunarak Giriş Yok. Elimden Geldiğince Yazmaya Çalıştım. Kaldırmaz Dimi ? :/ Ekran Kartını Unutmuşum : Intel (R) HD Graphics 3000
kaldırır
Kardeş İntel Pentium işlemci +4 gb ram + windows 10pro + 32bit + 2.40 ghz+İntel Graphics ekran kartı 1664mb :Steam üzerinden csgo almayı planlıyorum sizce kasıntı olurmu???
Kardeş İntel Pentium işlemci +4 gb ram + windows 10pro + 32bit + 2.40 ghz+İntel Graphics ekran kartı 1664mb :Steam üzerinden csgo almayı planlıyorum sizce kasıntı olurmu???
İntel(R) Pentium(R) 4CPU 3.06GHz 3.07GHz 2GB ram 32 Bit İşletim Sistemi Direcxt9 kaldırırmı gencler kaldırmazsa gidip pc almaya hazırım .S
sen pc yi ekran kartsızmı acıyon bilader 😀 ekran kartını yazmamasın
İntel(R) Pentium(R) 4CPU 3.06GHz 3.07GHz 2GB ram 32 Bit İşletim Sistemi Direcxt9 kaldırırmı gencler kaldırmazsa gidip pc almaya hazırım .S
sen pc yi ekran kartsızmı acıyon bilader 😀 ekran kartını yazmamasın
beyler ekran kartı tutmuyor İntel(R)33 Diye bişey
beyler ekran kartı tutmuyor İntel(R)33 Diye bişey
ıntel(R) Core(TM) Duo CPU E7200 2.53 GHz
Ram : 2gb
64 bit işlemci
ıntel(R) Core(TM) Duo CPU E7200 2.53 GHz
Ram : 2gb
64 bit işlemci
İntel core 2cpu 4 4600 2.40 ghz 4 gb ram Nvidia geforce 9600gt 2gb csgo kasarmı
directx 11 Win 7 64 bit
İntel core 2cpu 4 4600 2.40 ghz 4 gb ram Nvidia geforce 9600gt 2gb csgo kasarmı
directx 11 Win 7 64 bit
yaa arkadaslar csgo wındows 8 kulanıyorum ama sıstem gereksınımlerınde wındows 8 gozukmuyo yanı acılmıyo mu yoksa uyumluluk sorunu falan mı var yardımcı olur musunuz
Büyük ihtimal açılır . Sorun çıkacağını sanmam .
yaa arkadaslar csgo wındows 8 kulanıyorum ama sıstem gereksınımlerınde wındows 8 gozukmuyo yanı acılmıyo mu yoksa uyumluluk sorunu falan mı var yardımcı olur musunuz
Büyük ihtimal açılır . Sorun çıkacağını sanmam .
yaw bişe diyecem benim ki windows 7 de düşükte oynasam bişe olurmu
yaw bişe diyecem benim ki windows 7 de düşükte oynasam bişe olurmu
ATI Radeon HD 4600 series ekran kartı oyunu kaldırırmı
ATI Radeon HD 4600 series ekran kartı oyunu kaldırırmı
intel(r( pentium(r) dual CPU E2180 2.00 GHz
3 gb ram
32 bit işlemci
ATI Radeon HD 2600 Pro
directx 11
KALDIRIR MI ?
intel(r( pentium(r) dual CPU E2180 2.00 GHz
3 gb ram
32 bit işlemci
ATI Radeon HD 2600 Pro
directx 11
KALDIRIR MI ?
arkadaşlar cs go kaldırır mı ?
bide bu var bi yardımcı olun arkadaşlar ona göre satın alacagım
arkadaşlar cs go kaldırır mı ?
bide bu var bi yardımcı olun arkadaşlar ona göre satın alacagım
Düşük ayarlarda kalldırırmı????
Düşük ayarlarda kalldırırmı????
1.50 gb ram kaldırırmı
1.50 gb ram kaldırırmı
intel core i3-2120 cpu 3.30ghz
3 gb ram
32 bit işletim sistemi
kaldırırmı acil yazn ltfn
intel core i3-2120 cpu 3.30ghz
3 gb ram
32 bit işletim sistemi
kaldırırmı acil yazn ltfn
Cpuİşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MBChipsetH81 Chipset 1600Mhz, Ram8 GB 1600 Mhz RamHarddisk1 TB 7200 Rpm OptikDVD±RW Dual Layer Ekran Kartı4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA kaldırırmı?????
Cpuİşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MBChipsetH81 Chipset 1600Mhz, Ram8 GB 1600 Mhz RamHarddisk1 TB 7200 Rpm OptikDVD±RW Dual Layer Ekran Kartı4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA kaldırırmı?????
Cpuİşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MB
ChipsetH81 Chipset 1600Mhz,
Ram8 GB 1600 Mhz Ram
Harddisk1 TB 7200 Rpm
OptikDVD±RW Dual Layer
Ekran Kartı4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA KALDIRIRMI?
Cpuİşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MB
ChipsetH81 Chipset 1600Mhz,
Ram8 GB 1600 Mhz Ram
Harddisk1 TB 7200 Rpm
OptikDVD±RW Dual Layer
Ekran Kartı4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA KALDIRIRMI?
Cpu::::İşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MB
Chipset::::H81 Chipset 1600Mhz,
Ram::::8 GB 1600 Mhz Ram
Harddisk::::1 TB 7200 Rpm
Optik::::DVD±RW Dual Layer
Ekran Kartı:::::4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA KALDIRIRMI??????
Cpu::::İşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MB
Chipset::::H81 Chipset 1600Mhz,
Ram::::8 GB 1600 Mhz Ram
Harddisk::::1 TB 7200 Rpm
Optik::::DVD±RW Dual Layer
Ekran Kartı:::::4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA KALDIRIRMI??????
MALMISNI AMK SORDUN SORUYA BAK CANAVAR GİBİ PCN VAR KALKAR TABİ
Doğru diyorsun mal galiba…
bravo aynen öyle bizimki 1.70 zorlanınca 2.40 anca çıkıo aq intel core i5 bok gibi 4 gb ram
atı mobilityraedon HD 2600 görüntü 32 bit sistem modeli satellite a200 ıntel core 2duo cpu 2gb ram kaldırır mı
atı mobilityraedon HD 2600 görüntü 32 bit sistem modeli satellite a200 ıntel core 2duo cpu 2gb ram kaldırır mı
dirext 11 2.00 ghz
dirext 11 2.00 ghz
Windows 7 Professional 64-bit
CPU: Intel Pentium G2030 @ 3.00 GHz
RAM:2 GB
Ekran Kartı: 2270W(1920X1080@60HZ) 1024MBATI AMD Radeon HD 5500 Series(ATI AIB)
ARKADAŞLAR BU SİSTEM CS GO YU KALDIRIR MI KALDIRIRSA HANGİ DÜZEYDE OYNAYABİLİRİM LOW MU MEDİUM MU LÜTFEN YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM BİLGİLİ KİŞİLER YAZARSA ÇOK MEMNUN OLURUM İYİ GÜNLER CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM
Windows 7 Professional 64-bit
CPU: Intel Pentium G2030 @ 3.00 GHz
RAM:2 GB
Ekran Kartı: 2270W(1920X1080@60HZ) 1024MBATI AMD Radeon HD 5500 Series(Yaklaşık Toplam Bellek 1754MB)
ARKADAŞLAR BU SİSTEM CS GO YU KALDIRIR MI KALDIRIRSA HANGİ DÜZEYDE OYNAYABİLİRİM LOW MU MEDİUM MU LÜTFEN YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM BİLGİLİ KİŞİLER YAZARSA ÇOK MEMNUN OLURUM İYİ GÜNLER CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM
İntel Pentium G3250 3.20 işlemci 4 gb ram 2 Gb AMD Radeon R5 220 ekran kartı açar mı ?
İntel Pentium G3250 3.20 işlemci 4 gb ram 2 Gb AMD Radeon R5 220 ekran kartı açar mı ?
4gb ram 2gb ekran kartı 2.4Ghz nviada – gForce 650 laptop anasının amı gibi kasıyo burdan soyluyom aklınız varsa oyun ıcın laptop almayın ozellıgı ne olursa olsun oyun ıcın laptop almayın !!
4gb ram 2gb ekran kartı 2.4Ghz nviada – gForce 650 laptop anasının amı gibi kasıyo burdan soyluyom aklınız varsa oyun ıcın laptop almayın ozellıgı ne olursa olsun oyun ıcın laptop almayın !!
4 gb ram intel 32 bit işletim sistemi ekran kartından korkuorum 898 mb kaldı şuanda ekran kartı hafızası kaldırır mı
4 gb ram intel 32 bit işletim sistemi ekran kartından korkuorum 898 mb kaldı şuanda ekran kartı hafızası kaldırır mı
İŞLEMCİ : AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 (2CPUs), 2.3 GHz en düşük ayarlarda kaldırırmı
İŞLEMCİ : AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 (2CPUs), 2.3 GHz en düşük ayarlarda kaldırırmı
İntel Pentium P6200
İntel HD Graphics
2 gb ram
Windows 7 32 bit
DirectX 11
KALDIRIR MI ?
ANCAK Pc yeni format atılmış olacak ve fps yükselteceğim
İntel Pentium P6200
İntel HD Graphics
2 gb ram
Windows 7 32 bit
DirectX 11
KALDIRIR MI ?
ANCAK Pc yeni format atılmış olacak ve fps yükselteceğim
intel core i3 2350m 2.30 ghz
geforce gt520m 1 gb
6 gb ram
64 bit windows 7 kaldırır mı beyler daha doğrusu minimum da falan mı oynarım yoksa daha yüksek mi
intel core i3 2350m 2.30 ghz
geforce gt520m 1 gb
6 gb ram
64 bit windows 7 kaldırır mı beyler daha doğrusu minimum da falan mı oynarım yoksa daha yüksek mi
kaldırır zorlanınca 3.00ghz çıkıyorsa tavsiye edileni kaldırır
arkadaşlar 4gb ram 2 gb ekran kartı 64 bit işletim sistemi var cs go yu kaldırırmı
arkadaşlar 4gb ram 2 gb ekran kartı 64 bit işletim sistemi var cs go yu kaldırırmı
İşlemci: intel celeron cpu 1005 1.9 gHz
RAM: 2GB
64BİT
INTEL HD GRAPHİCS 1GB
DİRECTX 11
Kaldırırmı Düşük Te
İşlemci: intel celeron cpu 1005 1.9 gHz
RAM: 2GB
64BİT
INTEL HD GRAPHİCS 1GB
DİRECTX 11
Kaldırırmı Düşük Te
selamın aleykum benım pc 2 gb ram 2gb ekran kardı DDR5 desteklı nıvıde gefor ıslemcı ınter core 2 duo 2.20 (2cpus) 2.2 directx 11 sence kaldırırmı acıl cevap lazım
Merhaba benim pc Pentium 4 3.4ghz 1gb ram ekran kartı Geforce 7300Le açarmı cs go yu very lowda
intel core cpu 8400 2.66 ghz
32 bit 3400 hd ekran kartı
kaldırırmı
Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70 Ghz 2.40 Ghz 4,00 GB Ram
64 bit işletim sistemi x64 Tabanlı işlemci kaldırırmı beyler acil yardım
Kaldırır kardeşim
core i7 2.4 ghz
gt940m 2gb 9.nesil
8gb ram ddr3l bellek
8.1 işletim sistemi
cs goda en düşük ayarlarda kaç fps?
Sen şakamısın tabiki kaldırır bi 100 fps alırsın heralde
Merhabalar Bilgisayarım
251 mb ekran kartı intel gma 3100
1 gb ram
2.5 ghz işlemci
cs go kaldırırmı tam emin olamadım da ?
he bu arada dirext 11
ekran kartım : AMD HD6450
işlemcim : Intel Core 2 Duo E4600 2.4ghz
ram : 2gb
işletim sistemi : win7 32bit
cs go oynanır mı?
İşlemci : Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz (2 CPUs), ~2.4GHz
Bellek : 4096 MB RAM
Disk belleği dosyası : 3357 MB kullanıldı , 2511 kullanılabilir
DirectX Sürümü : DirectX 11
Ekran
Ad :Intel(R) HD Graphics
Üretici : Intel Corporation
Yonga türü : Intel(R) HD Graphics Family
DAC türü : Internal
Yaklaşık toplam bellek : 1792 MB
İlk aldıgımda kasma yaptı geri iade ettim tekrar almayı dusunuyorum kasma neden yaptı sızce tesekkurler
intel i5 işlemci 1.70 ghz
1 tb hafiza
8 gb ram
nvıdıa geforge ekran kartı 2 gb
Intel(R) HD Graphics 4000 kaldırır mı cs go acil yazın lütfen…
1.8 ghz
1 gb ram
diretx 9.0 kaldırır mı
Nvidia GeForce GT 330M ekran kartı var 4 gb ram 64 bit işletim sistemi, İntel Core i5 CPU 2.27 GHZ var kaldırır mı beyler ona göre alıcam ?
2.00 ghz
3 g ram
mobile inter(r) express chipset family
kaşdırırmmı acilllll
İntel Core 2 Duo E7300 2.53gh —–2 gb ram —– 32bit —– Windows 7 —– 1024 mb ekran kartı —– sizce hangi ayarlarda iyi performan ve görüntüde oynarım ?
1 gb ramla sen oyunkuzusundaki oyunları oynayamazsın
ekran kartı amd redeon hd 6670 sistem gereksinimlerine göre benm pc iyi fakat oyunda ara sıra kasmalar meydana geliyo bu normal mi yoksa bunun bi çözümü var mı ? grafikleri de düşürdüm yine fayda etmedi :/
4 gb ram 512 mb ekran kartı 2.20 ghz ?
AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor Ghz 3.60
ram 4 GB sistem türü 64 bit
kaldırırmı acil gençlik
yerel disk c 389 gb boş sistem ayrıldı d 87,3 MB boş
KALDIRIRMI ACİL gençlik
İntel core 2 duo e7400 2.80 GHz
2 GB RAM
Nvidia GeForce 9500 GT 1 GB ekran kartı
kaldırır mı ?
kasada oynatır mı
İşlemci: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2.21Ghz
Ram: 2 gb
32 bit
Kaldırır mı ?
benimki intel core i5 işlemci
3 gb ram
windows 10 32 bit
nvidia gt 310m
directx 10
kaldırırmı ?
bi dakika sadece nvadia 310m
işlemci Intel Pentium Dual Core E5300 olur mu?
Beyler bişey sorcam ben Linux kurmak istiyorum ama Cs Go linuxda 4gb ram istiyomuş bende 2gb ram var sizce ne yapmalıyım??? acil cevap lütfen
intel core 2 duo E7500 2.93ghz
4gb ram
windows 7 32 bit
direct x11
nvıdıa geforce 7100 gs
kaldırır mı kaldırsada kac fps oynatır tahmini
lütfen gören söylesin
2 GB Ram 256 Mb Ekran Kartı Intel Atom CPU N455 1.7 Ghz
En düşük ayarlarda botlarla oynayabilirmiyim?
aradaslarla 4 gb ramli sony vaio model bi laptopum var orta grafiklerde kac fps alabilirim net hizim ideal
amd athlon ™ 2 dual core m300 797 MHZ 3gb ram oynanırmı?
Intel Pentium Dual Core işlemcili 2.40 GHz işlemci hızı 4gb ram Intel HD Graphics ekran kartı 1366 X 768 ekran çözünürlüğü cs go kaldırırmı kaldırırsa kastırırmı ?
intel pentınyum 4 3.60 ghz 4 gb ram 1 gb ekrn kartı cs go da performansı nasıl olur acaba ?
ıntel pentınyum 4 3.60 ghz 4gb ram 1 gb ekran kartı cs go da performansı nasıl olur
2.20 ghz-3gb ram ve 1gb ekran kartı oynuyabilirmiyim
ben,m ekrN KARTIM 600 MB CSGOYU KALDIRIRMI RAM 8GB
ekran kartım amd hd 8350 2gb
işlemcim intel pentium cpu g3220 3.00 ghz
ram 4 gb
windows 10
kasarmı
2gb ram
pentium (R) Dual-core cpu e6500 @2.93GHz 2.94GHz İşlemci
1275 Mb ekran kartı Atı Radeon HD4350
Kaldırırmı CS – GO ?
beyler windows home olurmu sıkıntı çıkarırmı
EKRAN KARTI=ATI READON HD 3450/ 1GB
İŞLEMCİ=pentium dual core e5200 2.5ghz
ram=2 gb
KALDIRIR MI
MERHABA BENCSGO OYNAMAK İSTİYORUM ( NOTEBOOK ) = ACER İNTEL CORE İ3 RAM 4 GB SABT DİSK 20 GB EKRAN KARTI PAYLAŞIMLI EKRAN BOYUR 15.6 OYNAYABİLİRMİYİM KASMADAN
MERHABA BENCSGO OYNAMAK İSTİYORUM ( NOTEBOOK ) = ACER İNTEL CORE İ3 RAM 4 GB SABT DİSK 20 GB EKRAN KARTI PAYLAŞIMLI EKRAN BOYUR 15.6 OYNAYABİLİRMİYİM KASMADAN VE 4 GB YE HANGİ SİSTEMİ YAPMALIYIM WİN 10 MU YOKSA 7 YADA 8 Mİ BİRDE 64 BİT 2,27 GHZ ÖZELLİKLEER BUNLAR
Şu an tek bildiğim bilgisayarım 62 gb ram 1 tb harddisk i var rahat kaldırır mı? kaldımassa değiştircem (gta 5 fifa 16 çok akıcı oynayıyor)
Arkadaşlar Bilgisayarımın Özellikleri Şunlar:
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İşletim Sistemi:Windows 10 Home Language 64 bit
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İşlemci:Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50 GHz (4 CPUs) -2.5GHz
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Bellek:6 GB RAM
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Ekran Kartı:GeForce GT 740M
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DirectX:Dx 12
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Arkadaşlar Bilgisayarım Oyunu Açarmı Hafif Takılmalar Olurmu En Yakın Sürede Cevaplarsanız Çok Memnun Olurum.
1gb ram (894mb kullanılabilir)
nvidia geforce 6150se nforce 430 (ayrılmış video belleği 128mb paylaşımlı)
amd athalon x2 220 işlemci 2.8ghz
Oynar mıyım?
işLemci INTEL(R) PENTİUM(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz 2.00 GHz
bide 2gb ram var windows 7 32 bit oynarmıyım kasmadan
hocam benim pcAMD RADEON HD 8250 ram 4gb kasmadan oynarımıym acill cevap alıcam bugün
IntelPentıum 4GB Ram 1500MB Ekran Kartı 1.80 GHz. Kaldırırmı Hocam Bide 32Bit
İşlemci: Intel(R) Core i5-2430M CPU 2.40 GHz
RAM: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
Ekran Kartı: Intel HD Graphics Family
Radeon (TM) HD 6470M
Yaklaşık Toplam Bellek : 2838 MB
Geçerli Görüntü Modu : 1366×768 (32 bit) (60hz)
Oyunu rahat oynayabilirmiyim. Tahmini Fps ?
işlemci : DualCore Intel Core 2 Duo E4600
ram : 4 gb
ekran kartı : atı radeon 4300/4500 series (512 mb)
oyunu rahat oynayabilirmiyim ?
sekamun aleyküm hayırlı ramazanlar kardeşim i3 1.70 ghz ekran kartı amd radeon hd 8500 m 2 gb 4 gb ram kaldırırmı
Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri: A.S sorunsuz oynatması gerekiyor. Ram ve işlemci dışında hem bilgisayarda hemde oyunlarda performans için SSD harddisk de öneririm.
3 gb ram ati mobility radeon hd 4500/5100 series ekran kartı 32 bit işlemci 146 gb boş yer var.cs go kaldırır mı ?
2 gb ram nvida geforce turbo 6200 kac ghz oldugunu hatirlamiyom misafirlikteyim win xp kaldirmi cs 1.6 da 60 fps aliyorum jailde cs sourcede akici bi sekilde oynuyorum csgo nasil olur
İşlemci:AMD E-350 Processor 2CPUs 1.6 ghz
2gb ram
Ekrankartı AMD Radeon Graphics Processor 32 bit 60hz 941 mb
Beyler kaldirirmi en dusuk ayarlarda cok kasarmi soylermisiniz
4 gb ram 1 gb ekran kartı i5 işlemci ve gt710m ekran kartı kaldırırmı ?
AMD Phenom(tm) 8450 Triple-Core Processor 2.10 GHz
3 GB Ram (32 bit)
1774 MB Nvidia GeForce 9500 GS
Windows Vista
DirectX 11
İşlemci : intel(R) Core(TM) i5-5200U 2.20 GHz
Ram : 8 GB
Sistem Türü : (Windows 10) 64 bit işletim sistemi , x64 tabanlı işlemci
Ekran Kartı : 2 GB
Hafıza : 1 TB
CS GO ‘ yu kasmadan rahat oynayabilirmiyim , fps ne kadar olur ?
işlemci=pentiuam(R) dual-core CPU E5200 @2.50 GHz 1.30 GHz
RAM=3.00 ram kullanılabilir alan 2.75 32 bit WORKGROUP ekran kartı 512 Nvidia GeForce 8400GS
PCden fazla anlamam bu sistem kaldırımı ? yada lowda nasıl oynarım acil cevap lütfen oyunu bu aralar almayı düşünüyorum.
Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri: Gereksinimler karşılar. Ama hard disk olarak ssd terci etmenizi öneririm.
saol dedigini yapacam low ayarlarda kasmaz dimi
ssd degiştirmessem ne gibi sorun yaşaya bilirim ?
Beylerr benim işlemci ıntel Pentium dual cpue2160 1.80 ghz ram 3 gb 64 bit ekran kartı 256 mb direcx 11 cs gıda hangi ayarda oynanir
İşletim sistemi :Windows 7 ultimate 64 bit(6.1,yapı 7601). İşlemci:ıntel Pentium dual cpu e2160 @ 1.80 ghz(2CPUs). Ram:3gb. Sistem türü 64 bit işlemci. Ekran kartı:256 mb cs go yu kaldirirmi
Intel Pentium 4 3.0 ghz
2 gb ram
Nvida geforce 8500 gt 1700 mb ekran karti
32 bit işletim sistemi
Kaldırır mı
ABİ BEN PC BAYA KÖTÜ ARKADAŞLAR FUL LOWDA OYNARSIN DİYOLAR 2GB RAM 512 MB VRAM 160 GB BOŞ ALAN WİN XP 2.26 GHZ 32 BİT OLURMU
Hocam benim bilgisayar cs 1.6 yı çok rahat kaldırıyor ve call of dutyi çok güzel kaldırıyor cs go kaldırırmı
2 GB ram Intel Atom CPU N280 1.66GHz 256 Mb toplam grafik 60Gb boş DirectX 9.0 Mobil Intel 945 Express .LÜTFEN CEVAP VERİN AÇILMIYOR. MODEL:ASUSTek 1005HA
intel pentium e2180 2.00ghz işlemci
Foxconn ddr2 anakart
1gb 333 mhz ram
asus eah2400 series 256 mb erkan kartı
intel pentium e2180 2.00ghz işlemci
Foxconn ddr2 anakart
1gb 333 mhz ram
asus eah2400 series 256 mb erkan kartı kaldırırmı low da ?
benim hd 5470 diğerleri hepsi uyumlu oynatır mi