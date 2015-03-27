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Boom Beach Elmas Hilesi Nasıl Yapılır?

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Boom Beach Elmas Hilesi Nasıl Yapılır?
4.75 - 8 OY

Boom Beach hileleri ile ilgili olarak gelen istekler üzerine ufak bir araştırma yapıp Boom Beach elmas hilesi ve bu hilenin nasıl yapıldığını bu yazımızda anlatmaya karar verdik. Clash of Clans yapımcısı Supercell tarafından çıkarılan Boom Beach oyunu, tüm platformlarda toplam 5,5 milyona ulaşmış ve güncel olarak oynanmaya devam eden bir oyun.

Durum böyle olunca bizde gelen Boom Beach hileleri isteklerini değerlendirip ufak bir araştırma yaptık. Aşağıda anlatacağım Boom Beach elmas hilesi tarafımdan denenmiştir ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Sorun yaşadığınız adımlarda da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

Ayrıca Boom Beach elmas hilesi sadece Android cihazlarda değil, iPhone ve iPad üzerinde de çalışmaktadır. Kullandığınız platforma göre Boom Beach elmas hilesi çalıştırmak istiyorsanız, cihazınızın root veya jailbreak olması gerektiğini de hatırlatalım. Bunlar olmadan yapılan işlemlerde Boom Beach hileleri çalışmayacaktır.

Boom Beach Elmas Hilesi Özellikleri

Boom Beach elmas hilesi anlatımına geçmeden önce hile ile birlikte gelen birkaç özellikten ve bunlar ile neler yapabileceğinizden de bahsedelim:

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  • Elmas tuşuna bastığınızda normalde karşınıza çıkan fiyatlar artık çıkmaz.
  • Ücretsiz bir şekilde elmas satın alabilirsiniz.
  • Daha hızlı bir şekilde seviye atlayabilirsiniz.
  • Yaptığınız yükseltmeleri elmaslar ile karşılayabilirsiniz.

 

Boom Beach Elmas Hilesi Bilgisayar Kurulumu

Boom Beach elmas hilesi bilgisayar kurulumu için yapmanız gerekenler şu şekilde:

  1. Aşağıda linkini paylaştığımız Boom Beach Elmas Hilesi dosyasını indirin.
  2. Hileyi indirdikten sonra rar dosyası içerisinden çıkartın. Rar şifresi: techkafa.com ‘dur.
  3. Telefonunuz bilgisayarınıza USB aracılığıyla bağlayın.
  4. Bilgisayarım – Mobil Cihazınız – Android – Obb sıralamasıyla Obb klasörünü açın ve dosya içerisinde bulunan boombeachelmashilesi.dll dosyasını bu klasör içine atın.
  5. Telefonunuz ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kesin.
  6. Mobil cihazınızın yeniden başlatın.
  7. Oyunu açın ve Boom Beach Elmas hilesini kullanmaya başlayın.

Boom Beach Elmas Hilesi Telefon Kurulumu

Eğer mobil cihazınız üzerinden dosyayı indirip Boom Beach Elmas Hilesi kullanmak istiyorsanız şu adımları takip edin.

  1. Aşağıda linkini paylaştığımız Boom Beach Elmas Hilesi dosyasını telefonunuza indirin.
  2. Hileyi mobil cihazınızda indirdikten sonra rar dosyası açabilen bir program ile dosyayı içerisinde çıkartın. Rar şifresi: techkafa.com ‘dur.
  3. İndirilenler kısmından boombeachelmashilesi.dll dosyasını bulup kes deyin.
  4. Kestiğiniz dosyayı Android – Obb sıralamasını takip ederek Obb klasörü içerisine yapıştırın.
  5. Mobil cihazınızı yeniden başlatın.
  6. Oyunu açın ve hileyi kullanmaya başlayın.

Boom Beach hilelerinin cihazınızda sorunsuz çalışması için root veya jailbreak işlemlerini görmüş olması gerektiğini unutmayın. Boom Beach hile dosyasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu Hile Şu Anda Çalışmadığından Kaldırılmıştır!

Herkese iyi oyunlar dileriz.

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50 thoughts on “Boom Beach Elmas Hilesi Nasıl Yapılır?

  • Cüneyt Akın
    30 Mart 2015 at 15:59
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    deneyen varmı çalışıyor mu

    Reply
    • mali yılmaz
      21 Temmuz 2015 at 17:05
      Permalink

      bizde hileyi sabırsızlıkla bekliyoruz

      Reply
  • Cüneyt Akın
    30 Mart 2015 at 15:59
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    deneyen varmı çalışıyor mu

    Reply
    • mali yılmaz
      21 Temmuz 2015 at 16:05
      Permalink

      bizde hileyi sabırsızlıkla bekliyoruz

      Reply
  • Cüneyt Akın
    31 Mart 2015 at 01:18
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    cvp yokmu? sanırım trojen bu…

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      31 Mart 2015 at 16:58
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      Merhaba,

      Trojen içeren bir dosya bulunmamaktadır. Biz denedik çalışıyor. Yukarıdaki talimatları aynen yaparsanız sorunsuz çalıştırabilirsiniz. Teşekkürler.

      Reply
      • Cüneyt Akın
        31 Mart 2015 at 19:39
        Permalink

        merhaba denedim çalışmadı yardımcı olabilirmisiniz lütfen uzun zamandır bunu arıyorum.

        Reply
        • Oğuz Veli Yavaş
          31 Mart 2015 at 19:46
          Permalink

          Hangi kısımda takıldınız?

          Reply
          • Cüneyt Akın
            31 Mart 2015 at 19:47
            Permalink

            talimatları aynen uyguladım oyunda hiçbir değişiklik yok yani elmas satın ala girince fiyatlar çıkıyor ücretsiz
            elmas yüklenmiyor

          • Oğuz Veli Yavaş
            31 Mart 2015 at 19:48
            Permalink

            Tekrar kontrol edip bir saat içerisinde buradan geri dönüş yapayım.

          • Cüneyt Akın
            31 Mart 2015 at 19:49
            Permalink

            çok sevinirim yardımız için teşekkür ederim aylardır bunu arıyordum umarım işe yarar

          • Oğuz Veli Yavaş
            1 Nisan 2015 at 00:27
            Permalink

            Hileyi tekrar denedim. İlk yaptığımda çalışmadı. Virtual üzerinden denediğimde çalıştı. Sanırım kodda bir hata var. Düzenleyip tekrar yüklemeye çalışacağım sorunu bulabilirsem.

          • Cüneyt Akın
            1 Nisan 2015 at 00:28
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            sabırsızlıkla bekliyorum inşallah çalışır. size de zahmet oluyor hakkınızı helal edin

          • Oğuz Veli Yavaş
            1 Nisan 2015 at 00:33
            Permalink

            Hiç sorun değil. Saçma bir şekilde ilk yüklediğimde çalışmayın sonra çalışmasını anlayamadım. Birkaç güne çözüp buradan haber vermeye çalışırım size. Olmazsa konuyu kapatırız.

          • Cüneyt Akın
            3 Nisan 2015 at 19:18
            Permalink

            merhaba varmı bir gelişme?

          • Oğuz Veli Yavaş
            3 Nisan 2015 at 22:22
            Permalink

            Maalesef Cüneyt. Herhangi bir çözüm bulamadım şu an için.

  • Cüneyt Akın
    31 Mart 2015 at 01:18
    Permalink

    cvp yokmu? sanırım trojen bu…

    Reply
    • Tech Kafa
      31 Mart 2015 at 16:58
      Permalink

      Merhaba,

      Trojen içeren bir dosya bulunmamaktadır. Biz denedik çalışıyor. Yukarıdaki talimatları aynen yaparsanız sorunsuz çalıştırabilirsiniz. Teşekkürler.

      Reply
      • Cüneyt Akın
        31 Mart 2015 at 19:39
        Permalink

        merhaba denedim çalışmadı yardımcı olabilirmisiniz lütfen uzun zamandır bunu arıyorum.

        Reply
          • Cüneyt Akın
            31 Mart 2015 at 19:47
            Permalink

            talimatları aynen uyguladım oyunda hiçbir değişiklik yok yani elmas satın ala girince fiyatlar çıkıyor ücretsiz
            elmas yüklenmiyor

          • Tech Kafa
            31 Mart 2015 at 19:48
            Permalink

            Tekrar kontrol edip bir saat içerisinde buradan geri dönüş yapayım.

          • Cüneyt Akın
            31 Mart 2015 at 19:49
            Permalink

            çok sevinirim yardımız için teşekkür ederim aylardır bunu arıyordum umarım işe yarar

          • Tech Kafa
            1 Nisan 2015 at 00:27
            Permalink

            Hileyi tekrar denedim. İlk yaptığımda çalışmadı. Virtual üzerinden denediğimde çalıştı. Sanırım kodda bir hata var. Düzenleyip tekrar yüklemeye çalışacağım sorunu bulabilirsem.

          • Cüneyt Akın
            1 Nisan 2015 at 00:28
            Permalink

            sabırsızlıkla bekliyorum inşallah çalışır. size de zahmet oluyor hakkınızı helal edin

          • Tech Kafa
            1 Nisan 2015 at 00:33
            Permalink

            Hiç sorun değil. Saçma bir şekilde ilk yüklediğimde çalışmayın sonra çalışmasını anlayamadım. Birkaç güne çözüp buradan haber vermeye çalışırım size. Olmazsa konuyu kapatırız.

          • Cüneyt Akın
            3 Nisan 2015 at 19:18
            Permalink

            merhaba varmı bir gelişme?

          • Tech Kafa
            3 Nisan 2015 at 22:22
            Permalink

            Maalesef Cüneyt. Herhangi bir çözüm bulamadım şu an için.

  • halil oflaz
    1 Mayıs 2015 at 22:33
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    Dosyayi yukledim fakat google play store guncelle diyor sebeb ?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      2 Mayıs 2015 at 03:42
      Permalink

      Bu hile şu anda çalışmıyor maalesef Halil. Sorunun kaynağını araştırdık ama bulamadık.

      Reply
  • halil oflaz
    1 Mayıs 2015 at 21:33
    Permalink

    Dosyayi yukledim fakat google play store guncelle diyor sebeb ?

    Reply
    • Tech Kafa
      2 Mayıs 2015 at 02:42
      Permalink

      Bu hile şu anda çalışmıyor maalesef Halil. Sorunun kaynağını araştırdık ama bulamadık.

      Reply
  • görkem
    26 Mayıs 2015 at 20:30
    Permalink

    aananı sikim o.c olmadı

    Reply
  • ahmet açar
    1 Haziran 2015 at 18:51
    Permalink

    bluestacks ta nasıl olur

    Reply
  • ahmet açar
    1 Haziran 2015 at 17:51
    Permalink

    bluestacks ta nasıl olur

    Reply
  • alperen
    8 Haziran 2015 at 13:43
    Permalink

    hile işe yaramıyor benim telefon üstelik rootlu indirmeyin

    Reply
  • alperen
    8 Haziran 2015 at 12:43
    Permalink

    hile işe yaramıyor benim telefon üstelik rootlu indirmeyin

    Reply
  • Batuhan
    30 Haziran 2015 at 16:48
    Permalink

    Abiler url yi bulamadm burdan atabilirmisiniz lutfen ? Acil lazm

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      30 Haziran 2015 at 23:15
      Permalink

      Hile şu anda çalışmadığından linkini kaldırdık.

      Reply
  • Batuhan
    30 Haziran 2015 at 15:48
    Permalink

    Abiler url yi bulamadm burdan atabilirmisiniz lutfen ? Acil lazm

    Reply
  • Havuz
    20 Temmuz 2015 at 02:23
    Permalink

    Yalan dosya dll uzantılı. Büyük ihtimal virüs. Sizi kandırıyorlar. Dll uzantılı dosyalar android de çalışmaz

    Reply
  • Havuz
    20 Temmuz 2015 at 01:23
    Permalink

    Yalan dosya dll uzantılı. Büyük ihtimal virüs. Sizi kandırıyorlar. Dll uzantılı dosyalar android de çalışmaz

    Reply
  • Nuray
    27 Temmuz 2015 at 11:18
    Permalink

    Ben linki bulamadim 🙁

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      27 Temmuz 2015 at 12:54
      Permalink

      Hile şu anda aktif olarak çalışmadığından kaldırıldı

      Reply
  • Nuray
    27 Temmuz 2015 at 10:18
    Permalink

    Ben linki bulamadim 🙁

    Reply
  • Oğuz Veli Yavaş
    27 Temmuz 2015 at 12:54
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    Boom Beach Elmas Hilesi dosyası düzgün olarak çalışmadığından kaldırılmıştır.

    Reply
  • Tech Kafa
    27 Temmuz 2015 at 11:54
    Permalink

    Boom Beach Elmas Hilesi dosyası düzgün olarak çalışmadığından kaldırılmıştır.

    Reply
  • Zbyr
    13 Ağustos 2016 at 22:51
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    Nerden indiriyoruz acil

    Reply

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