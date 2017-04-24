Oyun Sistem Gereksinimleri 

Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri

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Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri
3.63 - 8 OY

Çok kısada dünya çapında birçok kişi tarafından oynanmaya başlanan Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri nasıl olmalı, ondan bahsedeceğiz.

Gerçi okuyan çok az kişinin Counter Strike’ın ne olduğu hakkında bilgisi yoktur, fakat formaliteden de olsa biraz oyundan bahsedeyim. Counter Strike serisi, online birincil-kişi bakış açısına sahip bir savaş oyunudur. Steam’in de sahibi olan Valve tarafından yaratılmış bu oyun serisinde, farklı şekillerde insanlara ya da çevreye zarar vermeye çalışan teröristler ve bunları durdurmak için uğraşan özel harekat timi, yani counter-teröristler olmak üzere iki takım vardır. Birbirlerine ateş eder bunlar, bu kadar.

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Türkiye’de 2000’li yılların ortalarında muhteşem bir internet kafe kültürü oluşmuştu. Evlerde oyun oynayacak bilgisayar olsa dahi internetin henüz yaygın olmaması sebebiyle bu günün hardcore-gamer dediğimiz abileri internet kafelerde bilek çürütmüştür. Bu kültürün oluşmasının benim hatırladığım -o zamanlar küçüğüm ben- üç oyun çok etkiliydi. Yine bir Valve oyunu olan Half-Life’ın çok oyunculu modu, Knight Online ve Counter Srtike.

Malum böyle klasikleşmiş bir seriye yeni oyun gelince eski oyuncuların hatıraları gün yüzüne çıkıyor. Ancak o nostaljik tüplü ekranı olan bilgisayarınızı çıkarmadan önce bakalım, Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri sizin sisteminizle ne kadar uyuşuyor.

Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri Nasıl Olmalı?

Minimum Sistem Gereksinimleri

Intel Core 2 Duo E6600 2.4 GHz veya AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ işlemci

Nvidia GeForce GT 420 veya AMD Raedon HD 6450 ekran kartı

1 GB RAM

Windows Xp 32 bit

Direct X 9

7.6 GB boş alan

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

Intel Pentium Dual Core E5700 3Ghz veya AMD Phenom 8750 Triple-Core işlemci

Nvidia GeForce GT 630 veya AMD Raedon HD 6670 ekran kartı

2 GB RAM

Windows 7 32 bit

Direct X 9

7.6 GB boş alan

İşte gördüğünüz gibi, Counter Strike Global Offensive sistem gereksinimleri böyle. Yine orta hatta orta-düşük düzeyde bir bilgisayarla da oynanabilir, ancak tam performans (ve dolaylı olarak daha çok haz) alabilmek için orta-üst bir sistem şart. Umarız bu yazıyla Counter Strike Global Offensive oynama hevesinizi kıran biz olmamışızdır.

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443 thoughts on “Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri

  • Salih Yeşil
    12 Nisan 2015 at 14:38
    Permalink

    Hocam kolay gelsin. Benim laptop çalıştırır mı bu oyunu merak ediyorum?

    Reply
  • Salih Yeşil
    12 Nisan 2015 at 13:38
    Permalink

    Hocam kolay gelsin. Benim laptop çalıştırır mı bu oyunu merak ediyorum?

    Reply
  • Salih Yeşil
    12 Nisan 2015 at 14:41
    Permalink

    Hocam resmi ekledim benim bilgisayar calıstırır mı bu oyunu merak ediyorum? Bazı oyunlar var oynadığım onlardan örnek vereyim, benim bilgisayar bunları çalıştırıyor; LoL, Dota 2, Elder Scrolls Skyrim, Prototype, Hearthstone, Kingdom Online, Cs 1.6, Don’t Starve gibi.. Bunları sorunsuz oynuyorum. Acaba Cs Go da çalışır mı?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      15 Nisan 2015 at 01:28
      Permalink

      Ortalama ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.

      Reply
      • Salih Yeşil
        2 Mayıs 2015 at 15:35
        Permalink

        Çok teşekkürler Oğuz. Sana güvendim ve aldım oyunu, ayarları düşürdüm, akıcı şekilde oynayabiliyorum, sayende oldu. Yorumun olmasa yeni bilgisayar alana kadar mahrum kalacaktım bu oyundan. Tekrar sağol.

        Reply
      • emir
        23 Mayıs 2015 at 12:23
        Permalink

        1gb ram 506 mb ati radeon 3850 intel core 2 duo 2.66 mhz kaldırır mı düşük ayar

        Reply
    • gıyguguffuf
      29 Nisan 2016 at 16:04
      Permalink

      i5 3317
      4gb ram
      gtx 740m

      Reply
    • Ahmet
      29 Ocak 2017 at 22:39
      Permalink

      BENİMKİ KALDIRIYO 3GB RAM SIKIINTIZIS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİMİ 1GB OLMASA 2GB TVSYE BENİMKİ 3GB GBYE BAĞLI Bİ KERE

      Reply
  • Salih Yeşil
    12 Nisan 2015 at 13:41
    Permalink

    Hocam resmi ekledim benim bilgisayar calıstırır mı bu oyunu merak ediyorum? Bazı oyunlar var oynadığım onlardan örnek vereyim, benim bilgisayar bunları çalıştırıyor; LoL, Dota 2, Elder Scrolls Skyrim, Prototype, Hearthstone, Kingdom Online, Cs 1.6, Don’t Starve gibi.. Bunları sorunsuz oynuyorum. Acaba Cs Go da çalışır mı?

    Reply
      • Salih Yeşil
        2 Mayıs 2015 at 14:35
        Permalink

        Çok teşekkürler Oğuz. Sana güvendim ve aldım oyunu, ayarları düşürdüm, akıcı şekilde oynayabiliyorum, sayende oldu. Yorumun olmasa yeni bilgisayar alana kadar mahrum kalacaktım bu oyundan. Tekrar sağol.

        Reply
      • emir
        23 Mayıs 2015 at 11:23
        Permalink

        1gb ram 506 mb ati radeon 3850 intel core 2 duo 2.66 mhz kaldırır mı düşük ayar

        Reply
  • Erkan Yıldız
    18 Nisan 2015 at 16:26
    Permalink

    intel core i3 2.30 GHz 4 gb ram ekran kartı nvdia 410M kasmadan oynayabilir miyim

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      18 Nisan 2015 at 23:15
      Permalink

      Oynarsınız diye tahmin ediyorum. Yüksek çözünürlük olmasa bile ortalama ayarlarda akıcı bir şekilde kesin oynarsınız.

      Reply
    • Fatih
      26 Nisan 2015 at 22:49
      Permalink

      Yok kardeşim seninkinden tek farkım 520M ekran kartı var bende hiç de akıcı değil fpsde aşırı bir düşme var 800×600 gibi bir çözünürlükte oynadığım halde ve bütün goruntu ayarları en düşükte oldugu halde akıcı bir şekilde oynayamıyorum oyunu

      Reply
  • Erkan Yıldız
    18 Nisan 2015 at 15:26
    Permalink

    intel core i3 2.30 GHz 4 gb ram ekran kartı nvdia 410M kasmadan oynayabilir miyim

    Reply
    • Tech Kafa
      18 Nisan 2015 at 22:15
      Permalink

      Oynarsınız diye tahmin ediyorum. Yüksek çözünürlük olmasa bile ortalama ayarlarda akıcı bir şekilde kesin oynarsınız.

      Reply
    • Fatih
      26 Nisan 2015 at 21:49
      Permalink

      Yok kardeşim seninkinden tek farkım 520M ekran kartı var bende hiç de akıcı değil fpsde aşırı bir düşme var 800×600 gibi bir çözünürlükte oynadığım halde ve bütün goruntu ayarları en düşükte oldugu halde akıcı bir şekilde oynayamıyorum oyunu

      Reply
  • Emre
    22 Nisan 2015 at 22:02
    Permalink

    İ5 3230 işlemci 3.1 ghz ye kadar çıkıyor.8 GB Ram ekran kartı 710M yüksek çözünürlük oynatır mı?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      23 Nisan 2015 at 10:31
      Permalink

      Çok rahat çalışır Emre

      Reply
  • Emre
    22 Nisan 2015 at 21:02
    Permalink

    İ5 3230 işlemci 3.1 ghz ye kadar çıkıyor.8 GB Ram ekran kartı 710M yüksek çözünürlük oynatır mı?

    Reply
  • Coperght WT
    23 Nisan 2015 at 23:30
    Permalink

    3 gb ram 1 gb ekran karti kaldirirmi

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      24 Nisan 2015 at 00:29
      Permalink

      İşlemciniz ve ekran karınız nedir?

      Reply
  • Coperght WT
    23 Nisan 2015 at 22:30
    Permalink

    3 gb ram 1 gb ekran karti kaldirirmi

    Reply
  • Efe
    24 Nisan 2015 at 11:39
    Permalink

    Windows 8 64 Bit Çalışırmı Sistem Özelliklerim de kaldırıyor ?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      24 Nisan 2015 at 13:04
      Permalink

      Sistem özellikleriniz de kaldırıyorsa çalışır

      Reply
      • Kerem
        10 Mayıs 2015 at 00:10
        Permalink

        Sa Kardesım
        ATI RADEON 2400 Pro Hd Ekran Kartı
        2 gb RAM
        Cs go ACarmı Fps kac olur simdiden teşekkürler.

        Reply
  • Efe
    24 Nisan 2015 at 10:39
    Permalink

    Windows 8 64 Bit Çalışırmı Sistem Özelliklerim de kaldırıyor ?

    Reply
      • Kerem
        9 Mayıs 2015 at 23:10
        Permalink

        Sa Kardesım
        ATI RADEON 2400 Pro Hd Ekran Kartı
        2 gb RAM
        Cs go ACarmı Fps kac olur simdiden teşekkürler.

        Reply
  • quidaws
    28 Nisan 2015 at 01:35
    Permalink

    Kardeşim tek merak ettiğim şey şu GT 420 ile kaç FPS alırım kasma felan olurmu ?

    Reply
  • quidaws
    28 Nisan 2015 at 00:35
    Permalink

    Kardeşim tek merak ettiğim şey şu GT 420 ile kaç FPS alırım kasma felan olurmu ?

    Reply
  • BERKAY
    1 Mayıs 2015 at 21:09
    Permalink

    BEN SİTEM ÖZELLİKLİ OLURMU İNTEL İ3-2333M CPU @2.20 GHZ 4 GB RAM 64 BİT

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      2 Mayıs 2015 at 13:01
      Permalink

      Ayarlarda biri iki değişiklik yaparsanız akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz diye tahmin ediyorum.

      Reply
  • BERKAY
    1 Mayıs 2015 at 20:09
    Permalink

    BEN SİTEM ÖZELLİKLİ OLURMU İNTEL İ3-2333M CPU @2.20 GHZ 4 GB RAM 64 BİT

    Reply
    • Tech Kafa
      2 Mayıs 2015 at 12:01
      Permalink

      Ayarlarda biri iki değişiklik yaparsanız akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz diye tahmin ediyorum.

      Reply
  • enes
    2 Mayıs 2015 at 16:01
    Permalink

    abı 2 gb ram 2,5 ghz 64-bit windows 7 ATI-RADEON HD 2400 PRO 1 GB HAFIZASI VAR kasar mı ?

    Reply
  • enes
    2 Mayıs 2015 at 15:01
    Permalink

    abı 2 gb ram 2,5 ghz 64-bit windows 7 ATI-RADEON HD 2400 PRO 1 GB HAFIZASI VAR kasar mı ?

    Reply
  • teoman
    9 Mayıs 2015 at 19:06
    Permalink

    benim 1.70 ghz oynayabilirmiyim

    Reply
  • teoman
    9 Mayıs 2015 at 18:06
    Permalink

    benim 1.70 ghz oynayabilirmiyim

    Reply
  • Kerem
    10 Mayıs 2015 at 00:01
    Permalink

    Sa
    ATI RADEON 2400 HD PRO Ekran Kartı
    2 gb Ram
    Cs go Acarmı Fps kac olur.

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      10 Mayıs 2015 at 20:29
      Permalink

      FPS kaç olur bilemeyeceğiz ancak açar.

      Reply
  • Kerem
    9 Mayıs 2015 at 23:01
    Permalink

    Sa
    ATI RADEON 2400 HD PRO Ekran Kartı
    2 gb Ram
    Cs go Acarmı Fps kac olur.

    Reply
  • burakcom
    11 Mayıs 2015 at 19:57
    Permalink

    1 gb ram 512mb ekran kartı kaldırırmı

    Reply
    • Mustafa Eren
      27 Mayıs 2015 at 23:15
      Permalink

      Kaldırmaz. Sisteminizi yükseltmeniz gerekiyor.

      Reply
  • burakcom
    11 Mayıs 2015 at 18:57
    Permalink

    1 gb ram 512mb ekran kartı kaldırırmı

    Reply
    • Mustafa Eren
      27 Mayıs 2015 at 22:15
      Permalink

      Kaldırmaz. Sisteminizi yükseltmeniz gerekiyor.

      Reply
  • Kaan Uzun
    15 Mayıs 2015 at 20:11
    Permalink

    Abi İntel(R) Core(TM)2 duo CPU E4500 2.20GHZ 2Gb Ram 32 bit işletim Sistemi cs go kasmadan oynayabilirmiyim ?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      19 Mayıs 2015 at 14:05
      Permalink

      Ayarlarınızı kısmanız gerekecektir. Akıcı bir oyun deneyimi alabileceğinizi düşünmüyorum öbür türlü.

      Reply
  • Kaan Uzun
    15 Mayıs 2015 at 19:11
    Permalink

    Abi İntel(R) Core(TM)2 duo CPU E4500 2.20GHZ 2Gb Ram 32 bit işletim Sistemi cs go kasmadan oynayabilirmiyim ?

    Reply
    • Tech Kafa
      19 Mayıs 2015 at 13:05
      Permalink

      Ayarlarınızı kısmanız gerekecektir. Akıcı bir oyun deneyimi alabileceğinizi düşünmüyorum öbür türlü.

      Reply
  • ömer
    18 Mayıs 2015 at 20:42
    Permalink

    Yüklü Bellek (Ram) : 2.00GB

    İşlemci : Pentium(R) Dual – Core CPU E5200 @ 2.50GHZ 2.51GHz

    Ekran kartı : GeForce 8400 GS

    Reply
  • ömer
    18 Mayıs 2015 at 19:42
    Permalink

    Yüklü Bellek (Ram) : 2.00GB

    İşlemci : Pentium(R) Dual – Core CPU E5200 @ 2.50GHZ 2.51GHz

    Ekran kartı : GeForce 8400 GS

    Reply
  • eren
    19 Mayıs 2015 at 13:47
    Permalink

    İŞLEMCİ : PENTİUM(R) DUAL – CORE CPU E6700 320GHZ
    YÜKLÜ BELLEK(RAM):2 GB
    SİSTEM TÜRÜ : 32 BİT
    EKRAN KARTI : İNTEL(R) G41 EXPRESS CHİPSET
    DİRect sürümü :DİRECT X11

    CS:GO KALDIRIRMI VEYA KALDIRIRSA KASARMI ? VE KAÇ FPS ALIRIM

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      19 Mayıs 2015 at 14:06
      Permalink

      Kaldırır hocam. Grafik ayarlarında ufak oynamalar yapabilirsiniz. Bunun dışında akıcı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz

      Reply
    • Esat biçer
      26 Eylül 2015 at 15:15
      Permalink

      o ekran kartını kaldırmaz

      Reply
  • eren
    19 Mayıs 2015 at 12:47
    Permalink

    İŞLEMCİ : PENTİUM(R) DUAL – CORE CPU E6700 320GHZ
    YÜKLÜ BELLEK(RAM):2 GB
    SİSTEM TÜRÜ : 32 BİT
    EKRAN KARTI : İNTEL(R) G41 EXPRESS CHİPSET
    DİRect sürümü :DİRECT X11

    CS:GO KALDIRIRMI VEYA KALDIRIRSA KASARMI ? VE KAÇ FPS ALIRIM

    Reply
    • Tech Kafa
      19 Mayıs 2015 at 13:06
      Permalink

      Kaldırır hocam. Grafik ayarlarında ufak oynamalar yapabilirsiniz. Bunun dışında akıcı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz

      Reply
    • Esat biçer
      26 Eylül 2015 at 14:15
      Permalink

      o ekran kartını kaldırmaz

      Reply
  • Eren Demir
    21 Mayıs 2015 at 15:08
    Permalink

    İşlemci: İntel Core 2 Duo CPU E4600 2.40GHZ
    Ram: 2 GB
    Sistem: Windows XP 32 bit
    Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8400GS 1 GB
    Direct X9
    CS GO kaldırır mı kaldırısa kasar mı ?

    Reply
    • emir
      23 Mayıs 2015 at 21:38
      Permalink

      her türlü kaldırır ortalama ayarlarda iyi bi şekilde oynarın

      Reply
  • Eren Demir
    21 Mayıs 2015 at 14:08
    Permalink

    İşlemci: İntel Core 2 Duo CPU E4600 2.40GHZ
    Ram: 2 GB
    Sistem: Windows XP 32 bit
    Ekran Kartı: Nvidia GeForce 8400GS 1 GB
    Direct X9
    CS GO kaldırır mı kaldırısa kasar mı ?

    Reply
    • emir
      23 Mayıs 2015 at 20:38
      Permalink

      her türlü kaldırır ortalama ayarlarda iyi bi şekilde oynarın

      Reply
  • serhat
    23 Mayıs 2015 at 17:38
    Permalink

    hocam kaldırırmı ?

    2gb ram

    ekran kartı=Powercolor HD5450 GDDR3 1GB 64Bit AMD Radeon DX11 Ekran Kartı

    sistem: Windows 7 32bit

    Reply
  • serhat
    23 Mayıs 2015 at 16:38
    Permalink

    hocam kaldırırmı ?

    2gb ram

    ekran kartı=Powercolor HD5450 GDDR3 1GB 64Bit AMD Radeon DX11 Ekran Kartı

    sistem: Windows 7 32bit

    Reply
  • HİMMET
    23 Mayıs 2015 at 21:24
    Permalink

    işLEMCİ: Genuine ıntel(r)cpu 2160 @1.80GHZ 1.79 GHZ
    BELLEK(RAM)2
    32 BİT
    KALDIRIMI YHA KALDIRMAZ GİBİ OF 🙁

    Reply
    • emir
      23 Mayıs 2015 at 21:37
      Permalink

      düşük ayarda kasarak oynarsın malesef

      Reply
  • HİMMET
    23 Mayıs 2015 at 20:24
    Permalink

    işLEMCİ: Genuine ıntel(r)cpu 2160 @1.80GHZ 1.79 GHZ
    BELLEK(RAM)2
    32 BİT
    KALDIRIMI YHA KALDIRMAZ GİBİ OF 🙁

    Reply
    • emir
      23 Mayıs 2015 at 20:37
      Permalink

      düşük ayarda kasarak oynarsın malesef

      Reply
  • Bora
    24 Mayıs 2015 at 15:30
    Permalink

    AMD E1-2100 işlemci 2 GB DDR3 Ram 500 GB HDD

    Reply
  • Bora
    24 Mayıs 2015 at 14:30
    Permalink

    AMD E1-2100 işlemci 2 GB DDR3 Ram 500 GB HDD

    Reply
  • fırat
    27 Mayıs 2015 at 14:00
    Permalink

    Windows 8.1pro , Pentium (R) dual-core cpu E6500 2.93Ghz , 6Gb Ram , Geforce GT220 1Gb 128bit ekran kartı.. Kaldırır mı acaba ? hangi ayarda oynarım ona göre indirmek istiyorum

    Reply
    • Mustafa Eren
      27 Mayıs 2015 at 23:14
      Permalink

      Açar, High oynayabilirsin.

      Reply
      • fırat
        28 Mayıs 2015 at 11:36
        Permalink

        Çok teşekkur ederım Mustafa

        Reply
        • furkan
          31 Mayıs 2015 at 18:20
          Permalink

          sacmalamis arkadas kardesimde i5 islemci win7 pro,gt 210 ekran karti 12 gb ram var 720p de lowda 25-30 fps aliyo

          Reply
      • emre
        24 Haziran 2015 at 10:13
        Permalink

        saçmalama o ekran kartıyla lowu göremez

        Reply
      • babayı
        20 Ağustos 2015 at 15:32
        Permalink

        oha lan o ekran kartı çöp

        Reply
  • fırat
    27 Mayıs 2015 at 13:00
    Permalink

    Windows 8.1pro , Pentium (R) dual-core cpu E6500 2.93Ghz , 6Gb Ram , Geforce GT220 1Gb 128bit ekran kartı.. Kaldırır mı acaba ? hangi ayarda oynarım ona göre indirmek istiyorum

    Reply
    • Mustafa Eren
      27 Mayıs 2015 at 22:14
      Permalink

      Açar, High oynayabilirsin. ( Hatta daha üst düzey bir ayar varsa oynarsın )

      Reply
      • fırat
        28 Mayıs 2015 at 10:36
        Permalink

        Çok teşekkur ederım Mustafa

        Reply
        • furkan
          31 Mayıs 2015 at 17:20
          Permalink

          sacmalamis arkadas kardesimde i5 islemci win7 pro,gt 210 ekran karti 12 gb ram var 720p de lowda 25-30 fps aliyo

          Reply
      • emre
        24 Haziran 2015 at 09:13
        Permalink

        saçmalama o ekran kartıyla lowu göremez

        Reply
      • babayı
        20 Ağustos 2015 at 14:32
        Permalink

        oha lan o ekran kartı çöp

        Reply
  • Mehmet Fenty
    27 Mayıs 2015 at 18:00
    Permalink

    win 8.1 pro 64 bit 4 gb ram ekran kartım gt 620m ekran kartımda 64 bit diretcx 11 orta ayarlarda kaç fps ?

    Reply
    • Mehmet Fenty
      27 Mayıs 2015 at 18:01
      Permalink

      işlemcim intel core i5 3250m 2.5 ghz

      Reply
    • Mustafa Eren
      27 Mayıs 2015 at 23:13
      Permalink

      High’da 60 FPS alırsın. 🙂

      Reply
  • Mehmet Fenty
    27 Mayıs 2015 at 17:00
    Permalink

    win 8.1 pro 64 bit 4 gb ram ekran kartım gt 620m ekran kartımda 64 bit diretcx 11 orta ayarlarda kaç fps ?

    Reply
    • Mehmet Fenty
      27 Mayıs 2015 at 17:01
      Permalink

      işlemcim intel core i5 3250m 2.5 ghz

      Reply
    • Mustafa Eren
      27 Mayıs 2015 at 22:13
      Permalink

      High’da 60 FPS alırsın. 🙂

      Reply
  • Alperen Gülenç
    27 Mayıs 2015 at 18:57
    Permalink

    2 GB DDR2 Ram
    Pentium 4 3.00 GHz (2 CPU)
    AMD Radeon HD 5570 1 GB 256 Bit DX 11
    Oynayabilirmiyim oynayabilirsem hangi ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilirim?

    Reply
    • Mustafa Eren
      27 Mayıs 2015 at 23:13
      Permalink

      Low, Medium açar gibi. 🙂

      Reply
      • KAAN
        3 Haziran 2016 at 17:47
        Permalink

        İşlemci:Intel(R)Pentium(R) D CPU 3.00 GHz 2.99GHz
        Ram:2.00GB
        32 Bit
        Açarmı Yazarmısınız ?

        Reply
  • Alperen Gülenç
    27 Mayıs 2015 at 17:57
    Permalink

    2 GB DDR2 Ram
    Pentium 4 3.00 GHz (2 CPU)
    AMD Radeon HD 5570 1 GB 256 Bit DX 11
    Oynayabilirmiyim oynayabilirsem hangi ayarlarda akıcı bir şekilde oynayabilirim?

    Reply
    • Mustafa Eren
      27 Mayıs 2015 at 22:13
      Permalink

      Low, Medium açar gibi. 🙂

      Reply
  • kerim
    28 Mayıs 2015 at 16:39
    Permalink

    ram 4gb DDR3
    ekran kartı nividia gt 720m 2gb
    500gb HDD
    intel core İ5 32-30 2.6 HIZ+turbo boos özelliğiyle 3.2 hıza kadar çıkabiliyo
    windows 7 64 bit
    dx 11 destekliyo

    sizce en yüksek ayarda rahat bir şekilde oynarmıyımmm

    Reply
  • kerim
    28 Mayıs 2015 at 15:39
    Permalink

    ram 4gb DDR3
    ekran kartı nividia gt 720m 2gb
    500gb HDD
    intel core İ5 32-30 2.6 HIZ+turbo boos özelliğiyle 3.2 hıza kadar çıkabiliyo
    windows 7 64 bit
    dx 11 destekliyo

    sizce en yüksek ayarda rahat bir şekilde oynarmıyımmm

    Reply
  • Ali Murat
    28 Mayıs 2015 at 16:43
    Permalink

    ram 3 gb
    ekran kartı nvdia gt 335
    i3 islemci 2.13 ghz
    directx 11
    130 gb bos alan kaldırırmı cs g.o yu laptop

    Reply
      • emre
        24 Haziran 2015 at 10:12
        Permalink

        babayı 60 fps alırsın

        Reply
    • berk
      20 Ağustos 2015 at 15:29
      Permalink

      60 fps alamaz çok zor ama kaldırır

      Reply
  • Ali Murat
    28 Mayıs 2015 at 15:43
    Permalink

    ram 3 gb
    ekran kartı nvdia gt 335
    i3 islemci 2.13 ghz
    directx 11
    130 gb bos alan kaldırırmı cs g.o yu laptop

    Reply
      • emre
        24 Haziran 2015 at 09:12
        Permalink

        babayı 60 fps alırsın

        Reply
    • berk
      20 Ağustos 2015 at 14:29
      Permalink

      60 fps alamaz çok zor ama kaldırır

      Reply
  • mehmet
    31 Mayıs 2015 at 19:38
    Permalink

    Ram: 1 gbb
    Ekran kartı: nvdia 7100 gs
    işlemci : intel pentium d cpu 3.00

    dx 11
    win 7
    kaldırır mı acaba ?

    Reply
  • mehmet
    31 Mayıs 2015 at 18:38
    Permalink

    Ram: 1 gbb
    Ekran kartı: nvdia 7100 gs
    işlemci : intel pentium d cpu 3.00

    dx 11
    win 7
    kaldırır mı acaba ?

    Reply
  • HazarLevnt
    2 Haziran 2015 at 22:12
    Permalink

    RAM : 4 GB DDR3
    EKRAN KARTI : AMD RADEON 5450 – 1 GB
    İŞLEMCİ : İNTEL CORE İ5 3.0

    Kaldırır mı ?

    Reply
    • Efekan
      10 Haziran 2015 at 09:20
      Permalink

      Benim PC nin aynisi ben indirmistim torrenten kaldirmisti ayarlari lowa almistim cok az kasiodu yani kaldirir 🙂

      Reply
    • Mustafa
      15 Eylül 2015 at 21:33
      Permalink

      Senin bilgisayar çok iyi. Çok rahat kaldırır hemde inanılmaz hızlı oynarsın 🙂

      Reply
  • HazarLevnt
    2 Haziran 2015 at 21:12
    Permalink

    RAM : 4 GB DDR3
    EKRAN KARTI : AMD RADEON 5450 – 1 GB
    İŞLEMCİ : İNTEL CORE İ5 3.0

    Kaldırır mı ?

    Reply
    • Efekan
      10 Haziran 2015 at 08:20
      Permalink

      Benim PC nin aynisi ben indirmistim torrenten kaldirmisti ayarlari lowa almistim cok az kasiodu yani kaldirir 🙂

      Reply
    • Mustafa
      15 Eylül 2015 at 20:33
      Permalink

      Senin bilgisayar çok iyi. Çok rahat kaldırır hemde inanılmaz hızlı oynarsın 🙂

      Reply
  • Emrehan Şengül
    6 Haziran 2015 at 12:19
    Permalink

    arkadaşlar 2 gb ddr2 ram intel Pentium dual core 2.5 ghz işlemci intel g41 express chipset lowda kaldırır mı

    Reply
    • Bibilen
      18 Haziran 2015 at 23:06
      Permalink

      Sanmıyorun lowda 25 fps civarı

      Reply
  • Emrehan Şengül
    6 Haziran 2015 at 11:19
    Permalink

    arkadaşlar 2 gb ddr2 ram intel Pentium dual core 2.5 ghz işlemci intel g41 express chipset lowda kaldırır mı

    Reply
    • Bibilen
      18 Haziran 2015 at 22:06
      Permalink

      Sanmıyorun lowda 25 fps civarı

      Reply
  • enes
    11 Haziran 2015 at 03:22
    Permalink

    işlemci 1.80 ghz 2 gb ram var ekran kartı 1 gb kaldırırmı

    Reply
  • enes
    11 Haziran 2015 at 02:22
    Permalink

    işlemci 1.80 ghz 2 gb ram var ekran kartı 1 gb kaldırırmı

    Reply
  • emregul
    11 Haziran 2015 at 23:57
    Permalink

    ATI radeon HD 4600 series Q8400 @ 2.66 GHz 2..67 GHz

    ıntel core 2 quad CPU
    4 gb ram
    4 çekirdek 64 bit
    CS GO KALDIRIR MI? KALDIRMAZ SA NE GEREKLİ?

    Reply
  • emregul
    11 Haziran 2015 at 22:57
    Permalink

    ATI radeon HD 4600 series Q8400 @ 2.66 GHz 2..67 GHz

    ıntel core 2 quad CPU
    4 gb ram
    4 çekirdek 64 bit
    CS GO KALDIRIR MI? KALDIRMAZ SA NE GEREKLİ?

    Reply
  • Mertefe Yıldız
    12 Haziran 2015 at 11:53
    Permalink

    Intel Core 2 Duo 2.00 GHz 3 GB ram windows 7 64 bit açarmı ?

    Reply
  • Mertefe Yıldız
    12 Haziran 2015 at 10:53
    Permalink

    Intel Core 2 Duo 2.00 GHz 3 GB ram windows 7 64 bit açarmı ?

    Reply
  • Ali Sami Özkara
    12 Haziran 2015 at 14:13
    Permalink

    Asus TeK m2v-mx se amd athlon(tm) 64 x2 dual core processor 4400+ 2.30 ghz / 2 gb ram 1 gb ekran kartı —- Kaldırır mı ?

    Reply
  • Ali Sami Özkara
    12 Haziran 2015 at 13:13
    Permalink

    Asus TeK m2v-mx se amd athlon(tm) 64 x2 dual core processor 4400+ 2.30 ghz / 2 gb ram 1 gb ekran kartı —- Kaldırır mı ?

    Reply
  • görkem
    13 Haziran 2015 at 12:32
    Permalink

    BEYLER 1.80 ghz ile kaldırırmı

    Reply
  • görkem
    13 Haziran 2015 at 11:32
    Permalink

    BEYLER 1.80 ghz ile kaldırırmı

    Reply
  • MuHanmmeT BaLCi
    14 Haziran 2015 at 16:46
    Permalink

    slm 2.20 GHz var Ram 2,00 GB 32 Bit sistem Orjinal windows 7 Cs Go yu kaldırırmı?

    Reply
  • MuHanmmeT BaLCi
    14 Haziran 2015 at 15:46
    Permalink

    slm 2.20 GHz var Ram 2,00 GB 32 Bit sistem Orjinal windows 7 Cs Go yu kaldırırmı?

    Reply
  • mustafa
    16 Haziran 2015 at 17:06
    Permalink

    windows 7 ultimate 64 bit pentium dual core cpu t4500 2.30GHz 4,00 GB ram mobil intel 4 series express chipset family bu sistem kaldırırmı cs go yu lütfen cevap verin.

    Reply
  • mustafa
    16 Haziran 2015 at 16:06
    Permalink

    windows 7 ultimate 64 bit pentium dual core cpu t4500 2.30GHz 4,00 GB ram mobil intel 4 series express chipset family bu sistem kaldırırmı cs go yu lütfen cevap verin.

    Reply
  • Mete
    19 Haziran 2015 at 23:04
    Permalink

    Arkadaslar 2 gb ram atı reaodon 4300/4500 hd series kaldırırmı islemcim pentıum dual core 3.06,3.07 ghl kaldırırmı nolurr acıl ındırımlerı bıtcek 😀

    Reply
  • Mete
    19 Haziran 2015 at 22:04
    Permalink

    Arkadaslar 2 gb ram atı reaodon 4300/4500 hd series kaldırırmı islemcim pentıum dual core 3.06,3.07 ghl kaldırırmı nolurr acıl ındırımlerı bıtcek 😀

    Reply
  • Görkem
    20 Haziran 2015 at 14:09
    Permalink

    AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor 3.10 GHz
    2 GB RAM
    Windows 7
    64 Bit İşletim Sistemi
    CS GO Kaldırırmı Kaldırsa Kasarmı ??

    Reply
  • Görkem
    20 Haziran 2015 at 13:09
    Permalink

    AMD Phenom(tm) II X4 B50 Processor 3.10 GHz
    2 GB RAM
    Windows 7
    64 Bit İşletim Sistemi
    CS GO Kaldırırmı Kaldırsa Kasarmı ??

    Reply
  • ahmet
    22 Haziran 2015 at 16:16
    Permalink

    *Intel® Pentium® İşlemci B960 | saat hızı : 2.20 GHz | Ön Veri Yolu : 1.333 MHz | 3. seviye önbellek : 2 MB

    *6 gb ram

    *64 bit

    *Intel® HD Graphics 3000 Grafik kartı

    *windows 7
    CS GO kaldırırmı kaldırırsa kasarmı?

    Reply
  • ahmet
    22 Haziran 2015 at 15:16
    Permalink

    *Intel® Pentium® İşlemci B960 | saat hızı : 2.20 GHz | Ön Veri Yolu : 1.333 MHz | 3. seviye önbellek : 2 MB

    *6 gb ram

    *64 bit

    *Intel® HD Graphics 3000 Grafik kartı

    *windows 7
    CS GO kaldırırmı kaldırırsa kasarmı?

    Reply
  • Delal
    27 Haziran 2015 at 20:01
    Permalink

    İşelmci : AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4450B 2.30 GHz
    Ram : 2 GB
    Ekran Kartı : ATI Radeon X1200 Series 1 GB
    Oyunu açar mı acaba yardımcı olur musunuz…

    Reply
  • Delal
    27 Haziran 2015 at 19:01
    Permalink

    İşelmci : AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4450B 2.30 GHz
    Ram : 2 GB
    Ekran Kartı : ATI Radeon X1200 Series 1 GB
    Oyunu açar mı acaba yardımcı olur musunuz…

    Reply
  • emre
    30 Haziran 2015 at 22:15
    Permalink

    AMD A8 5600K 3.6GHz
    Sapphire R7 240 2GB 128Bit
    HDD 1TB
    4 GB RAM
    ANAKART MSI A58M-E33

    cs goyu kaldırırmı

    Reply
    • hard
      1 Temmuz 2015 at 13:44
      Permalink

      O sistemle rahat oynarsın gibi geliyor. 120 fps civarı alırsın diye düşünüyorum

      Reply
  • emre
    30 Haziran 2015 at 21:15
    Permalink

    AMD A8 5600K 3.6GHz
    Sapphire R7 240 2GB 128Bit
    HDD 1TB
    4 GB RAM
    ANAKART MSI A58M-E33

    cs goyu kaldırırmı

    Reply
    • hard
      1 Temmuz 2015 at 12:44
      Permalink

      O sistemle rahat oynarsın gibi geliyor. 120 fps civarı alırsın diye düşünüyorum

      Reply
  • Burak Almış
    2 Temmuz 2015 at 17:03
    Permalink

    Win 7 Home Basic 32 bit(6.1,Yapı 7600)

    İşlemci:Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz (2 CPUs), ~2.5GHz

    Bellek:2048MB RAM

    Disk belleği dosyası: 1767MB kullanıldı, 2327 kullanılabilir.

    DirectX Sürümü: DirexctX 11

    Reply
  • Burak Almış
    2 Temmuz 2015 at 16:03
    Permalink

    Win 7 Home Basic 32 bit(6.1,Yapı 7600)

    İşlemci:Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50 GHz (2 CPUs), ~2.5GHz

    Bellek:2048MB RAM

    Disk belleği dosyası: 1767MB kullanıldı, 2327 kullanılabilir.

    DirectX Sürümü: DirexctX 11
    Cs goyu kaldırımı Cevap Verin!

    Reply
  • Emir Çakmak
    3 Temmuz 2015 at 11:14
    Permalink

    Arkadaşlar Acil Yardım Lazım Asus Intel Core 2 T5900 2.20Ghz 3GB Ram 32 bit Windows 7 Kaldırırmı Acil Yardım ?

    Reply
  • Emir Çakmak
    3 Temmuz 2015 at 10:14
    Permalink

    Arkadaşlar Acil Yardım Lazım Asus Intel Core 2 T5900 2.20Ghz 3GB Ram 32 bit Windows 7 Kaldırırmı Acil Yardım ?

    Reply
  • Tuna Doğan
    5 Temmuz 2015 at 14:22
    Permalink

    gt 520 cs go da kaç fps alır

    Reply
  • Tuna Doğan
    5 Temmuz 2015 at 13:22
    Permalink

    gt 520 cs go da kaç fps alır

    Reply
  • onur
    6 Temmuz 2015 at 12:52
    Permalink

    arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var ıntel[R] pentium[R] D CPU 2.01GHz 2 gb ram 32 bit ve 1gb ram gtx210 cs goda kaç fps alır

    Reply
  • onur
    6 Temmuz 2015 at 11:52
    Permalink

    arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var ıntel[R] pentium[R] D CPU 2.01GHz 2 gb ram 32 bit ve 1gb ram gtx210 cs goda kaç fps alır

    Reply
  • onur
    6 Temmuz 2015 at 12:53
    Permalink

    arkadaşlar pardon ıntel[R] pentium[R] D CPU 2.80 GHz

    Reply
  • onur
    6 Temmuz 2015 at 11:53
    Permalink

    arkadaşlar pardon ıntel[R] pentium[R] D CPU 2.80 GHz

    Reply
  • aaa
    27 Temmuz 2015 at 16:38
    Permalink

    gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
    core i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    Kaldırırmı Laptop

    Reply
    • Mustafa
      15 Eylül 2015 at 21:31
      Permalink

      aaa kardeşim celil adlı arkadaşımıza inanma. senin ki rahat cs go yu kaldırır.Hemde çok kolay 😀

      Reply
  • aaa
    27 Temmuz 2015 at 15:38
    Permalink

    gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
    core i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    Kaldırırmı Laptop

    Reply
    • Mustafa
      15 Eylül 2015 at 20:31
      Permalink

      aaa kardeşim celil adlı arkadaşımıza inanma. senin ki rahat cs go yu kaldırır.Hemde çok kolay 😀

      Reply
  • furkan
    28 Temmuz 2015 at 17:22
    Permalink

    beyler benim işlemci “Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2 CPUs)” bu şekilde kaldırır mı csgoyu?

    Reply
    • furkan
      28 Temmuz 2015 at 18:34
      Permalink

      beyler bide intel core 2 duo mu daha iyi yoksa intel pentium dual core mi?

      Reply
  • furkan
    28 Temmuz 2015 at 16:22
    Permalink

    beyler benim işlemci “Pentium(R) Dual-Core CPU E5700 @ 3.00GHz (2 CPUs)” bu şekilde kaldırır mı csgoyu?

    Reply
    • furkan
      28 Temmuz 2015 at 17:34
      Permalink

      beyler bide intel core 2 duo mu daha iyi yoksa intel pentium dual core mi?

      Reply
  • aaa
    30 Temmuz 2015 at 09:00
    Permalink

    gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
    core i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    Kaldırırmı Laptop

    Reply
  • aaa
    30 Temmuz 2015 at 08:00
    Permalink

    gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
    core i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    Kaldırırmı Laptop

    Reply
  • Erdem
    1 Ağustos 2015 at 11:49
    Permalink

    Kardeş Benim PC : CS:GO’yu Kaldırır mı ?
    Intel Pentium (R) CPU B980 2.40 Ghz
    4 GB Ram 64 Bit Windows 8.1

    Reply
  • Erdem
    1 Ağustos 2015 at 10:49
    Permalink

    Kardeş Benim PC : CS:GO’yu Kaldırır mı ?
    Intel Pentium (R) CPU B980 2.40 Ghz
    4 GB Ram 64 Bit Windows 8.1

    Reply
  • dogan
    1 Ağustos 2015 at 14:54
    Permalink

    Grundig
    4 gb ram
    32 bit
    2 çekirdek
    Intel(R) HD Graphics 3000
    DirectX10
    Toplam kullanılabilir grafik belleği 1190 mb
    Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz

    Kaldırırmı kaldırırsa kasar mı ?

    Reply
  • dogan
    1 Ağustos 2015 at 13:54
    Permalink

    Grundig
    4 gb ram
    32 bit
    2 çekirdek
    Intel(R) HD Graphics 3000
    DirectX10
    Toplam kullanılabilir grafik belleği 1190 mb
    Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz

    Kaldırırmı kaldırırsa kasar mı ?

    Reply
  • aaa
    3 Ağustos 2015 at 10:50
    Permalink

    gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
    core i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    Kaldırırmı Laptop lowda acarmı

    Reply
  • aaa
    3 Ağustos 2015 at 09:50
    Permalink

    gt 335m 2gb ekran kartı veya 1 gb
    core i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    Kaldırırmı Laptop lowda acarmı

    Reply
  • AlperenS
    7 Ağustos 2015 at 15:17
    Permalink

    İntel core 2 duo T5750 2. Ghz işlemci
    4gb ram
    AMD mobility radeon hd 3400 ekran kartı 128mb
    Directx9
    64bit falan filan beyler kaldırırmı 😀

    Reply
  • AlperenS
    7 Ağustos 2015 at 14:17
    Permalink

    İntel core 2 duo T5750 2. Ghz işlemci
    4gb ram
    AMD mobility radeon hd 3400 ekran kartı 128mb
    Directx9
    64bit falan filan beyler kaldırırmı 😀

    Reply
  • Cevap
    12 Ağustos 2015 at 17:31
    Permalink

    2.50 gb ram
    Windows 7 ultimate 32 bit
    Nvdia geforce GT 420
    Intel(R) Core(TM) 2cpu 6400 @ 2.13 ghz 2.13 ghz
    Pcde en fazla kaç fpsde oynarim kasarmi :/

    Reply
  • Cevap
    12 Ağustos 2015 at 16:31
    Permalink

    2.50 gb ram
    Windows 7 ultimate 32 bit
    Nvdia geforce GT 420
    Intel(R) Core(TM) 2cpu 6400 @ 2.13 ghz 2.13 ghz
    Pcde en fazla kaç fpsde oynarim kasarmi :/

    Reply
  • Halil İbrahim Akkuş
    14 Ağustos 2015 at 16:47
    Permalink

    intel pentium dual core e2200 2.2ghz
    2gb ram
    256 mb atı radeon hd 2400 pro
    Bana nasıl bir oyun sunar en en en düşük ayarlarda kaç fps alırım?

    Reply
    • ilker yaşar
      18 Ağustos 2015 at 20:19
      Permalink

      bu sistemin bu oyunu kaldırması ne yazıkki mümkün değil

      Reply
      • Halil İbrahim Akkuş
        7 Eylül 2015 at 15:00
        Permalink

        Ağlattın :'(

        Reply
    • kaldırmaz
      30 Ekim 2015 at 15:37
      Permalink

      yeni ekran kartı al oynarsin

      Reply
  • Halil İbrahim Akkuş
    14 Ağustos 2015 at 15:47
    Permalink

    intel pentium dual core e2200 2.2ghz
    2gb ram
    256 mb atı radeon hd 2400 pro
    Bana nasıl bir oyun sunar en en en düşük ayarlarda kaç fps alırım?

    Reply
    • ilker yaşar
      18 Ağustos 2015 at 19:19
      Permalink

      bu sistemin bu oyunu kaldırması ne yazıkki mümkün değil

      Reply
      • Halil İbrahim Akkuş
        7 Eylül 2015 at 14:00
        Permalink

        Ağlattın :'(

        Reply
    • kaldırmaz
      30 Ekim 2015 at 14:37
      Permalink

      yeni ekran kartı al oynarsin

      Reply
  • Berk
    19 Ağustos 2015 at 14:17
    Permalink

    Windows Xp 1.50 gb ram Intel(R) Pentium (R) 4CPU 2.40GHz NVIDIA GeForce4 MX 4000 1280×1024 32 bit kaldirirmi

    Reply
    • Doğukan
      22 Ağustos 2015 at 00:13
      Permalink

      kardeş ramin 2gb olsa iyi olurdu 1gb istiyo en az zaten 512mb, 1gb ram pc kulanıyo %50 kaldırma ihtimali

      Reply
  • Berk
    19 Ağustos 2015 at 13:17
    Permalink

    Windows Xp 1.50 gb ram Intel(R) Pentium (R) 4CPU 2.40GHz NVIDIA GeForce4 MX 4000 1280×1024 32 bit kaldirirmi

    Reply
    • Doğukan
      21 Ağustos 2015 at 23:13
      Permalink

      kardeş ramin 2gb olsa iyi olurdu 1gb istiyo en az zaten 512mb, 1gb ram pc kulanıyo %50 kaldırma ihtimali

      Reply
  • Ahmet Aytekin
    24 Ağustos 2015 at 13:15
    Permalink

    Kardeişim 2gb r am işlemci Intel(R) Celeron(R) CPU N2815 @ 1.86GHz 1.86 GHz 64 bit DirectX11 Intel(R) HD Graphics

    Reply
  • Ahmet Aytekin
    24 Ağustos 2015 at 12:15
    Permalink

    Kardeişim 2gb r am işlemci Intel(R) Celeron(R) CPU N2815 @ 1.86GHz 1.86 GHz 64 bit DirectX11 Intel(R) HD Graphics

    Reply
  • Ahmet Aytekin
    24 Ağustos 2015 at 13:17
    Permalink

    kaldırırmı?

    Reply
  • Ahmet Aytekin
    24 Ağustos 2015 at 12:17
    Permalink

    kaldırırmı?

    Reply
  • İsimsiz
    29 Ağustos 2015 at 22:48
    Permalink

    nvida gt220 var kaldırımı

    Reply
  • İsimsiz
    29 Ağustos 2015 at 21:48
    Permalink

    nvida gt220 var kaldırımı

    Reply
  • Okan Bayraktar
    30 Ağustos 2015 at 16:53
    Permalink

    intel core 2duo p7450 2.13ghz
    4gb ram
    64 bit isletim sistemi
    nvidia geforce gt 130m
    2 gb ekran kartı
    cs go kaldırırmı

    Reply
  • Okan Bayraktar
    30 Ağustos 2015 at 15:53
    Permalink

    intel core 2duo p7450 2.13ghz
    4gb ram
    64 bit isletim sistemi
    nvidia geforce gt 130m
    2 gb ekran kartı
    cs go kaldırırmı

    Reply
  • Yusuf
    13 Eylül 2015 at 15:35
    Permalink

    Windows 7 ultimate
    AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor 2.10 GHz
    4 GB RAM kullanılabilir 3,49 GB
    32 bit işletim sistemi

    Reply
  • Yusuf
    13 Eylül 2015 at 14:35
    Permalink

    Windows 7 ultimate
    AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor 2.10 GHz
    4 GB RAM kullanılabilir 3,49 GB
    32 bit işletim sistemi

    Reply
  • enes asdada
    14 Eylül 2015 at 22:00
    Permalink

    1.250 gb ekran kartı intel pentium p6100 2.000 ghz işlemci 3gb ram var cs go kaldırırmı yardım lütfen

    Reply
  • enes asdada
    14 Eylül 2015 at 22:00
    Permalink

    kaldırır mı
    bilen biri varsa yorum atsın lütfen

    Reply
  • enes asdada
    14 Eylül 2015 at 21:00
    Permalink

    1.250 gb ekran kartı intel pentium p6100 2.000 ghz işlemci 3gb ram var cs go kaldırırmı yardım lütfen

    Reply
  • enes asdada
    14 Eylül 2015 at 21:00
    Permalink

    kaldırır mı
    bilen biri varsa yorum atsın lütfen

    Reply
  • enes asdada
    14 Eylül 2015 at 22:01
    Permalink

    nvidia geforce 320m ekran kartı

    Reply
  • enes asdada
    14 Eylül 2015 at 21:01
    Permalink

    nvidia geforce 320m ekran kartı

    Reply
  • Sadri Atalay
    16 Eylül 2015 at 19:23
    Permalink

    intel core i7 2.80 Ghz
    6gb ram(2.93 kullanılabilir)
    32 bit işlemci
    1 gb ekran karti

    Reply
    • kaldırmaz
      30 Ekim 2015 at 15:35
      Permalink

      ekran kartına baglı

      Reply
  • Sadri Atalay
    16 Eylül 2015 at 18:23
    Permalink

    intel core i7 2.80 Ghz
    6gb ram(2.93 kullanılabilir)
    32 bit işlemci
    1 gb ekran karti

    Reply
    • kaldırmaz
      30 Ekim 2015 at 14:35
      Permalink

      ekran kartına baglı

      Reply
  • weeegoo
    16 Eylül 2015 at 22:17
    Permalink

    arkadaşlar benimki intel core i5-2430cpu 2.40
    8 ram
    64 bitt işlemci acaba benim bilgisayar csgo yu kaldırırmı

    Reply
  • weeegoo
    16 Eylül 2015 at 21:17
    Permalink

    arkadaşlar benimki intel core i5-2430cpu 2.40
    8 ram
    64 bitt işlemci acaba benim bilgisayar csgo yu kaldırırmı

    Reply
  • weeegoo
    16 Eylül 2015 at 22:19
    Permalink

    lütfen acil cevap verin

    Reply
  • weeegoo
    16 Eylül 2015 at 21:19
    Permalink

    lütfen acil cevap verin

    Reply
  • weeegoo
    16 Eylül 2015 at 22:24
    Permalink

    yanlış yazmışım özür
    intel core 1.5-2430m cpu 2.40 ghz
    8g ram
    64 bit acaba benim bilgisayar csgo yu kaldırırmı

    Reply
  • weeegoo
    16 Eylül 2015 at 21:24
    Permalink

    yanlış yazmışım özür
    intel core 1.5-2430m cpu 2.40 ghz
    8g ram
    64 bit acaba benim bilgisayar csgo yu kaldırırmı

    Reply
  • Seyfi
    17 Eylül 2015 at 00:24
    Permalink

    İntel pentium Dual Core 2 çekirdek işlemci
    2 Gb Ram
    32 Bit Win. 7
    İntel G41 Express chipset ekran kartı
    Oyun kasarmı acıllll!

    Reply
    • weego
      17 Eylül 2015 at 10:57
      Permalink

      bence en dusuk ayarda oynarsan kasmaz

      Reply
    • weegoo
      17 Eylül 2015 at 11:00
      Permalink

      seyfi yanlis yazdim sana seninki kasabilir ama emin deilim

      Reply
  • Seyfi
    16 Eylül 2015 at 23:24
    Permalink

    İntel pentium Dual Core 2 çekirdek işlemci
    2 Gb Ram
    32 Bit Win. 7
    İntel G41 Express chipset ekran kartı
    Oyun kasarmı acıllll!

    Reply
    • weego
      17 Eylül 2015 at 09:57
      Permalink

      bence en dusuk ayarda oynarsan kasmaz

      Reply
    • weegoo
      17 Eylül 2015 at 10:00
      Permalink

      seyfi yanlis yazdim sana seninki kasabilir ama emin deilim

      Reply
  • Onur Ulusoy
    17 Eylül 2015 at 02:04
    Permalink

    bir sorum olucakta RAM 2,00 GB İŞLETİM SİSTEMİ 64 BİT WİNDOWS 7
    İntel core 2 duo CPU E4600 @ 2.40GHz, 2.40GHz

    Herhanbir kasma sorunu yaşarmıyım acaba ?

    Reply
    • weegoo
      17 Eylül 2015 at 10:58
      Permalink

      endusuk ayarlarda kasmaz bence

      Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 14:48
      Permalink

      ekran kartın 1 gb 128 bit veye üstüyse cok rahat bir sekilde oynarsın low yada üstünde

      Reply
  • Onur Ulusoy
    17 Eylül 2015 at 01:04
    Permalink

    bir sorum olucakta RAM 2,00 GB İŞLETİM SİSTEMİ 64 BİT WİNDOWS 7
    İntel core 2 duo CPU E4600 @ 2.40GHz, 2.40GHz

    Herhanbir kasma sorunu yaşarmıyım acaba ?

    Reply
    • weegoo
      17 Eylül 2015 at 09:58
      Permalink

      endusuk ayarlarda kasmaz bence

      Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 13:48
      Permalink

      ekran kartın 1 gb 128 bit veye üstüyse cok rahat bir sekilde oynarsın low yada üstünde

      Reply
  • Necip Sarıkaya
    18 Eylül 2015 at 15:29
    Permalink

    intel core 2 cpu 4400 2.00 ghz
    4 gb ram
    63 bit işletim sistemi
    ATI radeon hd 4350 2gb
    directx 11
    KALDIRIR MI

    Reply
  • Necip Sarıkaya
    18 Eylül 2015 at 14:29
    Permalink

    intel core 2 cpu 4400 2.00 ghz
    4 gb ram
    63 bit işletim sistemi
    ATI radeon hd 4350 2gb
    directx 11
    KALDIRIR MI

    Reply
  • Zafer
    18 Eylül 2015 at 16:49
    Permalink

    AMD Atholon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.70 GHz
    4 GB Ram 2+2
    Nvidia GeForce 9500 Gt 1gb
    Sistem Türü Windows 8.1 Pro 32 Bit 64 Yaptıracam.

    Reply
  • Zafer
    18 Eylül 2015 at 15:49
    Permalink

    AMD Atholon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 2.70 GHz
    4 GB Ram 2+2
    Nvidia GeForce 9500 Gt 1gb
    Sistem Türü Windows 8.1 Pro 32 Bit 64 Yaptıracam.

    Reply
  • Karhan
    23 Eylül 2015 at 16:33
    Permalink

    İNTEL CORE TM 2 T6600 @ 2.20 GHz
    4 GB KULLANİLABİLİR 2.96 GB RAM
    32 BİT İSLETİM SİSTEMİ
    WİNDOWS 7
    ATİ MOBİLİTY RADEON HD 4500 SERİES EKRAN KARTİ

    BEYLER COK ONEMLİ BENİM İCİN RAHAT OYNAYABİLİR MİYİM BU OZELLİKLERLE ?

    Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 14:27
      Permalink

      ekran kartın kac gb yada mb

      Reply
  • Karhan
    23 Eylül 2015 at 15:33
    Permalink

    İNTEL CORE TM 2 T6600 @ 2.20 GHz
    4 GB KULLANİLABİLİR 2.96 GB RAM
    32 BİT İSLETİM SİSTEMİ
    WİNDOWS 7
    ATİ MOBİLİTY RADEON HD 4500 SERİES EKRAN KARTİ

    BEYLER COK ONEMLİ BENİM İCİN RAHAT OYNAYABİLİR MİYİM BU OZELLİKLERLE ?

    Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 13:27
      Permalink

      ekran kartın kac gb yada mb

      Reply
  • KRETOR
    23 Eylül 2015 at 20:26
    Permalink

    Intel Pentium Dual CPU E2220 yetiyomu arkadaslar??

    Reply
  • KRETOR
    23 Eylül 2015 at 19:26
    Permalink

    Intel Pentium Dual CPU E2220 yetiyomu arkadaslar??

    Reply
  • Caner Topuz
    25 Eylül 2015 at 15:26
    Permalink

    intel pentium p6100 2 ghz 2gb ram paylaşımlı ekran kartı (intel hd graphics) taşırmı ?

    Reply
  • Caner Topuz
    25 Eylül 2015 at 14:26
    Permalink

    intel pentium p6100 2 ghz 2gb ram paylaşımlı ekran kartı (intel hd graphics) taşırmı ?

    Reply
  • İbrahim Cem Şahin
    25 Eylül 2015 at 22:43
    Permalink

    beyler 2 gb ram ATI radeon HD 4300/4500 series kaldırırmı

    Reply
  • İbrahim Cem Şahin
    25 Eylül 2015 at 21:43
    Permalink

    beyler 2 gb ram ATI radeon HD 4300/4500 series kaldırırmı

    Reply
  • Esat biçer
    26 Eylül 2015 at 16:19
    Permalink

    Pentium dual-core E5300 2.60ghz
    2 gb ram
    Nvidia GeForce GT 420

    kaldırır mı?

    Reply
  • Esat biçer
    26 Eylül 2015 at 15:19
    Permalink

    Pentium dual-core E5300 2.60ghz
    2 gb ram
    Nvidia GeForce GT 420

    kaldırır mı?

    Reply
  • Mcur1999
    26 Eylül 2015 at 23:36
    Permalink

    Intel core 2 duo 1.8 islemci 1 gb ram amd radeon hd 6075 128bit cs go yu kaldirirmi acil yardim arkadaslar

    Reply
    • kaldırmaz
      30 Ekim 2015 at 15:32
      Permalink

      minimumda oynarsın ama kasar

      Reply
      • serhat yolal
        7 Kasım 2015 at 14:23
        Permalink

        inter core 2 duo e4400 işlemci 3 gb ram 512mb 128 bit ekran kartı 32 bit işletim sistemi windows 7 minimum ayarlarda kasarmı beyler acil yARDIM işmeci hızı 2 40 ona göre yüklicem

        Reply
  • Mcur1999
    26 Eylül 2015 at 22:36
    Permalink

    Intel core 2 duo 1.8 islemci 1 gb ram amd radeon hd 6075 128bit cs go yu kaldirirmi acil yardim arkadaslar

    Reply
    • kaldırmaz
      30 Ekim 2015 at 14:32
      Permalink

      minimumda oynarsın ama kasar

      Reply
      • serhat yolal
        7 Kasım 2015 at 13:23
        Permalink

        inter core 2 duo e4400 işlemci 3 gb ram 512mb 128 bit ekran kartı 32 bit işletim sistemi windows 7 minimum ayarlarda kasarmı beyler acil yARDIM işmeci hızı 2 40 ona göre yüklicem

        Reply
  • TC Yigit Güner
    30 Eylül 2015 at 17:05
    Permalink

    intel core i7 8gb ram 64 bit atı radeon hd 5450 directx 11 kasarmı çok ???? (win 7)

    Reply
    • JixMan
      18 Ekim 2015 at 14:16
      Permalink

      Kodumun Malı Okuman Yazman Yokmu kaldırır mı diye soruyon?

      Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 14:46
      Permalink

      kardeş i7 işlemci 8gb ramin var ekran kartında 2 gb ve leptop dur muhtemelen kaldırır rahat

      Reply
  • TC Yigit Güner
    30 Eylül 2015 at 16:05
    Permalink

    intel core i7 8gb ram 64 bit atı radeon hd 5450 directx 11 kasarmı çok ???? (win 7)

    Reply
    • JixMan
      18 Ekim 2015 at 13:16
      Permalink

      Kodumun Malı Okuman Yazman Yokmu kaldırır mı diye soruyon?

      Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 13:46
      Permalink

      kardeş i7 işlemci 8gb ramin var ekran kartında 2 gb ve leptop dur muhtemelen kaldırır rahat

      Reply
  • baki
    8 Ekim 2015 at 15:47
    Permalink

    adam sistem gereksinimleri yazmış daha ne kaldırırmı dıye soruyosunuz ??? onudamı adam öğretsin

    Reply
  • baki
    8 Ekim 2015 at 14:47
    Permalink

    adam sistem gereksinimleri yazmış daha ne kaldırırmı dıye soruyosunuz ??? onudamı adam öğretsin

    Reply
  • Oğuzhan Özdemir
    20 Ekim 2015 at 16:08
    Permalink

    İşlemci: Amd Phenom(tm) II X2 555 Processor (2CPus) 3.2GHZ

    2GB Ram

    Directx11 Sürüm

    Ekran: NVIDIA Geforce 9500 GT , 1GB (32 bit, 75Hz)

    Oyun ile ilgili sıkıntılar yaşar mıyım ?

    Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 14:44
      Permalink

      ekran kartın 1 gb 128 bit fln olsaydı rahat oynardın belki yine oynarsın ama low da

      Reply
  • Oğuzhan Özdemir
    20 Ekim 2015 at 15:08
    Permalink

    İşlemci: Amd Phenom(tm) II X2 555 Processor (2CPus) 3.2GHZ

    2GB Ram

    Directx11 Sürüm

    Ekran: NVIDIA Geforce 9500 GT , 1GB (32 bit, 75Hz)

    Oyun ile ilgili sıkıntılar yaşar mıyım ?

    Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 13:44
      Permalink

      ekran kartın 1 gb 128 bit fln olsaydı rahat oynardın belki yine oynarsın ama low da

      Reply
  • Gürkan
    20 Ekim 2015 at 23:28
    Permalink

    Cs:go Kaldırırmı ? Acil.

    Yüklü Bellek (RAM) : 4,00 GB Sistem Türü : 64 Bit İşletim Sistemi İşlemci:Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz Kalem Ve Dokuma : Bu Görüntü Biriminde Kalem Girdisi Veya Dokunarak Giriş Yok. Elimden Geldiğince Yazmaya Çalıştım. Kaldırmaz Dimi ? :/﻿ Ekran Kartını Unutmuşum : Intel (R) HD Graphics 3000

    Reply
  • Gürkan
    20 Ekim 2015 at 22:28
    Permalink

    Cs:go Kaldırırmı ? Acil.

    Yüklü Bellek (RAM) : 4,00 GB Sistem Türü : 64 Bit İşletim Sistemi İşlemci:Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz Kalem Ve Dokuma : Bu Görüntü Biriminde Kalem Girdisi Veya Dokunarak Giriş Yok. Elimden Geldiğince Yazmaya Çalıştım. Kaldırmaz Dimi ? :/﻿ Ekran Kartını Unutmuşum : Intel (R) HD Graphics 3000

    Reply
  • Umut
    21 Ekim 2015 at 21:47
    Permalink

    Kardeş İntel Pentium işlemci +4 gb ram + windows 10pro + 32bit + 2.40 ghz+İntel Graphics ekran kartı 1664mb :Steam üzerinden csgo almayı planlıyorum sizce kasıntı olurmu???

    Reply
  • Umut
    21 Ekim 2015 at 20:47
    Permalink

    Kardeş İntel Pentium işlemci +4 gb ram + windows 10pro + 32bit + 2.40 ghz+İntel Graphics ekran kartı 1664mb :Steam üzerinden csgo almayı planlıyorum sizce kasıntı olurmu???

    Reply
  • Furksdew
    22 Ekim 2015 at 17:16
    Permalink

    İntel(R) Pentium(R) 4CPU 3.06GHz 3.07GHz 2GB ram 32 Bit İşletim Sistemi Direcxt9 kaldırırmı gencler kaldırmazsa gidip pc almaya hazırım .S

    Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 14:42
      Permalink

      sen pc yi ekran kartsızmı acıyon bilader 😀 ekran kartını yazmamasın

      Reply
  • Furksdew
    22 Ekim 2015 at 16:16
    Permalink

    İntel(R) Pentium(R) 4CPU 3.06GHz 3.07GHz 2GB ram 32 Bit İşletim Sistemi Direcxt9 kaldırırmı gencler kaldırmazsa gidip pc almaya hazırım .S

    Reply
    • serhat yolal
      7 Kasım 2015 at 13:42
      Permalink

      sen pc yi ekran kartsızmı acıyon bilader 😀 ekran kartını yazmamasın

      Reply
  • ozan
    23 Ekim 2015 at 17:30
    Permalink

    beyler ekran kartı tutmuyor İntel(R)33 Diye bişey

    Reply
  • ozan
    23 Ekim 2015 at 16:30
    Permalink

    beyler ekran kartı tutmuyor İntel(R)33 Diye bişey

    Reply
  • ozan
    23 Ekim 2015 at 17:33
    Permalink

    ıntel(R) Core(TM) Duo CPU E7200 2.53 GHz
    Ram : 2gb
    64 bit işlemci

    Reply
  • ozan
    23 Ekim 2015 at 16:33
    Permalink

    ıntel(R) Core(TM) Duo CPU E7200 2.53 GHz
    Ram : 2gb
    64 bit işlemci

    Reply
  • Samet
    27 Ekim 2015 at 00:16
    Permalink

    İntel core 2cpu 4 4600 2.40 ghz 4 gb ram Nvidia geforce 9600gt 2gb csgo kasarmı
    directx 11 Win 7 64 bit

    Reply
  • Samet
    26 Ekim 2015 at 23:16
    Permalink

    İntel core 2cpu 4 4600 2.40 ghz 4 gb ram Nvidia geforce 9600gt 2gb csgo kasarmı
    directx 11 Win 7 64 bit

    Reply
  • Selçuk
    29 Ekim 2015 at 19:23
    Permalink

    yaa arkadaslar csgo wındows 8 kulanıyorum ama sıstem gereksınımlerınde wındows 8 gozukmuyo yanı acılmıyo mu yoksa uyumluluk sorunu falan mı var yardımcı olur musunuz

    Reply
    • kaldırmaz
      30 Ekim 2015 at 15:29
      Permalink

      Büyük ihtimal açılır . Sorun çıkacağını sanmam .

      Reply
  • Selçuk
    29 Ekim 2015 at 18:23
    Permalink

    yaa arkadaslar csgo wındows 8 kulanıyorum ama sıstem gereksınımlerınde wındows 8 gozukmuyo yanı acılmıyo mu yoksa uyumluluk sorunu falan mı var yardımcı olur musunuz

    Reply
    • kaldırmaz
      30 Ekim 2015 at 14:29
      Permalink

      Büyük ihtimal açılır . Sorun çıkacağını sanmam .

      Reply
  • Atahan çataloğlu
    8 Kasım 2015 at 20:52
    Permalink

    yaw bişe diyecem benim ki windows 7 de düşükte oynasam bişe olurmu

    Reply
  • Atahan çataloğlu
    8 Kasım 2015 at 19:52
    Permalink

    yaw bişe diyecem benim ki windows 7 de düşükte oynasam bişe olurmu

    Reply
  • Atahan çataloğlu
    8 Kasım 2015 at 21:02
    Permalink

    ATI Radeon HD 4600 series ekran kartı oyunu kaldırırmı

    Reply
  • Atahan çataloğlu
    8 Kasım 2015 at 20:02
    Permalink

    ATI Radeon HD 4600 series ekran kartı oyunu kaldırırmı

    Reply
  • Hurcan
    11 Kasım 2015 at 00:12
    Permalink

    intel(r( pentium(r) dual CPU E2180 2.00 GHz
    3 gb ram
    32 bit işlemci
    ATI Radeon HD 2600 Pro
    directx 11
    KALDIRIR MI ?

    Reply
  • Hurcan
    10 Kasım 2015 at 23:12
    Permalink

    intel(r( pentium(r) dual CPU E2180 2.00 GHz
    3 gb ram
    32 bit işlemci
    ATI Radeon HD 2600 Pro
    directx 11
    KALDIRIR MI ?

    Reply
  • ismail
    14 Kasım 2015 at 19:38
    Permalink

    arkadaşlar cs go kaldırır mı ?

    Reply
    • ismail
      14 Kasım 2015 at 19:41
      Permalink

      bide bu var bi yardımcı olun arkadaşlar ona göre satın alacagım

      Reply
  • ismail
    14 Kasım 2015 at 18:38
    Permalink

    arkadaşlar cs go kaldırır mı ?

    Reply
    • ismail
      14 Kasım 2015 at 18:41
      Permalink

      bide bu var bi yardımcı olun arkadaşlar ona göre satın alacagım

      Reply
  • Ahmet Arslanoğlu
    15 Kasım 2015 at 09:06
    Permalink

    Düşük ayarlarda kalldırırmı????

    Reply
  • Ahmet Arslanoğlu
    15 Kasım 2015 at 08:06
    Permalink

    Düşük ayarlarda kalldırırmı????

    Reply
  • serhat
    16 Kasım 2015 at 21:41
    Permalink

    1.50 gb ram kaldırırmı

    Reply
  • serhat
    16 Kasım 2015 at 20:41
    Permalink

    1.50 gb ram kaldırırmı

    Reply
  • oğuzhan
    26 Kasım 2015 at 10:09
    Permalink

    intel core i3-2120 cpu 3.30ghz
    3 gb ram
    32 bit işletim sistemi
    kaldırırmı acil yazn ltfn

    Reply
  • oğuzhan
    26 Kasım 2015 at 10:09
    Permalink

    intel core i3-2120 cpu 3.30ghz
    3 gb ram
    32 bit işletim sistemi
    kaldırırmı acil yazn ltfn

    Reply
  • kubilay
    6 Aralık 2015 at 21:53
    Permalink

    Cpuİşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MBChipsetH81 Chipset 1600Mhz, Ram8 GB 1600 Mhz RamHarddisk1 TB 7200 Rpm OptikDVD±RW Dual Layer Ekran Kartı4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA kaldırırmı?????

    Reply
  • kubilay
    6 Aralık 2015 at 21:53
    Permalink

    Cpuİşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MBChipsetH81 Chipset 1600Mhz, Ram8 GB 1600 Mhz RamHarddisk1 TB 7200 Rpm OptikDVD±RW Dual Layer Ekran Kartı4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA kaldırırmı?????

    Reply
  • kubilay
    6 Aralık 2015 at 21:54
    Permalink

    Cpuİşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MB

    ChipsetH81 Chipset 1600Mhz,

    Ram8 GB 1600 Mhz Ram

    Harddisk1 TB 7200 Rpm

    OptikDVD±RW Dual Layer

    Ekran Kartı4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA KALDIRIRMI?

    Reply
  • kubilay
    6 Aralık 2015 at 21:54
    Permalink

    Cpuİşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MB

    ChipsetH81 Chipset 1600Mhz,

    Ram8 GB 1600 Mhz Ram

    Harddisk1 TB 7200 Rpm

    OptikDVD±RW Dual Layer

    Ekran Kartı4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA KALDIRIRMI?

    Reply
  • kubilay
    6 Aralık 2015 at 21:55
    Permalink

    Cpu::::İşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MB

    Chipset::::H81 Chipset 1600Mhz,

    Ram::::8 GB 1600 Mhz Ram

    Harddisk::::1 TB 7200 Rpm

    Optik::::DVD±RW Dual Layer

    Ekran Kartı:::::4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA KALDIRIRMI??????

    Reply
  • kubilay
    6 Aralık 2015 at 21:55
    Permalink

    Cpu::::İşlemci intel® İ7-4790 3.6 Ghz -Max Turbo 4.0 Ghz 8MB

    Chipset::::H81 Chipset 1600Mhz,

    Ram::::8 GB 1600 Mhz Ram

    Harddisk::::1 TB 7200 Rpm

    Optik::::DVD±RW Dual Layer

    Ekran Kartı:::::4GB R7240 oc128Bit DDR3 16x Harici VGA KALDIRIRMI??????

    Reply
    • çorap efendisinin yırtık çorab
      23 Ocak 2016 at 21:53
      Permalink

      MALMISNI AMK SORDUN SORUYA BAK CANAVAR GİBİ PCN VAR KALKAR TABİ

      Reply
      • Yeni
        24 Ocak 2016 at 08:07
        Permalink

        Doğru diyorsun mal galiba…

        Reply
      • .eadasdasda
        26 Ocak 2016 at 23:48
        Permalink

        bravo aynen öyle bizimki 1.70 zorlanınca 2.40 anca çıkıo aq intel core i5 bok gibi 4 gb ram

        Reply
  • can
    11 Aralık 2015 at 21:36
    Permalink

    atı mobilityraedon HD 2600 görüntü 32 bit sistem modeli satellite a200 ıntel core 2duo cpu 2gb ram kaldırır mı

    Reply
  • can
    11 Aralık 2015 at 21:36
    Permalink

    atı mobilityraedon HD 2600 görüntü 32 bit sistem modeli satellite a200 ıntel core 2duo cpu 2gb ram kaldırır mı

    Reply
  • Hannibal Lacter
    13 Aralık 2015 at 14:10
    Permalink

    Windows 7 Professional 64-bit
    CPU: Intel Pentium G2030 @ 3.00 GHz
    RAM:2 GB
    Ekran Kartı: 2270W(1920X1080@60HZ) 1024MBATI AMD Radeon HD 5500 Series(ATI AIB)
    ARKADAŞLAR BU SİSTEM CS GO YU KALDIRIR MI KALDIRIRSA HANGİ DÜZEYDE OYNAYABİLİRİM LOW MU MEDİUM MU LÜTFEN YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM BİLGİLİ KİŞİLER YAZARSA ÇOK MEMNUN OLURUM İYİ GÜNLER CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM

    Reply
  • Hannibal Lacter
    13 Aralık 2015 at 14:10
    Permalink

    Windows 7 Professional 64-bit
    CPU: Intel Pentium G2030 @ 3.00 GHz
    RAM:2 GB
    Ekran Kartı: 2270W(1920X1080@60HZ) 1024MBATI AMD Radeon HD 5500 Series(Yaklaşık Toplam Bellek 1754MB)
    ARKADAŞLAR BU SİSTEM CS GO YU KALDIRIR MI KALDIRIRSA HANGİ DÜZEYDE OYNAYABİLİRİM LOW MU MEDİUM MU LÜTFEN YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM BİLGİLİ KİŞİLER YAZARSA ÇOK MEMNUN OLURUM İYİ GÜNLER CEVAPLARINIZI BEKLİYORUM

    Reply
  • Selman
    16 Aralık 2015 at 00:50
    Permalink

    İntel Pentium G3250 3.20 işlemci 4 gb ram 2 Gb AMD Radeon R5 220 ekran kartı açar mı ?

    Reply
  • Selman
    16 Aralık 2015 at 00:50
    Permalink

    İntel Pentium G3250 3.20 işlemci 4 gb ram 2 Gb AMD Radeon R5 220 ekran kartı açar mı ?

    Reply
  • resul
    17 Aralık 2015 at 22:04
    Permalink

    4gb ram 2gb ekran kartı 2.4Ghz nviada – gForce 650 laptop anasının amı gibi kasıyo burdan soyluyom aklınız varsa oyun ıcın laptop almayın ozellıgı ne olursa olsun oyun ıcın laptop almayın !!

    Reply
  • resul
    17 Aralık 2015 at 22:04
    Permalink

    4gb ram 2gb ekran kartı 2.4Ghz nviada – gForce 650 laptop anasının amı gibi kasıyo burdan soyluyom aklınız varsa oyun ıcın laptop almayın ozellıgı ne olursa olsun oyun ıcın laptop almayın !!

    Reply
  • cihan
    18 Aralık 2015 at 22:34
    Permalink

    4 gb ram intel 32 bit işletim sistemi ekran kartından korkuorum 898 mb kaldı şuanda ekran kartı hafızası kaldırır mı

    Reply
  • cihan
    18 Aralık 2015 at 22:34
    Permalink

    4 gb ram intel 32 bit işletim sistemi ekran kartından korkuorum 898 mb kaldı şuanda ekran kartı hafızası kaldırır mı

    Reply
  • Ali
    21 Aralık 2015 at 19:25
    Permalink

    İŞLEMCİ : AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 (2CPUs), 2.3 GHz en düşük ayarlarda kaldırırmı

    Reply
  • Ali
    21 Aralık 2015 at 19:25
    Permalink

    İŞLEMCİ : AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 (2CPUs), 2.3 GHz en düşük ayarlarda kaldırırmı

    Reply
  • Egemen Külahçı
    27 Aralık 2015 at 16:13
    Permalink

    İntel Pentium P6200
    İntel HD Graphics
    2 gb ram
    Windows 7 32 bit
    DirectX 11
    KALDIRIR MI ?
    ANCAK Pc yeni format atılmış olacak ve fps yükselteceğim

    Reply
  • Egemen Külahçı
    27 Aralık 2015 at 16:13
    Permalink

    İntel Pentium P6200
    İntel HD Graphics
    2 gb ram
    Windows 7 32 bit
    DirectX 11
    KALDIRIR MI ?
    ANCAK Pc yeni format atılmış olacak ve fps yükselteceğim

    Reply
  • Ozan Cengiz
    27 Aralık 2015 at 23:30
    Permalink

    intel core i3 2350m 2.30 ghz
    geforce gt520m 1 gb
    6 gb ram
    64 bit windows 7 kaldırır mı beyler daha doğrusu minimum da falan mı oynarım yoksa daha yüksek mi

    Reply
  • Ozan Cengiz
    27 Aralık 2015 at 23:30
    Permalink

    intel core i3 2350m 2.30 ghz
    geforce gt520m 1 gb
    6 gb ram
    64 bit windows 7 kaldırır mı beyler daha doğrusu minimum da falan mı oynarım yoksa daha yüksek mi

    Reply
    • efe
      26 Ocak 2016 at 23:45
      Permalink

      kaldırır zorlanınca 3.00ghz çıkıyorsa tavsiye edileni kaldırır

      Reply
  • scorpion
    9 Ocak 2016 at 10:46
    Permalink

    arkadaşlar 4gb ram 2 gb ekran kartı 64 bit işletim sistemi var cs go yu kaldırırmı

    Reply
  • scorpion
    9 Ocak 2016 at 10:46
    Permalink

    arkadaşlar 4gb ram 2 gb ekran kartı 64 bit işletim sistemi var cs go yu kaldırırmı

    Reply
  • Adını Bulamayan Kişi
    10 Ocak 2016 at 18:10
    Permalink

    İşlemci: intel celeron cpu 1005 1.9 gHz
    RAM: 2GB
    64BİT
    INTEL HD GRAPHİCS 1GB
    DİRECTX 11
    Kaldırırmı Düşük Te

    Reply
  • Adını Bulamayan Kişi
    10 Ocak 2016 at 18:10
    Permalink

    İşlemci: intel celeron cpu 1005 1.9 gHz
    RAM: 2GB
    64BİT
    INTEL HD GRAPHİCS 1GB
    DİRECTX 11
    Kaldırırmı Düşük Te

    Reply
  • oguzhan
    21 Ocak 2016 at 11:56
    Permalink

    selamın aleykum benım pc 2 gb ram 2gb ekran kardı DDR5 desteklı nıvıde gefor ıslemcı ınter core 2 duo 2.20 (2cpus) 2.2 directx 11 sence kaldırırmı acıl cevap lazım

    Reply
  • Efe
    22 Ocak 2016 at 11:10
    Permalink

    Merhaba benim pc Pentium 4 3.4ghz 1gb ram ekran kartı Geforce 7300Le açarmı cs go yu very lowda

    Reply
  • yusuf
    26 Ocak 2016 at 17:44
    Permalink

    intel core cpu 8400 2.66 ghz

    32 bit 3400 hd ekran kartı

    kaldırırmı

    Reply
  • osman efe
    27 Ocak 2016 at 00:04
    Permalink

    Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70 Ghz 2.40 Ghz 4,00 GB Ram
    64 bit işletim sistemi x64 Tabanlı işlemci kaldırırmı beyler acil yardım

    Reply
  • Samir Bilir
    29 Ocak 2016 at 23:36
    Permalink

    core i7 2.4 ghz
    gt940m 2gb 9.nesil
    8gb ram ddr3l bellek
    8.1 işletim sistemi
    cs goda en düşük ayarlarda kaç fps?

    Reply
    • Kutarıcı
      5 Mart 2016 at 13:12
      Permalink

      Sen şakamısın tabiki kaldırır bi 100 fps alırsın heralde

      Reply
  • Ali Emir
    31 Ocak 2016 at 11:23
    Permalink

    Merhabalar Bilgisayarım
    251 mb ekran kartı intel gma 3100
    1 gb ram
    2.5 ghz işlemci

    cs go kaldırırmı tam emin olamadım da ?

    Reply
  • ahmet
    6 Şubat 2016 at 16:54
    Permalink

    ekran kartım : AMD HD6450
    işlemcim : Intel Core 2 Duo E4600 2.4ghz
    ram : 2gb
    işletim sistemi : win7 32bit

    cs go oynanır mı?

    Reply
  • RecepCan
    7 Şubat 2016 at 12:41
    Permalink

    İşlemci : Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz (2 CPUs), ~2.4GHz

    Bellek : 4096 MB RAM

    Disk belleği dosyası : 3357 MB kullanıldı , 2511 kullanılabilir

    DirectX Sürümü : DirectX 11

    Ekran

    Ad :Intel(R) HD Graphics

    Üretici : Intel Corporation

    Yonga türü : Intel(R) HD Graphics Family

    DAC türü : Internal

    Yaklaşık toplam bellek : 1792 MB

    İlk aldıgımda kasma yaptı geri iade ettim tekrar almayı dusunuyorum kasma neden yaptı sızce tesekkurler

    Reply
  • ahmet
    9 Şubat 2016 at 16:12
    Permalink

    intel i5 işlemci 1.70 ghz

    1 tb hafiza

    8 gb ram

    nvıdıa geforge ekran kartı 2 gb

    Reply
  • Emre Özdemir
    9 Şubat 2016 at 19:25
    Permalink

    Intel(R) HD Graphics 4000 kaldırır mı cs go acil yazın lütfen…

    Reply
  • ismet
    22 Şubat 2016 at 20:00
    Permalink

    1.8 ghz
    1 gb ram
    diretx 9.0 kaldırır mı

    Reply
  • Ömer Kısak
    25 Şubat 2016 at 14:28
    Permalink

    Nvidia GeForce GT 330M ekran kartı var 4 gb ram 64 bit işletim sistemi, İntel Core i5 CPU 2.27 GHZ var kaldırır mı beyler ona göre alıcam ?

    Reply
  • umut
    25 Şubat 2016 at 21:17
    Permalink

    2.00 ghz

    3 g ram

    mobile inter(r) express chipset family

    kaşdırırmmı acilllll

    Reply
  • Misafir
    1 Mart 2016 at 19:51
    Permalink

    İntel Core 2 Duo E7300 2.53gh —–2 gb ram —– 32bit —– Windows 7 —– 1024 mb ekran kartı —– sizce hangi ayarlarda iyi performan ve görüntüde oynarım ?

    Reply
    • sdasdsda
      27 Mart 2016 at 00:27
      Permalink

      1 gb ramla sen oyunkuzusundaki oyunları oynayamazsın

      Reply
  • Zana Aslan
    5 Mart 2016 at 03:42
    Permalink

    ekran kartı amd redeon hd 6670 sistem gereksinimlerine göre benm pc iyi fakat oyunda ara sıra kasmalar meydana geliyo bu normal mi yoksa bunun bi çözümü var mı ? grafikleri de düşürdüm yine fayda etmedi :/

    Reply
  • yunusemre
    5 Mart 2016 at 17:40
    Permalink

    4 gb ram 512 mb ekran kartı 2.20 ghz ?

    Reply
  • Yusuff Dalboy
    8 Mart 2016 at 15:42
    Permalink

    AMD FX(tm)-4100 Quad-Core Processor Ghz 3.60
    ram 4 GB sistem türü 64 bit
    kaldırırmı acil gençlik
    yerel disk c 389 gb boş sistem ayrıldı d 87,3 MB boş
    KALDIRIRMI ACİL gençlik

    Reply
  • Yunus
    8 Mart 2016 at 23:59
    Permalink

    İntel core 2 duo e7400 2.80 GHz
    2 GB RAM
    Nvidia GeForce 9500 GT 1 GB ekran kartı
    kaldırır mı ?

    Reply
  • Harun
    2 Nisan 2016 at 11:48
    Permalink

    İşlemci: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2.21Ghz
    Ram: 2 gb
    32 bit
    Kaldırır mı ?

    Reply
  • Burak Berat Genç
    14 Nisan 2016 at 20:56
    Permalink

    benimki intel core i5 işlemci
    3 gb ram
    windows 10 32 bit
    nvidia gt 310m
    directx 10
    kaldırırmı ?

    Reply
    • Burak Berat Genç
      14 Nisan 2016 at 20:58
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      bi dakika sadece nvadia 310m

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  • asdas
    15 Nisan 2016 at 20:56
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    işlemci Intel Pentium Dual Core E5300 olur mu?

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  • Bay Beyaz
    16 Nisan 2016 at 17:35
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    Beyler bişey sorcam ben Linux kurmak istiyorum ama Cs Go linuxda 4gb ram istiyomuş bende 2gb ram var sizce ne yapmalıyım??? acil cevap lütfen

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  • Mehmet Koç
    24 Nisan 2016 at 18:50
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    intel core 2 duo E7500 2.93ghz
    4gb ram
    windows 7 32 bit
    direct x11
    nvıdıa geforce 7100 gs
    kaldırır mı kaldırsada kac fps oynatır tahmini
    lütfen gören söylesin

    Reply
  • Emre
    28 Nisan 2016 at 13:29
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    2 GB Ram 256 Mb Ekran Kartı Intel Atom CPU N455 1.7 Ghz
    En düşük ayarlarda botlarla oynayabilirmiyim?

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  • kzltunc
    29 Nisan 2016 at 18:46
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    aradaslarla 4 gb ramli sony vaio model bi laptopum var orta grafiklerde kac fps alabilirim net hizim ideal

    Reply
  • eren
    30 Nisan 2016 at 21:55
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    amd athlon ™ 2 dual core m300 797 MHZ 3gb ram oynanırmı?

    Reply
  • cs oyuncu
    5 Mayıs 2016 at 22:40
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    Intel Pentium Dual Core işlemcili 2.40 GHz işlemci hızı 4gb ram Intel HD Graphics ekran kartı 1366 X 768 ekran çözünürlüğü cs go kaldırırmı kaldırırsa kastırırmı ?

    Reply
  • antalya
    15 Mayıs 2016 at 21:10
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    intel pentınyum 4 3.60 ghz 4 gb ram 1 gb ekrn kartı cs go da performansı nasıl olur acaba ?

    Reply
  • antalya
    15 Mayıs 2016 at 21:11
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    ıntel pentınyum 4 3.60 ghz 4gb ram 1 gb ekran kartı cs go da performansı nasıl olur

    Reply
  • Emre
    20 Mayıs 2016 at 18:20
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    2.20 ghz-3gb ram ve 1gb ekran kartı oynuyabilirmiyim

    Reply
  • MELİKŞAH
    24 Mayıs 2016 at 23:23
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    ben,m ekrN KARTIM 600 MB CSGOYU KALDIRIRMI RAM 8GB

    Reply
  • Doğaç
    3 Haziran 2016 at 19:55
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    ekran kartım amd hd 8350 2gb
    işlemcim intel pentium cpu g3220 3.00 ghz
    ram 4 gb
    windows 10
    kasarmı

    Reply
  • Yasin
    10 Haziran 2016 at 17:23
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    2gb ram
    pentium (R) Dual-core cpu e6500 @2.93GHz 2.94GHz İşlemci
    1275 Mb ekran kartı Atı Radeon HD4350
    Kaldırırmı CS – GO ?

    Reply
  • anancı
    11 Haziran 2016 at 03:37
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    beyler windows home olurmu sıkıntı çıkarırmı

    Reply
  • ANONİM
    11 Haziran 2016 at 22:36
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    EKRAN KARTI=ATI READON HD 3450/ 1GB
    İŞLEMCİ=pentium dual core e5200 2.5ghz
    ram=2 gb
    KALDIRIR MI

    Reply
  • ERAY CSGO
    17 Haziran 2016 at 11:33
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    MERHABA BENCSGO OYNAMAK İSTİYORUM ( NOTEBOOK ) = ACER İNTEL CORE İ3 RAM 4 GB SABT DİSK 20 GB EKRAN KARTI PAYLAŞIMLI EKRAN BOYUR 15.6 OYNAYABİLİRMİYİM KASMADAN

    Reply
  • ERAY CSGO
    17 Haziran 2016 at 11:41
    Permalink

    MERHABA BENCSGO OYNAMAK İSTİYORUM ( NOTEBOOK ) = ACER İNTEL CORE İ3 RAM 4 GB SABT DİSK 20 GB EKRAN KARTI PAYLAŞIMLI EKRAN BOYUR 15.6 OYNAYABİLİRMİYİM KASMADAN VE 4 GB YE HANGİ SİSTEMİ YAPMALIYIM WİN 10 MU YOKSA 7 YADA 8 Mİ BİRDE 64 BİT 2,27 GHZ ÖZELLİKLEER BUNLAR

    Reply
  • Hasan Yılmaz
    18 Haziran 2016 at 16:40
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    Şu an tek bildiğim bilgisayarım 62 gb ram 1 tb harddisk i var rahat kaldırır mı? kaldımassa değiştircem (gta 5 fifa 16 çok akıcı oynayıyor)

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  • SelimEnes
    21 Haziran 2016 at 00:59
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    Arkadaşlar Bilgisayarımın Özellikleri Şunlar:
    ———————————————————————————————————
    İşletim Sistemi:Windows 10 Home Language 64 bit
    ———————————————————————————————————
    İşlemci:Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50 GHz (4 CPUs) -2.5GHz
    ———————————————————————————————————
    Bellek:6 GB RAM
    ———————————————————————————————————
    Ekran Kartı:GeForce GT 740M
    ———————————————————————————————————
    DirectX:Dx 12
    ———————————————————————————————————
    Arkadaşlar Bilgisayarım Oyunu Açarmı Hafif Takılmalar Olurmu En Yakın Sürede Cevaplarsanız Çok Memnun Olurum.

    Reply
  • Batuhan Bozkurt
    23 Haziran 2016 at 22:25
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    1gb ram (894mb kullanılabilir)
    nvidia geforce 6150se nforce 430 (ayrılmış video belleği 128mb paylaşımlı)
    amd athalon x2 220 işlemci 2.8ghz

    Oynar mıyım?

    Reply
  • yigit
    24 Haziran 2016 at 13:26
    Permalink

    işLemci INTEL(R) PENTİUM(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz 2.00 GHz
    bide 2gb ram var windows 7 32 bit oynarmıyım kasmadan

    Reply
  • yıldırım
    26 Haziran 2016 at 17:07
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    hocam benim pcAMD RADEON HD 8250 ram 4gb kasmadan oynarımıym acill cevap alıcam bugün

    Reply
  • Arda
    28 Haziran 2016 at 00:44
    Permalink

    IntelPentıum 4GB Ram 1500MB Ekran Kartı 1.80 GHz. Kaldırırmı Hocam Bide 32Bit

    Reply
  • Mustafa
    29 Haziran 2016 at 16:08
    Permalink

    İşlemci: Intel(R) Core i5-2430M CPU 2.40 GHz
    RAM: 4 GB
    İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
    Ekran Kartı: Intel HD Graphics Family
    Radeon (TM) HD 6470M
    Yaklaşık Toplam Bellek : 2838 MB
    Geçerli Görüntü Modu : 1366×768 (32 bit) (60hz)

    Oyunu rahat oynayabilirmiyim. Tahmini Fps ?

    Reply
  • fatih
    3 Temmuz 2016 at 01:28
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    işlemci : DualCore Intel Core 2 Duo E4600
    ram : 4 gb
    ekran kartı : atı radeon 4300/4500 series (512 mb)
    oyunu rahat oynayabilirmiyim ?

    Reply
  • ali osman
    3 Temmuz 2016 at 01:50
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    sekamun aleyküm hayırlı ramazanlar kardeşim i3 1.70 ghz ekran kartı amd radeon hd 8500 m 2 gb 4 gb ram kaldırırmı

    Reply
    • Müşteri hizmetleri
      3 Temmuz 2016 at 08:53
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      Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri: A.S sorunsuz oynatması gerekiyor. Ram ve işlemci dışında hem bilgisayarda hemde oyunlarda performans için SSD harddisk de öneririm.

      Reply
  • Mert
    3 Temmuz 2016 at 12:30
    Permalink

    3 gb ram ati mobility radeon hd 4500/5100 series ekran kartı 32 bit işlemci 146 gb boş yer var.cs go kaldırır mı ?

    Reply
  • Kutlucan ÖNAL
    5 Temmuz 2016 at 21:58
    Permalink

    2 gb ram nvida geforce turbo 6200 kac ghz oldugunu hatirlamiyom misafirlikteyim win xp kaldirmi cs 1.6 da 60 fps aliyorum jailde cs sourcede akici bi sekilde oynuyorum csgo nasil olur

    Reply
  • Halil Yusa
    20 Temmuz 2016 at 16:48
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    İşlemci:AMD E-350 Processor 2CPUs 1.6 ghz
    2gb ram
    Ekrankartı AMD Radeon Graphics Processor 32 bit 60hz 941 mb

    Beyler kaldirirmi en dusuk ayarlarda cok kasarmi soylermisiniz

    Reply
  • utku
    6 Eylül 2016 at 16:32
    Permalink

    4 gb ram 1 gb ekran kartı i5 işlemci ve gt710m ekran kartı kaldırırmı ?

    Reply
  • Ali Enver
    16 Eylül 2016 at 12:10
    Permalink

    AMD Phenom(tm) 8450 Triple-Core Processor 2.10 GHz
    3 GB Ram (32 bit)
    1774 MB Nvidia GeForce 9500 GS
    Windows Vista
    DirectX 11

    Reply
  • AHMET
    20 Eylül 2016 at 16:52
    Permalink

    İşlemci : intel(R) Core(TM) i5-5200U 2.20 GHz
    Ram : 8 GB
    Sistem Türü : (Windows 10) 64 bit işletim sistemi , x64 tabanlı işlemci
    Ekran Kartı : 2 GB
    Hafıza : 1 TB
    CS GO ‘ yu kasmadan rahat oynayabilirmiyim , fps ne kadar olur ?

    Reply
  • mazlum
    23 Eylül 2016 at 18:32
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    işlemci=pentiuam(R) dual-core CPU E5200 @2.50 GHz 1.30 GHz
    RAM=3.00 ram kullanılabilir alan 2.75 32 bit WORKGROUP ekran kartı 512 Nvidia GeForce 8400GS

    PCden fazla anlamam bu sistem kaldırımı ? yada lowda nasıl oynarım acil cevap lütfen oyunu bu aralar almayı düşünüyorum.

    Reply
    • Müşteri hizmetleri
      23 Eylül 2016 at 22:44
      Permalink

      Counter Strike Global Offensive Sistem Gereksinimleri: Gereksinimler karşılar. Ama hard disk olarak ssd terci etmenizi öneririm.

      Reply
      • Mazlum
        24 Eylül 2016 at 14:33
        Permalink

        saol dedigini yapacam low ayarlarda kasmaz dimi

        Reply
      • Mazlum
        24 Eylül 2016 at 15:45
        Permalink

        ssd degiştirmessem ne gibi sorun yaşaya bilirim ?

        Reply
  • HÜSEYİN
    24 Eylül 2016 at 23:12
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    Beylerr benim işlemci ıntel Pentium dual cpue2160 1.80 ghz ram 3 gb 64 bit ekran kartı 256 mb direcx 11 cs gıda hangi ayarda oynanir

    Reply
  • HÜSEYİN
    24 Eylül 2016 at 23:24
    Permalink

    İşletim sistemi :Windows 7 ultimate 64 bit(6.1,yapı 7601). İşlemci:ıntel Pentium dual cpu e2160 @ 1.80 ghz(2CPUs). Ram:3gb. Sistem türü 64 bit işlemci. Ekran kartı:256 mb cs go yu kaldirirmi

    Reply
  • Godd boy
    10 Ekim 2016 at 19:36
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    Intel Pentium 4 3.0 ghz
    2 gb ram
    Nvida geforce 8500 gt 1700 mb ekran karti
    32 bit işletim sistemi
    Kaldırır mı

    Reply
  • Adem Efe
    13 Ekim 2016 at 16:45
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    ABİ BEN PC BAYA KÖTÜ ARKADAŞLAR FUL LOWDA OYNARSIN DİYOLAR 2GB RAM 512 MB VRAM 160 GB BOŞ ALAN WİN XP 2.26 GHZ 32 BİT OLURMU

    Reply
  • Gizemli oyuncu
    24 Ekim 2016 at 18:12
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    Hocam benim bilgisayar cs 1.6 yı çok rahat kaldırıyor ve call of dutyi çok güzel kaldırıyor cs go kaldırırmı

    Reply
  • Ahmet
    13 Ocak 2017 at 18:41
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    2 GB ram Intel Atom CPU N280 1.66GHz 256 Mb toplam grafik 60Gb boş DirectX 9.0 Mobil Intel 945 Express .LÜTFEN CEVAP VERİN AÇILMIYOR. MODEL:ASUSTek 1005HA

    Reply
  • ahmet
    3 Şubat 2017 at 16:31
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    intel pentium e2180 2.00ghz işlemci
    Foxconn ddr2 anakart
    1gb 333 mhz ram
    asus eah2400 series 256 mb erkan kartı

    Reply
  • ahmet
    3 Şubat 2017 at 16:32
    Permalink

    intel pentium e2180 2.00ghz işlemci
    Foxconn ddr2 anakart
    1gb 333 mhz ram
    asus eah2400 series 256 mb erkan kartı kaldırırmı low da ?

    Reply
  • burak
    10 Mart 2017 at 18:11
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    benim hd 5470 diğerleri hepsi uyumlu oynatır mi

    Reply

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