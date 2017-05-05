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Android uygulama yapma için farklı kodlama dillerine hakim olmanız ve görsellik açısında da birkaç uygulamayı kullanabiliyor olmanız gerekir. Ancak bu yazımızdan kendi uygulamanızı kodlama bilgisi olmadan da yapmanızı sağlayan android uygulamalarından bahsetmek istiyorum.

Özellikle internet siteniz veya şirketiniz için ufak çaplı Android uygulama yapma için herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kolayca işlemlerinizi yapmanız mümkün. Peki hangi uygulamaları Android uygulama yapma sırasında kullanırsak daha kolay olacaktır?

Geçtiğimiz zaman diliminde Android platformunda bunun ihtiyacı hissedilmiş olacak ki kod bilgisi olmadan sadece ufak işlemlerinizi içeren Android uygulama yapma için onlarca uygulama piyasaya çıktı. Bu yazı içerisinde bu uygulamaların hepsine değinmemiz mümkün değil ancak en stabil çalışan ve işlerini kolayca halledebileceğiniz popüler Android uygulama yapma için kullanabileceğiniz uygulamalara bir göz atalım.

Kod Bilgisi Olmadan Android Uygulama Yapma Programları

1. MobiRoller

Mobiroller uygulaması ile gerek kendiniz gerekse ufak müşterileriniz için herhangi bir kod bilgisi olmadan Android uygulama yapmak oldukça kolay. Aşağıda anlatacağımız diğer uygulamalardan farklı olarak tamamen Türkçe alt yapısına sahip ve seçenekleri oldukça çeşitli olan uygulama ile basit bir Android uygulama yapma işlemi birkaç dakikadan fazla sürmüyor diyebilirim.

Uygulamanın güzel yanlarından birkaçını ise sosyal medya entegrasyonu, e-ticaret sistemi ve push notification olarak sıralamak mümkün. Ücretsiz olarak birçok seçeneğe erişebildiğiniz uygulama içerisinde daha kapsamlı çalışmalar yapmak, uygulama tasarımınızı geliştirmek ve farklı seçenekler eklemek için aylık ve yıllık olarak değişen paketlerden birini almanız gerekiyor.

Oldukça basit bir arayüz ile size Android uygulama yapma imkanını sunan uygulamanın uygulama içi satın alımları da bana oldukça makul gözüktü. Hiç düşünmeden almanızı tavsiye edeceğiz yegane uygulama içi satın almalardan birkaçını içeriyor.

Son fiyatı aylık 9 ve 29 dolar gibi bir ücret olan MobiRoller uygulamasını küçük müşterileriniz için de ufak uygulamalar yapmak isteyenlere tavsiye ederim.

2. Mobile Roadie

MobiRoller uygulamasından farklı olarak RSS feed, Google News ve site yazılarını aktarmanızı, okuyucularınza daha kolay ulaşmanızı sağlayan Mobile Roadie uygulaması ile bu tarz ihtiyaçlarınızı karşılaşacak Android uygulama yapma oldukça kolay. Ancak belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Uygulama diğer uygulamalara göre oldukça tuzlu bir fiyata sahip.

Ancak site veya firma kitlenizi mobil platformlara da taşımak istiyorsanız uygulamanın fiyatı uygun olarak değerlendirilebilir. Uygulama içerisinde sadece basit işlemleri yapacaksanız ücretsiz sürümü de birçok işleminiz sırasında olumlu sonuçlar almanızı sağlayacaktır diye düşünüyorum.

Çok uçuk fiyatlara kadar çıkan aylık üyeliklerini sadece profesyonel olarak bu işlemleri yapanlara tavsiye ediyorum.

3. Appery.io

Appery.io uygulaması birçok uygulamanın sunduğu iOS ve Android uygulama yapma işlemleri dışarısında Windows platformuna da uygulama çıkarabilmenizi sağlayan bulut tabanlı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Drag and drop yani sürükle ve bırak mantığı ile sade bir arayüzde çalışan uygulama ile oldukça kısa sürede çok güzel işler çıkarmak mümkün.

Ücretsiz paketleri ile de oldukça verimli iOS ve Android uygulama yapma işlemleri gerçekleştirebileceğiniz uygulama içerisinde dilerseniz 180 dolar gibi bir ücret ödeyerek Premium üyeliğe sahip olabiliyor, ücretsiz sürümde bulunmayan ve uygulamanıza daha farklı işlevler de katabilecek eklenti paketlerinden yararlanabiliyorsunuz.

Eğer uygulamanız için bir kere verelim, tam olsun gibi bir düşünceniz varsa birçok platform için premium üyelik ile çok güzel çalışmalar çıkarmanız mümkün.

4. Good Barber

Good Barber uygulaması içeriğinde bulunan renk seçenekleri, ikonlar ve tasarımları ile özellikle internet siteleri için Android uygulama yapma düşüncesi olan ancak kod bilgisi olmayan kullanıcılara hitap ediyor. Android uygulama yapma için vakitten tasarruf ederek hazır şablonlardan yararlanarak sade ancak kullanışlı bir uygulama ortaya çıkarmak isteyen herkesin uygulamayı oldukça faydalı bulacağını düşünüyorum.

5. AppMachine

Drag and Drop yani sürükle ve bırak konsepti ile çalışan AppMachine uygulaması da diğer Android uygulama yapma platformlarından farklı olarak daha çok profesyonel olarak hizmet almak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Android uygulama yapma işlemlerinin sırasında dilerseniz uygulamanızı test edebiliyor, yayına hazırlarken kendi tasarımlarınızı tekrar tekrar gözden geçirebiliyorsunuz. Böylece yayına koymadan önce uygulamanızın tüm kontrollerini kendiniz gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Uygulama bu özelliği ile piyasadaki bir çok Android uygulama yapma platformunda bir adım öne geçse de fiyatı ile kullanıcıların biraz çekingen kalmasına neden oluyor.

Uygulamalarda değişen paketleri ile yalnız bir defa ödeme yapmanızı isteyen uygulamayı profesyonel çalışmalarında kullanacak kişiler gönül rahatlığıyla tercih edebilirler.

Android uygulama yapma programları arasında önde gelen uygulamaları sizler için sıraladık. Siz de dikkatinizi çeken uygulama programlarını ve sormak istediğiniz soruları yorum kısmından direk olarak bize iletebilirsiniz.