Blackberry telefona Android uygulamaları yükleme Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi? Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Amazon, Android işletim sistemi yüklü cihazlar için açtığı ve Android olmayan cihazlar içinde ücretli/ücretsiz bir çok uygulama sunuyor.

Amazon Appstore; Blackberry Z10, Q10, Q5, Z30 ve Z3 üzerinde yüklenebiliyor. Blackberry Passport ve Classic ile önyüklü olarak geliyor. Yakın zamanda Blackberry Z10, Q10, Q5, Z30 ve Z3’e gelecek olan 10.3 sistem güncellemesi ile Amazon Appstore’da cihazlarımıza yüklenecek.

Blackberry Z10, Q10, Q5, Z30 ve Z3 kullanıcıları güncellemeyi beklemeden (Şubat 2015 denen güncellemenin tam tarihi yok) Amazon Appstore’u yüklemeleri mümkün.

Blackberry telefona Android uygulamalarını yükleme

Detaylı sizlere Amazon Appstore’un Blackberry OS 10 cihazlarınız üzerine nasıl yükleyeceğinizi anlatalım.

Adım 1: Amazon Appstore’u İndirin ve Kurun

Blackberry telefonunuzdan Tarayıcı’yı açın ve amazon.com/getappstore adresine gidin. Sayfada çıkacak olan “Download the Amazon Appstore” butonuna tıklayın. İndirilenler uygulaması açılacak ve Amazon Appstore uygulamasını nereye kaydetmek istediğinizi soracak.

Amazon Appstore apk dosyası indikten sonra üstüne tıklayarak kuruluma başlayabilirsiniz. (Eğer Blackberry World dışında uygulama yükleyebilmeye dair bir uyarı verirse tamam deyin ve sizi yönlendirmesini sağlayarak Blackberry World dışından uygulama yükleyebilmeye dair ayarların bulunduğu sayfaya gidip, izin verin.)

Amazon Appstore kurulumu başlayacak ve sizden izinler isteyecektir. Onayı verin ve kurulumu tamamlayın.

Adım 2: Amazon Appstore’u Çalıştırın ve Giriş Yapın

Amazon Appstore’u uygulamalardan bulup çalıştırın ve Amazon hesabınızla giriş yapın. (Eğer Amazon hesabınız yoksa “Create account” kısmından bir tane oluşturabilirsiniz.)

Giriş yaptıktan sonra uygulamaları satın alabilir, ücretsiz uygulamaları indirip yükleyebilirsiniz.