Blog Nasıl Açılır? Nelere Dikkat Etmek Gerekir? 1 - 1 OY

Gün geçmiyor ki bir internet sitesi, bir blog daha gün yüzüne çıkmasın. Hızla artan ve bir kenara atılan internet siteleri ve blogların sayısı da günden güne artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca ben de blog nasıl açılır , nelere dikkat etmek gerekir gibi konulara değinmek, blog ve internet sitesi açmak isteyen arkadaşlara ufak tavsiyeler vermek istedim.

Yazımın ilerleyişi sırasında blog nasıl açılır , blog açarken nelere dikkat etmek gerekir, blog açma servisleri, blog konusu ve hedef kitlesi ne olmalı gibi en başta karar vermeniz ve uygulamanız gereken başlıca ana hatlara değineceğim. O zaman en baştan başlayalım.

Blog Nasıl Açılır?

Blog nasıl açılır sorusunun cevabı günümüzde o kadar basit bir hale geldi ki. Herhangi bir ücretsiz blog açma servisi ile dakikalar içerisinde internet sitenizi açabiliyor, ilk yazınızı yayınlayıp arkadaşlarınıza göndermeye başlayabiliyorsunuz. Bu ne kadar iyi oldu, ne kadar kötü oldu bunu tartışmak istemiyorum ancak insanların çok özensiz dakikalar içerisinde blog nasıl açılır yazıp açtıkları ilginç servisler aracılığıyla haliyle bir süre sonra kenara atılan blog ve internet sitesi sayısı oldukça fazla.

Biz blog nasıl açılır sorusunu biraz daha özverili ve işi en başında sağlam tutarak yükselmek olarak ele alalım. Bu nokta kendinize şu soruları sormanız ve cevaplarını not almanız oldukça faydalı olacaktır:

Blog konum ne olacak?

Daha önceden bu konuda blog açılmış mı?

Açıldıysa bu bloglar nasıl yükselmiş?

Hangi konular ilgi çekici olabilir?

Ben konum ile ilgili dikkat çekici ne yapabilirim?

Blog nasıl açılır sorusu için en kolay kısmı. Ancak yukarıdaki sorulara samimi cevaplar verip bunun üzerinden ilerlemek dikkatli ve özverili yapılırsa ciddi anlamda zaman ayırmanız, araştırma yapıp ilerlemeniz gereken konular. Yukarıdaki konu başlıkları üzerinden ilerlemenin blog nasıl açılır konusu için oldukça yararlı olacağını düşünüyorum. Ancak bundan önce ücretisiz blog açma servislerine de bu noktada ufakça değinmemiz sizler için faydalı olacaktır.

Ücretsiz Blog Nasıl Açılır ? Hangi Servisleri Kullanmak Gerekir?

Blog nasıl açılır diye arattığınızda sizin de fark edebileceğiniz gibi oldukça fazla ücretsiz ve saniyeler içerisinde blog açmanızı sağlayan servisler mevcut. Ancak blog veya internet sitesi açarken başlangıçta hangi platformu tercih ettiğiniz oldukça önemli. Bu noktada birçok kişinin de tavsiye edebileceği gibi sizlere Blogger veya WordPress platformunu tercih etmenizi öneririm.

Bu platformlarda on binlerce kişi tarafından kullanılan ve konunuz ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz birçok konuda size yardımcı olabilecek konu, eklenti vs ile dolu olduğundan işlerinizi başlangıçta yaptığınız ufak bir platform tercihi ile bile kolaylaştırmanız mümkün. Bu servislerden biri ile hızlıca açacağınız blog veya internet sitesi ile konunuza uygun bir tema seçebilir, kısa sürede sitenizi daha etkili bir hale getirebilirsiniz. Bu noktada işinize yarayacak şu linkleri de paylaşmak istiyorum:

Ayrıca Blogger üzerinden blog açma için blogger.com, WordPress üzerinden blog açma için tr.wordpress.com kayıt olup başlayabilirsiniz.

Gelelim blog nasıl açılır sorusu ile ilgili belirlediğimiz ve kendimize başlangıçta sormamız gereken konulara:

Doğru Blog Nasıl Açılır ? Blog Konum Ne Olacak?

Başlangıçta karar vermeniz ve iyi bir araştırma sonucu doğru şekilde karar vermeniz gereken en önemli konu sanırım bu olsa gerek. Elbette ki yazmak istediğiniz ve çok iyi olduğunuz bir konu vardır ancak bu konu ile ilgili açılmış onlarca hatta binlerce blogun da olduğunu fark etmişsinizdir. Bu noktada ya farklı bir konuya yönelmeli yada konunuz ile ilgili diğerlerinden farklı bir bakış açısı ve konsepte sahip olmalısınız.

Burada da aklınıza çok ilginç, kesin tutacağını düşündüğünüz fikirler gelip. Ancak sürekli büyüyen internet siteleri içerisinde uygulanmamış fikirler bulmak oldukça zordur. Bulduğunuz fikrin daha önce uygulanıp uygulanmadığını, ne gibi sorunlar çıktığı ve sizin daha iyi neler yapabileceğinizi de araştırmayı unutmayın.

Blog nasıl açılır konusu ile ilgili başlangıçta kendinize sormanız içim verdiğim soruların bir çoğunun çözümü bu noktada kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Daha önce açılan blogları incelemek, neler yaparak yükseldiklerini belirlemek ve dikkat çekici farklı bir şeyler yapabilmek en büyük yükselme olanağınız. Özellikle de oyunlardaki Pay to Win, kazanmak için öde mantığının internet sitelerine kadar geldiği şu günlerde.

Yukarıda bahsettiklerim blog nasıl açılır konusu ve öncesi kendinize sormanız gereken ufak sorular. Cidden güzel bir çalışma ortaya koymak istiyorsanız kişisel tavsiyem zamanla oturur mantığını bir kenara bırakıp o zamanı kendinizin belirlemesi olacaktır.