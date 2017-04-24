Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri 3.63 - 8 OY

Çok kısada dünya çapında birçok kişi tarafından oynanmaya başlanan Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri nasıl olmalı, ondan bahsedeceğiz.

Gerçi okuyan çok az kişinin Counter Strike’ın ne olduğu hakkında bilgisi yoktur, fakat formaliteden de olsa biraz oyundan bahsedeyim. Counter Strike serisi, online birincil-kişi bakış açısına sahip bir savaş oyunudur. Steam’in de sahibi olan Valve tarafından yaratılmış bu oyun serisinde, farklı şekillerde insanlara ya da çevreye zarar vermeye çalışan teröristler ve bunları durdurmak için uğraşan özel harekat timi, yani counter-teröristler olmak üzere iki takım vardır. Birbirlerine ateş eder bunlar, bu kadar.

Türkiye’de 2000’li yılların ortalarında muhteşem bir internet kafe kültürü oluşmuştu. Evlerde oyun oynayacak bilgisayar olsa dahi internetin henüz yaygın olmaması sebebiyle bu günün hardcore-gamer dediğimiz abileri internet kafelerde bilek çürütmüştür. Bu kültürün oluşmasının benim hatırladığım -o zamanlar küçüğüm ben- üç oyun çok etkiliydi. Yine bir Valve oyunu olan Half-Life’ın çok oyunculu modu, Knight Online ve Counter Srtike.

Malum böyle klasikleşmiş bir seriye yeni oyun gelince eski oyuncuların hatıraları gün yüzüne çıkıyor. Ancak o nostaljik tüplü ekranı olan bilgisayarınızı çıkarmadan önce bakalım, Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri sizin sisteminizle ne kadar uyuşuyor.

Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri Nasıl Olmalı?

Minimum Sistem Gereksinimleri

Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ işlemci

Nvidia GeForce GT 420 veya AMD Raedon HD 6450 ekran kartı

1 GB RAM

Windows Xp 32 bit

Direct X 9

7.6 GB boş alan

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

Intel Pentium Dual Core E5700 3Ghz veya AMD Phenom 8750 Triple-Core işlemci

Nvidia GeForce GT 630 veya AMD Raedon HD 6670 ekran kartı

2 GB RAM

Windows 7 32 bit

Direct X 9

7.6 GB boş alan

İşte gördüğünüz gibi, Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri böyle. Yine orta hatta orta-düşük düzeyde bir bilgisayarla da oynanabilir, ancak tam performans (ve dolaylı olarak daha çok haz) alabilmek için orta-üst bir sistem şart. Umarız bu yazıyla Counter Strike Global Offensive oynama hevesinizi kıran biz olmamışızdır.