aa Hilesi Nasıl Yapılır (Rootlu ve Rootsuz)
aa son zamanlarda General Adaptive tarafından piyasaya sürülmüş, sinir etmede Flappy Bird‘e rakip olmuş bir refleks oyunudur. Etrafınızda gördüğünüz birçok kişi tarafından oynanan bu oyun son zamanların fenomeni haline gelmiş büyük küçük birçok kişinin cihazında kendine yer edinmişti. Bölümler zorlaştıkca insanlar başka bir çözüm yolu aramaya başladılar ve buldular da. aa hilesi! Buradaki çözüm aslında çok basit. Hiçbir karmaşık işlem yapmadan sadece oyunun bir dosyasında ufak bir değişiklik yaparak istediğiniz seviyeye gidebilir ve arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz.
aa Hilesi İçin Gerekenler
1-Bir adet root erişimine sahip cihaz
2-Herhangi bir dosya yöneticisi
3-aa oyunu kurulu olması lazım ve en azından 3. seviyeye gelmeniz lazım.
aa Hilesi Nasıl Yapılır
Öncelikle istediğiniz herhangi bir dosya yöneticisi programını açıyoruz. Bazı dosya yöneticilerinde root erişimi olduğunu algılayıp root iznini kendisi istemez eğer dosya yöneticisi ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız dosya yöneticinizin “Seçenekler” ya da “Ayarlar” kısmında bulunan “Root Gezgini” özelliğini aktif etmeniz gerekebilir.
Dosya yöneticimizi açtıktan sonra tüm dosyalarımızın bulunduğu ilk sekmeye gidiyoruz. Dikkatli olun burada telefonun işletim sistemi de duruyor. Talimatları dikkatle uygularsanız sorun çıkmayacaktır.
Data – Data – com.aa.generaladaptiveapps – shared_prefs – com.generaladptiveapps_preferences .xml
yolunu izleyip sondaki .xml dosyamızı herhangi bir metin düzenleyici ile açıyoruz.
“<int name=currentLevel” value=”kaçıncı seviye istiyorsanız”/
şeklinde değiştiriyorsunuz.
Bu klasör ve dizin zaten var. Sizin tek yapmanız gereken oraya istediğiniz Seviyeyi girmek. Bunu yaptıktan sonra oyuna giriyorsunuz ve istediğiniz seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Ayrıca bu her General Adaptive oyununda geçerlidir. Tek yapmanız gereken 2. Data klasöründe oyunun klasörünü bulmak. o da eğer rr oynuyorsanız “com.rr.generaladaptiveapps” şeklinde olur. Diğer yollar yukarda belirttiğimiz gibidir.
Not: Bu işlemler sırasında aa oyunu açık olmamalı eğer açık olursa çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz.
aa Hilesi Rootsuz Nasıl Yapılır
Yukarıda anlattığımız aa hilesi için root işleminin gerektiğini belirtmiştik. Gelen istekler üzerine ufak bir araştırma yapıp Rootsuz aa hilesi için yapmanız gerekenleri öğrendik. Denemelerimi sonucu bu işlemin de kolaylıkla gerçeleştiğini söyleyebiliriz.
aa Hilesi rootsuz versiyonu için cihazınızda herhangi bir program veya benzeri bir eklenti yada düzenlemenin yapılmasına gerek yoktur. Sadece oyunun yüklü olması yeterlidir. Anlatacağımız rootsuz aa hilesi geçemediğiniz bölümleri tek tek geçmenizi sağlamaktadır. İstediğiniz seviyeye atlamak istiyorsanız yukarıdaki rootlu işlemi deneyiniz.
Gelelim rootsuz olarak bu işlemin nasıl yapılacağına:
- Oyunda hangi bölümde kaldıysanız o bölümü son bir kez oynadıktan sonra oyunun ana ekranına dönün.
- Ana ekranda sağ üst köşede görebileceğiniz “Choose Level” sekmesine geçerek “Replay Level” butonunu seçin.
- Karşınıza çıkacak ekrana 1 yazarak “Replay” tuşuna basın. Oyun 1. seviyeye geri dönecektir.
- 1. seviyeyi oynadıktan sonra 2.seviyeye geçiş ekranında “Play tuşu” ile “Choose Level tuşuna” aynı anda basın. Bu işlemi hızlıca yapmanız gerekmektedir.
- Aynı anda basmayı başardığınızda 2.seviyeyi bitirdiğinizde otomatik olarak seviye atlamış sayılacak ve son kaldığınız bölümün bir üstüne geçeceksiniz.
Bu işleme başlarken 20. seviyede iseniz yukarıdaki adımları takip ederek 21. seviyeye geçiş yaparak rootsuz aa hilesi tamamlamış olursunuz.
195 thoughts on “aa Hilesi Nasıl Yapılır (Rootlu ve Rootsuz)”
Abi yalniz com.AA diye bir dosya yok
com.aa.generaladaptiveapps şeklinde olmalı
yok bulamadım root lamak lazım sabahtır rootladım ama yinede com.aa.generaladaptiveapps klasörü yok.telefonum general mobile discovery
1- Telefonunuzun rootlu olduğundan emin olun,
2- Es Dosya Yöneticisi’nin gerekli izne sahip olduğundan emin olun. (Sol taraftaki menüyü açarak Root Gezgininin açık olduğundan emin olun)
3- Es Dosya Yöneticisinde yukarıdaki “/” işaretine tıkladıktan sonra yazımızda verdiğimiz doğrultuda gittiğinize emin olun.
Bende com.AA generaladaptiveapps diye bir dosya yok
es dosya yöneticisini yükledim root erişimi cihaz izin vermiyor diyor ne yapmak gerekir samsung s4 kullanıyorum
Abi yalniz com.AA diye bir dosya yok
com.aa.generaladaptiveapps şeklinde olmalı
yok bulamadım root lamak lazım sabahtır rootladım ama yinede com.aa.generaladaptiveapps klasörü yok.telefonum general mobile discovery
1- Telefonunuzun rootlu olduğundan emin olun,
2- Es Dosya Yöneticisi’nin gerekli izne sahip olduğundan emin olun. (Sol taraftaki menüyü açarak Root Gezgininin açık olduğundan emin olun)
3- Es Dosya Yöneticisinde yukarıdaki “/” işaretine tıkladıktan sonra yazımızda verdiğimiz doğrultuda gittiğinize emin olun.
Bende com.AA generaladaptiveapps diye bir dosya yok
es dosya yöneticisini yükledim root erişimi cihaz izin vermiyor diyor ne yapmak gerekir samsung s4 kullanıyorum
bu oyunada hile yapılmazki 😀 anlamı kalmıyor
İleri ki bölümleri görmek istediğinden yapıyor genelde insanlar zaten ya.
oda dogru 😀
bu oyunada hile yapılmazki 😀 anlamı kalmıyor
İleri ki bölümleri görmek istediğinden yapıyor genelde insanlar zaten ya.
oda dogru 😀
en fazla kaç yazabiliyoruz? 😀
Şu anda resmi sürümde en son 750 level var o yüzden 750’ye kadar istediğini yazabilirsin. 🙂
en fazla kaç yazabiliyoruz? 😀
Şu anda resmi sürümde en son 750 level var o yüzden 750’ye kadar istediğini yazabilirsin. 🙂
Ben yapamadm yardım etsenize ya
Nerede takıldınız?
Ben yapamadm yardım etsenize ya
Nerede takıldınız?
İpad 2 de dosya yöneticisi falan nerede yapamadım da
IOS cihazların kendi orjinal sürümlerinde Dosya Yöneticisi yoktur zaten yukarıdaki anlatım da android cihazlar için. Android’de olduğu gibi bu hileyi yapmak için IOS cihazınızınızın Jailbreak erişimi olması gerekiyor.
İpad 2 de dosya yöneticisi falan nerede yapamadım da
IOS cihazların kendi orjinal sürümlerinde Dosya Yöneticisi yoktur zaten yukarıdaki anlatım da android cihazlar için. Android’de olduğu gibi bu hileyi yapmak için IOS cihazınızınızın Jailbreak erişimi olması gerekiyor.
yav he he METEHAN
Sorun nedir Elif? Yardımcı olmaya çalışalım istersen.
yav he he METEHAN
Sorun nedir Elif? Yardımcı olmaya çalışalım istersen.
root gezgini özelliğini aktif edemiyorum
Telefonunuz root erişiminin sıkıntısız olduğundan eminseniz root explorer gibi farklı bir dosya yöneticisi ile açmaya çalışabilirsiniz. Yine de yapamıyorsanız adresinden konu açıp yardım isteyebilirsiniz.
root gezgini özelliğini aktif edemiyorum
Telefonunuz root erişiminin sıkıntısız olduğundan eminseniz root explorer gibi farklı bir dosya yöneticisi ile açmaya çalışabilirsiniz
Rot erisimi nadil oluyot
Telefonunuza root erişimi kazandırıyorsunuz. Yani cihaz üstünde tam erişime sahip oluyorsunuz. Ama bunu yapınca telefonunuz garanti kapsamından çıkar.
Rot erisimi nadil oluyot
Telefonunuza root erişimi kazandırıyorsunuz. Yani cihaz üstünde tam erişime sahip oluyorsunuz. Ama bunu yapınca telefonunuz garanti kapsamından çıkar.
Data 2.dataya giriyorum bomboş :s
Root Gezgini özelliğiniz aktif değil. Eğer aktif olduğundan eminseniz&Root erişiminiz olduğundan eminseniz Root Explorer gibi başka bir dosya yöneticisi ile deneyebilirsiniz.
Data 2.dataya giriyorum bomboş :s
Root Gezgini özelliğiniz aktif değil. Eğer aktif olduğundan eminseniz&Root erişiminiz olduğundan eminseniz Root Explorer gibi başka bir dosya yöneticisi ile deneyebilirsiniz.
Olmuyor en sondaki .xml kodunda level falan yazmıyordu kendi elimle yazdım yok olmuyor
Konu ile ilgili arkadaşımızı yönlendiriyorum hemen. En kısa sürede cevap verecektir.
Oyunda en azından bir kaç level geçmeniz gerekiyordu onun gelmesi için bu koşulu yerine getirdiniz mi?
kardeş ben normalde 50.seviyedeyim her yeri yaptım .xml girdim ama içi boş ?
Olmuyor en sondaki .xml kodunda level falan yazmıyordu kendi elimle yazdım yok olmuyor
Konu ile ilgili arkadaşımızı yönlendiriyorum hemen. En kısa sürede cevap verecektir.
Oyunda en azından bir kaç level geçmeniz gerekiyordu onun gelmesi için bu koşulu yerine getirdiniz mi?
kardeş ben normalde 50.seviyedeyim her yeri yaptım .xml girdim ama içi boş ?
Kardeş xml dosyasını açamıyorum. Hata verip duruyor ne yapmam lazım?
Sanırım ES Metin düzenleyici ile açınca hata veriyor. Bu sorunu Droid Edit indirip onunla açarak çözebilirsiniz. Eğer yine de yapamadıysanız buradan sormanız yeterli olacaktır her türlü yardımı yapmaya çalışırız. 🙂
Kardeş xml dosyasını açamıyorum. Hata verip duruyor ne yapmam lazım?
Sanırım ES Metin düzenleyici ile açınca hata veriyor. Bu sorunu Droid Edit indirip onunla açarak çözebilirsiniz. Eğer yine de yapamadıysanız buradan sormanız yeterli olacaktır her türlü yardımı yapmaya çalışırız. 🙂
data nın içi boş ve ayrıca root gezgini yok
yardımcı olursanız sevinirim cihaz s3
Merhaba,
İlgili arkadaşı yönlendiriyorum. En kısa sürede size yardımcı olmaya çalışacaktır.
Es Dosya Yöneticisi kullanıyorsanız sol taraftaki açılır menüde root gezgininin olması gerek. Eğer yok ise Root Explorer programını indirip onunla deneyebilirsiniz.
root explorer yüklü; cihazın ayarlarında root gezgini diye bişe yok bulamadım.
Cihazın ayarlarında değil yazımızda belirttiğimiz gibi Es Dosya Yöneticisinde olması gerek.
es dosya yöneticisinde var etkin yapıyorum bu özellik telefonunza çalışmıyor diyor
Cihazınızın root erişimine sahip olduğuna eminsiniz değil mi?
Es Dosya da yükledim bu özellik telefonunuzda çalışmıyor mesajı geliyor.
data nın içi boş ve ayrıca root gezgini yok
yardımcı olursanız sevinirim cihaz s3
Merhaba,
İlgili arkadaşı yönlendiriyorum. En kısa sürede size yardımcı olmaya çalışacaktır.
Es Dosya Yöneticisi kullanıyorsanız sol taraftaki açılır menüde root gezgininin olması gerek. Eğer yok ise Root Explorer programını indirip onunla deneyebilirsiniz.
root explorer yüklü; cihazın ayarlarında root gezgini diye bişe yok bulamadım.
Cihazın ayarlarında değil yazımızda belirttiğimiz gibi Es Dosya Yöneticisinde olması gerek.
es dosya yöneticisinde var etkin yapıyorum bu özellik telefonunza çalışmıyor diyor
Cihazınızın root erişimine sahip olduğuna eminsiniz değil mi?
Es Dosya da yükledim bu özellik telefonunuzda çalışmıyor mesajı geliyor.
Oyunu silip tekrar yüklemeniz gerekiyormu çıkmıyor çünkü
Hayır gerekmiyor.
Oyunu silip tekrar yüklemeniz gerekiyormu çıkmıyor çünkü
Hayır gerekmiyor.
Bence sadece arkadaşlara göstermek amacıyla yapamadığın bir şeyi yapmış gibi göstermek ne kadar etik. Bence bu yazı başlı başına saçma
Bence sadece arkadaşlara göstermek amacıyla yapamadığın bir şeyi yapmış gibi göstermek ne kadar etik. Bence bu yazı başlı başına saçma
valueye istediğim leveli yazıyorum kaydediyorum oyuna tekrar eski haline dönüyor.!!
Eğer 700. bölüme gelmek istiyorsanız <int name=currentLevel” value=”700”/ şeklinde yazmalısınız value yi değiştirmemelisiniz. Bunu yaptığınızdan eminseniz de choose level'dan "Play Current Level" seçeneğine tıklayın.
valueye istediğim leveli yazıyorum kaydediyorum oyuna tekrar eski haline dönüyor.!!
Eğer 700. bölüme gelmek istiyorsanız <int name=currentLevel” value=”700”/ şeklinde yazmalısınız value yi değiştirmemelisiniz. Bunu yaptığınızdan eminseniz de choose level'dan "Play Current Level" seçeneğine tıklayın.
kardeş ben normalde 50.seviyedeyim her yeri yaptım .xml girdim ama içi boş ?
Başka bir Yazı Düzenleyici indirip tekrar deneyin.
kardeş ben normalde 50.seviyedeyim her yeri yaptım .xml girdim ama içi boş ?
Başka bir Yazı Düzenleyici indirip tekrar deneyin.
root gezgini nerde
Es Dosya Yöneticisi’nin menü kısmında.
root gezgini nerde
Es Dosya Yöneticisi’nin menü kısmında.
Rootluysa freedom u indir unlock all levels i satın al .d
beyler cs riven aldım
kardes btn adımları yaptım fakat xml içi bos ?
Başka bir yazı düzenleyici indirip tekrar deneyin.
kardes btn adımları yaptım fakat xml içi bos ?
Başka bir yazı düzenleyici indirip tekrar deneyin.
Oyunu vakit geçirip eğlenmek için oynuyoruz level atlamak için değil ama leveli kafaya takanlar için güzel yöntem
Oyunu vakit geçirip eğlenmek için oynuyoruz level atlamak için değil ama leveli kafaya takanlar için güzel yöntem
asus zenfone5 de root etkinlşmiyr bşka bi yolu varmı
Rootsuz belirttiğimiz işlemi yapmanız mümkün değil maalesef.
asus zenfone5 de root etkinlşmiyr bşka bi yolu varmı
Rootsuz belirttiğimiz işlemi yapmanız mümkün değil maalesef.
susun ya mallar
mal kim ya sensin o
mal kim ya sensin o
çok doğru laf ettin fatma nur
çok doğru laf ettin fatma nur
aa dosyası yok bende
OYUNU HAFZA KARTINA MI INDIRMEK GEREKİYO
Hafıza kartına indirmenize gerek yok. Root erişimi olan cihazdan 4-5 seviye geçtikten sonra herhangi bir dosya yöneticisi ile yapabilirsiniz.
Bazı dosya yöneticilerinde sorun olabiliyor, ondan farklı dosya yöneticileri ile belirttiğimiz adımlarda deneyerek devam edebilirsiniz.
4. seviyedeyim root dosyasından dediginiz dosyaları bulamıyorum
Cihazınız rootlu mu? Root erişimi varsa farklı dosya yöneticileri ile açarak tekrar deneyiniz.
fsrklı dosya derkn mesela?
ES File, Solid Explorer, X-Plore File Manager, Astro File Manager gibi programları deneyebilirsiniz.
aa dosyası yok bende
OYUNU HAFZA KARTINA MI INDIRMEK GEREKİYO
Hafıza kartına indirmenize gerek yok. Root erişimi olan cihazdan 4-5 seviye geçtikten sonra herhangi bir dosya yöneticisi ile yapabilirsiniz.
Bazı dosya yöneticilerinde sorun olabiliyor, ondan farklı dosya yöneticileri ile belirttiğimiz adımlarda deneyerek devam edebilirsiniz.
4. seviyedeyim root dosyasından dediginiz dosyaları bulamıyorum
Data>Data>com.aa.generaladaptiveapps>shared_prefs>com.generaladptiveapps_preferences bo yok ıstee
Cihazınız rootlu mu? Root erişimi varsa farklı dosya yöneticileri ile açarak tekrar deneyiniz.
fsrklı dosya derkn mesela?
ES File, Solid Explorer, X-Plore File Manager, Astro File Manager gibi programları deneyebilirsiniz.
ltfen yARDM
Aşağıda sorunuzu yanıtladım. Yine sorun olursa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım.
BEN YAPAMADIMM YAA 🙁
Aşağıda sorunuzu yanıtladım. Yine sorun olursa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım.
es dosya yöneticisini yükledim root erişimi cihaz izin vermiyor diyor ne yapmak gerekir samsung s4 kullanıyorum
kapalı konumda acık yap dıyorum bu özellik telefonunuzda çalışmıyor diyor
root file menager var onu yükle yukarıdakiklerin aynısını yap oluyor ama xml dosyasını büyük bi ihtimal telefonun açmayacak onun için onu telefonun bluetooth klasörüne veya bilgisayardan göreceğin başka bir klasöre kopyala bilgisayaradan telefonun sistem dosyalarını göremiyorsun sonra xml dosyasını pc de aç yukarıdakini yazacağın yere 400 felan yaz sonra tekrar pc den telefona kopyala sonra root file menager ile dosyayı yukarıdaki konuma yapıştır ve sana dosyayı değiştirmek istiyormusun diye bir soru soracak ok butonuna bas oyunu açabilirsin 😀
es dosya yöneticisini yükledim root erişimi cihaz izin vermiyor diyor ne yapmak gerekir samsung s4 kullanıyorum
kapalı konumda acık yap dıyorum bu özellik telefonunuzda çalışmıyor diyor
root file menager var onu yükle yukarıdakiklerin aynısını yap oluyor ama xml dosyasını büyük bi ihtimal telefonun açmayacak onun için onu telefonun bluetooth klasörüne veya bilgisayardan göreceğin başka bir klasöre kopyala bilgisayaradan telefonun sistem dosyalarını göremiyorsun sonra xml dosyasını pc de aç yukarıdakini yazacağın yere 400 felan yaz sonra tekrar pc den telefona kopyala sonra root file menager ile dosyayı yukarıdaki konuma yapıştır ve sana dosyayı değiştirmek istiyormusun diye bir soru soracak ok butonuna bas oyunu açabilirsin 😀
32 İkiydim Geri 1 e Düştü Yapamadım Nası Yapcam Bilen Varmı ?
play currenet level bas kendi seviyene doneceksin
Bastan oynicaksin akillim
32 İkiydim Geri 1 e Düştü Yapamadım Nası Yapcam Bilen Varmı ?
play currenet level bas kendi seviyene doneceksin
Bastan oynicaksin akillim
Beyler bayanlar aa nın hilesi çok basit oyuna girince sol üste chose dio bi seçenk var ona basn replay levelden 1 tuşlayın sonra birinci bölümü oynayın ikimci bölümüde oynayın sonra sol üsteki chose lev tusuyla baslama tusuna aynanda basın ve pşay cuurent leveli seçin o bölümü geçtikten sonra bi seviye yukarıdasnız
Beyler bayanlar aa nın hilesi çok basit oyuna girince sol üste chose dio bi seçenk var ona basn replay levelden 1 tuşlayın sonra birinci bölümü oynayın ikimci bölümüde oynayın sonra sol üsteki chose lev tusuyla baslama tusuna aynanda basın ve pşay cuurent leveli seçin o bölümü geçtikten sonra bi seviye yukarıdasnız
LG lere oluyomu ?
Evet oluyor Berkay.
LG lere oluyomu ?
Evet oluyor Berkay.
eyvallah 😀 artistliğin dibine vurucam
eyvallah 😀 artistliğin dibine vurucam
nokia lumia ya oluyormu
Windows Phone cihazlarda olmuyor maalesef.
nokia lumia ya oluyormu
Windows Phone cihazlarda olmuyor maalesef.
turkcell maxi plus 5te oluyormu
Android cihazların tümünde oluyor Emre 😉
turkcell maxi plus 5te oluyormu
Android cihazların tümünde oluyor Emre 😉
Aslında daha kolay yolu var lucky patcehr diye bi uygulam var ordan da yapıyon
Nasıl yapılıyor
Aslında daha kolay yolu var lucky patcehr diye bi uygulam var ordan da yapıyon
Nasıl yapılıyor
1’den yapamassam yine tek tek gidersemm
Fark etmez. Sadece örnek olarak verdik 1. levelı. Geçmesi kolay olduğu için.
1’den yapamassam yine tek tek gidersemm
Fark etmez. Sadece örnek olarak verdik 1. levelı. Geçmesi kolay olduğu için.
Benim telefonum iphone onlarda olmuyomu yoksa benmi yapamadım ??? 49 u bir turlu gecemedim ://
Jailbreak varsa siz de yapabilirsiniz.
Benim telefonum iphone onlarda olmuyomu yoksa benmi yapamadım ??? 49 u bir turlu gecemedim ://
Jailbreak varsa siz de yapabilirsiniz.
Tabletlerde de oluyormu?
Evet oluyor Dilan.
Tabletlerde de oluyormu?
Evet oluyor Dilan.
Abi ben indirdim ama value nin yerinde false yazıyordu napıcaz ???
3. bölüme kadar geldiyseniz o kısmı value=”istediğiniz bölüm” olarak örneğin value=”121″ olarak değiştirip deneyin
Abi ben indirdim ama value nin yerinde false yazıyordu napıcaz ???
3. bölüme kadar geldiyseniz o kısmı value=”istediğiniz bölüm” olarak örneğin value=”121″ olarak değiştirip deneyin
Choose Level yazısını nerde görüyoruz ben göremedim
Sol üst köşede çıkıyor Melike.
Choose Level yazısını nerde görüyoruz ben göremedim
Sol üst köşede çıkıyor Melike.
False yazısı veya value yazısı nerede yazıyor
.xml uzantılı dosya içerisinde bulabilirsiniz
False yazısı veya value yazısı nerede yazıyor
.xml uzantılı dosya içerisinde bulabilirsiniz
Benim ki galaxy note 3 peki bnimki olurmu:-)
Evet olur. Rootlu android cihazların tümünde bu hileyi yapabilirsiniz.
Benim ki galaxy note 3 peki bnimki olurmu:-)
Evet olur. Rootlu android cihazların tümünde bu hileyi yapabilirsiniz.
Abi ben yaptim rootsuz dedigin gibi mesela 1 de idim sora dedigin yaptim 3 oldum 54. Lvle gldm bida yaptim dedigin olmadi
Abi ben yaptim rootsuz dedigin gibi mesela 1 de idim sora dedigin yaptim 3 oldum 54. Lvle gldm bida yaptim dedigin olmadi
Samsun galaxy grand 2 için çalışan bildiğiniz bi rootlama programı varmı?(Pc siz)
Samsun galaxy grand 2 için çalışan bildiğiniz bi rootlama programı varmı?(Pc siz)
Abi açıyorum ama leveli yazacağım yer boş lütfen yardım et telefonum rootu ( Sony Xperia E4 ) kullandığım dosya yöneticisi “root browser”
Abi açıyorum ama leveli yazacağım yer boş lütfen yardım et telefonum rootu ( Sony Xperia E4 ) kullandığım dosya yöneticisi “root browser”