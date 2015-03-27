Boom Beach Elmas Hilesi Nasıl Yapılır?
Boom Beach hileleri ile ilgili olarak gelen istekler üzerine ufak bir araştırma yapıp Boom Beach elmas hilesi ve bu hilenin nasıl yapıldığını bu yazımızda anlatmaya karar verdik. Clash of Clans yapımcısı Supercell tarafından çıkarılan Boom Beach oyunu, tüm platformlarda toplam 5,5 milyona ulaşmış ve güncel olarak oynanmaya devam eden bir oyun.
Durum böyle olunca bizde gelen Boom Beach hileleri isteklerini değerlendirip ufak bir araştırma yaptık. Aşağıda anlatacağım Boom Beach elmas hilesi tarafımdan denenmiştir ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Sorun yaşadığınız adımlarda da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
Ayrıca Boom Beach elmas hilesi sadece Android cihazlarda değil, iPhone ve iPad üzerinde de çalışmaktadır. Kullandığınız platforma göre Boom Beach elmas hilesi çalıştırmak istiyorsanız, cihazınızın root veya jailbreak olması gerektiğini de hatırlatalım. Bunlar olmadan yapılan işlemlerde Boom Beach hileleri çalışmayacaktır.
Boom Beach Elmas Hilesi Özellikleri
Boom Beach elmas hilesi anlatımına geçmeden önce hile ile birlikte gelen birkaç özellikten ve bunlar ile neler yapabileceğinizden de bahsedelim:
- Elmas tuşuna bastığınızda normalde karşınıza çıkan fiyatlar artık çıkmaz.
- Ücretsiz bir şekilde elmas satın alabilirsiniz.
- Daha hızlı bir şekilde seviye atlayabilirsiniz.
- Yaptığınız yükseltmeleri elmaslar ile karşılayabilirsiniz.
Boom Beach Elmas Hilesi Bilgisayar Kurulumu
Boom Beach elmas hilesi bilgisayar kurulumu için yapmanız gerekenler şu şekilde:
- Aşağıda linkini paylaştığımız Boom Beach Elmas Hilesi dosyasını indirin.
- Hileyi indirdikten sonra rar dosyası içerisinden çıkartın. Rar şifresi: techkafa.com ‘dur.
- Telefonunuz bilgisayarınıza USB aracılığıyla bağlayın.
- Bilgisayarım – Mobil Cihazınız – Android – Obb sıralamasıyla Obb klasörünü açın ve dosya içerisinde bulunan boombeachelmashilesi.dll dosyasını bu klasör içine atın.
- Telefonunuz ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kesin.
- Mobil cihazınızın yeniden başlatın.
- Oyunu açın ve Boom Beach Elmas hilesini kullanmaya başlayın.
Boom Beach Elmas Hilesi Telefon Kurulumu
Eğer mobil cihazınız üzerinden dosyayı indirip Boom Beach Elmas Hilesi kullanmak istiyorsanız şu adımları takip edin.
- Aşağıda linkini paylaştığımız Boom Beach Elmas Hilesi dosyasını telefonunuza indirin.
- Hileyi mobil cihazınızda indirdikten sonra rar dosyası açabilen bir program ile dosyayı içerisinde çıkartın. Rar şifresi: techkafa.com ‘dur.
- İndirilenler kısmından boombeachelmashilesi.dll dosyasını bulup kes deyin.
- Kestiğiniz dosyayı Android – Obb sıralamasını takip ederek Obb klasörü içerisine yapıştırın.
- Mobil cihazınızı yeniden başlatın.
- Oyunu açın ve hileyi kullanmaya başlayın.
Boom Beach hilelerinin cihazınızda sorunsuz çalışması için root veya jailbreak işlemlerini görmüş olması gerektiğini unutmayın. Boom Beach hile dosyasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Bu Hile Şu Anda Çalışmadığından Kaldırılmıştır!
Herkese iyi oyunlar dileriz.
50 thoughts on “Boom Beach Elmas Hilesi Nasıl Yapılır?”
deneyen varmı çalışıyor mu
bizde hileyi sabırsızlıkla bekliyoruz
deneyen varmı çalışıyor mu
bizde hileyi sabırsızlıkla bekliyoruz
cvp yokmu? sanırım trojen bu…
Merhaba,
Trojen içeren bir dosya bulunmamaktadır. Biz denedik çalışıyor. Yukarıdaki talimatları aynen yaparsanız sorunsuz çalıştırabilirsiniz. Teşekkürler.
merhaba denedim çalışmadı yardımcı olabilirmisiniz lütfen uzun zamandır bunu arıyorum.
Hangi kısımda takıldınız?
talimatları aynen uyguladım oyunda hiçbir değişiklik yok yani elmas satın ala girince fiyatlar çıkıyor ücretsiz
elmas yüklenmiyor
Tekrar kontrol edip bir saat içerisinde buradan geri dönüş yapayım.
çok sevinirim yardımız için teşekkür ederim aylardır bunu arıyordum umarım işe yarar
Hileyi tekrar denedim. İlk yaptığımda çalışmadı. Virtual üzerinden denediğimde çalıştı. Sanırım kodda bir hata var. Düzenleyip tekrar yüklemeye çalışacağım sorunu bulabilirsem.
sabırsızlıkla bekliyorum inşallah çalışır. size de zahmet oluyor hakkınızı helal edin
Hiç sorun değil. Saçma bir şekilde ilk yüklediğimde çalışmayın sonra çalışmasını anlayamadım. Birkaç güne çözüp buradan haber vermeye çalışırım size. Olmazsa konuyu kapatırız.
merhaba varmı bir gelişme?
Maalesef Cüneyt. Herhangi bir çözüm bulamadım şu an için.
cvp yokmu? sanırım trojen bu…
Merhaba,
Trojen içeren bir dosya bulunmamaktadır. Biz denedik çalışıyor. Yukarıdaki talimatları aynen yaparsanız sorunsuz çalıştırabilirsiniz. Teşekkürler.
merhaba denedim çalışmadı yardımcı olabilirmisiniz lütfen uzun zamandır bunu arıyorum.
Hangi kısımda takıldınız?
talimatları aynen uyguladım oyunda hiçbir değişiklik yok yani elmas satın ala girince fiyatlar çıkıyor ücretsiz
elmas yüklenmiyor
Tekrar kontrol edip bir saat içerisinde buradan geri dönüş yapayım.
çok sevinirim yardımız için teşekkür ederim aylardır bunu arıyordum umarım işe yarar
Hileyi tekrar denedim. İlk yaptığımda çalışmadı. Virtual üzerinden denediğimde çalıştı. Sanırım kodda bir hata var. Düzenleyip tekrar yüklemeye çalışacağım sorunu bulabilirsem.
sabırsızlıkla bekliyorum inşallah çalışır. size de zahmet oluyor hakkınızı helal edin
Hiç sorun değil. Saçma bir şekilde ilk yüklediğimde çalışmayın sonra çalışmasını anlayamadım. Birkaç güne çözüp buradan haber vermeye çalışırım size. Olmazsa konuyu kapatırız.
merhaba varmı bir gelişme?
Maalesef Cüneyt. Herhangi bir çözüm bulamadım şu an için.
Dosyayi yukledim fakat google play store guncelle diyor sebeb ?
Bu hile şu anda çalışmıyor maalesef Halil. Sorunun kaynağını araştırdık ama bulamadık.
Dosyayi yukledim fakat google play store guncelle diyor sebeb ?
Bu hile şu anda çalışmıyor maalesef Halil. Sorunun kaynağını araştırdık ama bulamadık.
aananı sikim o.c olmadı
bluestacks ta nasıl olur
bluestacks ta nasıl olur
hile işe yaramıyor benim telefon üstelik rootlu indirmeyin
hile işe yaramıyor benim telefon üstelik rootlu indirmeyin
Abiler url yi bulamadm burdan atabilirmisiniz lutfen ? Acil lazm
Hile şu anda çalışmadığından linkini kaldırdık.
Abiler url yi bulamadm burdan atabilirmisiniz lutfen ? Acil lazm
Hile şu anda çalışmadığından linkini kaldırdık.
Yalan dosya dll uzantılı. Büyük ihtimal virüs. Sizi kandırıyorlar. Dll uzantılı dosyalar android de çalışmaz
Yalan dosya dll uzantılı. Büyük ihtimal virüs. Sizi kandırıyorlar. Dll uzantılı dosyalar android de çalışmaz
Ben linki bulamadim 🙁
Hile şu anda aktif olarak çalışmadığından kaldırıldı
Ben linki bulamadim 🙁
Hile şu anda aktif olarak çalışmadığından kaldırıldı
Boom Beach Elmas Hilesi dosyası düzgün olarak çalışmadığından kaldırılmıştır.
Boom Beach Elmas Hilesi dosyası düzgün olarak çalışmadığından kaldırılmıştır.
Nerden indiriyoruz acil