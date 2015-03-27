Boom Beach Elmas Hilesi Nasıl Yapılır? 4.75 - 8 OY

Boom Beach hileleri ile ilgili olarak gelen istekler üzerine ufak bir araştırma yapıp Boom Beach elmas hilesi ve bu hilenin nasıl yapıldığını bu yazımızda anlatmaya karar verdik. Clash of Clans yapımcısı Supercell tarafından çıkarılan Boom Beach oyunu, tüm platformlarda toplam 5,5 milyona ulaşmış ve güncel olarak oynanmaya devam eden bir oyun.

Durum böyle olunca bizde gelen Boom Beach hileleri isteklerini değerlendirip ufak bir araştırma yaptık. Aşağıda anlatacağım Boom Beach elmas hilesi tarafımdan denenmiştir ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Sorun yaşadığınız adımlarda da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

Ayrıca Boom Beach elmas hilesi sadece Android cihazlarda değil, iPhone ve iPad üzerinde de çalışmaktadır. Kullandığınız platforma göre Boom Beach elmas hilesi çalıştırmak istiyorsanız, cihazınızın root veya jailbreak olması gerektiğini de hatırlatalım. Bunlar olmadan yapılan işlemlerde Boom Beach hileleri çalışmayacaktır.

Boom Beach Elmas Hilesi Özellikleri

Boom Beach elmas hilesi anlatımına geçmeden önce hile ile birlikte gelen birkaç özellikten ve bunlar ile neler yapabileceğinizden de bahsedelim:

Elmas tuşuna bastığınızda normalde karşınıza çıkan fiyatlar artık çıkmaz.

Ücretsiz bir şekilde elmas satın alabilirsiniz.

Daha hızlı bir şekilde seviye atlayabilirsiniz.

Yaptığınız yükseltmeleri elmaslar ile karşılayabilirsiniz.

Boom Beach Elmas Hilesi Bilgisayar Kurulumu

Boom Beach elmas hilesi bilgisayar kurulumu için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Aşağıda linkini paylaştığımız Boom Beach Elmas Hilesi dosyasını indirin. Hileyi indirdikten sonra rar dosyası içerisinden çıkartın. Rar şifresi: techkafa.com ‘dur. Telefonunuz bilgisayarınıza USB aracılığıyla bağlayın. Bilgisayarım – Mobil Cihazınız – Android – Obb sıralamasıyla Obb klasörünü açın ve dosya içerisinde bulunan boombeachelmashilesi.dll dosyasını bu klasör içine atın. Telefonunuz ile bilgisayarınız arasındaki bağlantıyı kesin. Mobil cihazınızın yeniden başlatın. Oyunu açın ve Boom Beach Elmas hilesini kullanmaya başlayın.

Boom Beach Elmas Hilesi Telefon Kurulumu

Eğer mobil cihazınız üzerinden dosyayı indirip Boom Beach Elmas Hilesi kullanmak istiyorsanız şu adımları takip edin.

Aşağıda linkini paylaştığımız Boom Beach Elmas Hilesi dosyasını telefonunuza indirin. Hileyi mobil cihazınızda indirdikten sonra rar dosyası açabilen bir program ile dosyayı içerisinde çıkartın. Rar şifresi: techkafa.com ‘dur. İndirilenler kısmından boombeachelmashilesi.dll dosyasını bulup kes deyin. Kestiğiniz dosyayı Android – Obb sıralamasını takip ederek Obb klasörü içerisine yapıştırın. Mobil cihazınızı yeniden başlatın. Oyunu açın ve hileyi kullanmaya başlayın.

Boom Beach hilelerinin cihazınızda sorunsuz çalışması için root veya jailbreak işlemlerini görmüş olması gerektiğini unutmayın. Boom Beach hile dosyasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu Hile Şu Anda Çalışmadığından Kaldırılmıştır!

Herkese iyi oyunlar dileriz.