aa Hilesi Nasıl Yapılır (Rootlu ve Rootsuz) 4.67 - 3 OY

aa son zamanlarda General Adaptive tarafından piyasaya sürülmüş, sinir etmede Flappy Bird‘e rakip olmuş bir refleks oyunudur. Etrafınızda gördüğünüz birçok kişi tarafından oynanan bu oyun son zamanların fenomeni haline gelmiş büyük küçük birçok kişinin cihazında kendine yer edinmişti. Bölümler zorlaştıkca insanlar başka bir çözüm yolu aramaya başladılar ve buldular da. aa hilesi! Buradaki çözüm aslında çok basit. Hiçbir karmaşık işlem yapmadan sadece oyunun bir dosyasında ufak bir değişiklik yaparak istediğiniz seviyeye gidebilir ve arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz.

aa Hilesi İçin Gerekenler

1-Bir adet root erişimine sahip cihaz

2-Herhangi bir dosya yöneticisi

3-aa oyunu kurulu olması lazım ve en azından 3. seviyeye gelmeniz lazım.

aa Hilesi Nasıl Yapılır

Öncelikle istediğiniz herhangi bir dosya yöneticisi programını açıyoruz. Bazı dosya yöneticilerinde root erişimi olduğunu algılayıp root iznini kendisi istemez eğer dosya yöneticisi ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız dosya yöneticinizin “Seçenekler” ya da “Ayarlar” kısmında bulunan “Root Gezgini” özelliğini aktif etmeniz gerekebilir.

Dosya yöneticimizi açtıktan sonra tüm dosyalarımızın bulunduğu ilk sekmeye gidiyoruz. Dikkatli olun burada telefonun işletim sistemi de duruyor. Talimatları dikkatle uygularsanız sorun çıkmayacaktır.

Data – Data – com.aa.generaladaptiveapps – shared_prefs – com.generaladptiveapps_preferences .xml

yolunu izleyip sondaki .xml dosyamızı herhangi bir metin düzenleyici ile açıyoruz.

“<int name=currentLevel” value=”kaçıncı seviye istiyorsanız”/

şeklinde değiştiriyorsunuz.

Bu klasör ve dizin zaten var. Sizin tek yapmanız gereken oraya istediğiniz Seviyeyi girmek. Bunu yaptıktan sonra oyuna giriyorsunuz ve istediğiniz seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Ayrıca bu her General Adaptive oyununda geçerlidir. Tek yapmanız gereken 2. Data klasöründe oyunun klasörünü bulmak. o da eğer rr oynuyorsanız “com.rr.generaladaptiveapps” şeklinde olur. Diğer yollar yukarda belirttiğimiz gibidir.

Not: Bu işlemler sırasında aa oyunu açık olmamalı eğer açık olursa çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz.

aa Hilesi Rootsuz Nasıl Yapılır

Yukarıda anlattığımız aa hilesi için root işleminin gerektiğini belirtmiştik. Gelen istekler üzerine ufak bir araştırma yapıp Rootsuz aa hilesi için yapmanız gerekenleri öğrendik. Denemelerimi sonucu bu işlemin de kolaylıkla gerçeleştiğini söyleyebiliriz.

aa Hilesi rootsuz versiyonu için cihazınızda herhangi bir program veya benzeri bir eklenti yada düzenlemenin yapılmasına gerek yoktur. Sadece oyunun yüklü olması yeterlidir. Anlatacağımız rootsuz aa hilesi geçemediğiniz bölümleri tek tek geçmenizi sağlamaktadır. İstediğiniz seviyeye atlamak istiyorsanız yukarıdaki rootlu işlemi deneyiniz.

Gelelim rootsuz olarak bu işlemin nasıl yapılacağına:

Oyunda hangi bölümde kaldıysanız o bölümü son bir kez oynadıktan sonra oyunun ana ekranına dönün. Ana ekranda sağ üst köşede görebileceğiniz “Choose Level” sekmesine geçerek “Replay Level” butonunu seçin. Karşınıza çıkacak ekrana 1 yazarak “Replay” tuşuna basın. Oyun 1. seviyeye geri dönecektir. 1. seviyeyi oynadıktan sonra 2.seviyeye geçiş ekranında “Play tuşu” ile “Choose Level tuşuna” aynı anda basın. Bu işlemi hızlıca yapmanız gerekmektedir. Aynı anda basmayı başardığınızda 2.seviyeyi bitirdiğinizde otomatik olarak seviye atlamış sayılacak ve son kaldığınız bölümün bir üstüne geçeceksiniz.

Bu işleme başlarken 20. seviyede iseniz yukarıdaki adımları takip ederek 21. seviyeye geçiş yaparak rootsuz aa hilesi tamamlamış olursunuz.