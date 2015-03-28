aa hilesi
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aa Hilesi Nasıl Yapılır (Rootlu ve Rootsuz)

Gökhan Torun 195 Comments , , ,

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aa Hilesi Nasıl Yapılır (Rootlu ve Rootsuz)
4.67 - 3 OY

aa son zamanlarda General Adaptive tarafından piyasaya sürülmüş, sinir etmede Flappy Bird‘e rakip olmuş bir refleks oyunudur. Etrafınızda gördüğünüz birçok kişi tarafından oynanan bu oyun son zamanların fenomeni haline gelmiş büyük küçük birçok kişinin cihazında kendine yer edinmişti. Bölümler zorlaştıkca insanlar başka bir çözüm yolu aramaya başladılar ve buldular da. aa hilesi! Buradaki çözüm aslında çok basit. Hiçbir karmaşık işlem yapmadan sadece oyunun bir dosyasında ufak bir değişiklik yaparak istediğiniz seviyeye gidebilir ve arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz.

aa Hilesi İçin Gerekenler

1-Bir adet root erişimine sahip cihaz
2-Herhangi bir dosya yöneticisi
3-aa oyunu kurulu olması lazım ve en azından 3. seviyeye gelmeniz lazım.

aa Hilesi Nasıl Yapılır

Öncelikle istediğiniz herhangi bir dosya yöneticisi programını açıyoruz. Bazı dosya yöneticilerinde root erişimi olduğunu algılayıp root iznini kendisi istemez eğer dosya yöneticisi ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız dosya yöneticinizin “Seçenekler” ya da “Ayarlar” kısmında bulunan “Root Gezgini” özelliğini aktif etmeniz gerekebilir.
Dosya yöneticimizi açtıktan sonra tüm dosyalarımızın bulunduğu ilk sekmeye gidiyoruz. Dikkatli olun burada telefonun işletim sistemi de duruyor. Talimatları dikkatle uygularsanız sorun çıkmayacaktır.

Data – Data – com.aa.generaladaptiveapps – shared_prefs – com.generaladptiveapps_preferences .xml

yolunu izleyip sondaki .xml dosyamızı herhangi bir metin düzenleyici ile açıyoruz.

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“<int name=currentLevel” value=”kaçıncı seviye istiyorsanız”/

 şeklinde değiştiriyorsunuz.
Bu klasör ve dizin zaten var. Sizin tek yapmanız gereken oraya istediğiniz Seviyeyi girmek. Bunu yaptıktan sonra oyuna giriyorsunuz ve istediğiniz seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Ayrıca bu  her General Adaptive oyununda geçerlidir. Tek yapmanız gereken 2. Data klasöründe oyunun klasörünü bulmak. o da eğer rr oynuyorsanız “com.rr.generaladaptiveapps” şeklinde olur. Diğer yollar yukarda belirttiğimiz gibidir.

Not: Bu işlemler sırasında aa oyunu açık olmamalı eğer açık olursa çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz.

aa Hilesi Rootsuz Nasıl Yapılır

Yukarıda anlattığımız aa hilesi için root işleminin gerektiğini belirtmiştik. Gelen istekler üzerine ufak bir araştırma yapıp Rootsuz aa hilesi için yapmanız gerekenleri öğrendik. Denemelerimi sonucu bu işlemin de kolaylıkla gerçeleştiğini söyleyebiliriz.

aa Hilesi rootsuz versiyonu için cihazınızda herhangi bir program veya benzeri bir eklenti yada düzenlemenin yapılmasına gerek yoktur. Sadece oyunun yüklü olması yeterlidir. Anlatacağımız rootsuz aa hilesi geçemediğiniz bölümleri tek tek geçmenizi sağlamaktadır. İstediğiniz seviyeye atlamak istiyorsanız yukarıdaki rootlu işlemi deneyiniz.

Gelelim rootsuz olarak bu işlemin nasıl yapılacağına:

  1. Oyunda hangi bölümde kaldıysanız o bölümü son bir kez oynadıktan sonra oyunun ana ekranına dönün.
  2. Ana ekranda sağ üst köşede görebileceğiniz “Choose Level” sekmesine geçerek “Replay Level” butonunu seçin.
  3. Karşınıza çıkacak ekrana 1 yazarak “Replay” tuşuna basın. Oyun 1. seviyeye geri dönecektir.
  4. 1. seviyeyi oynadıktan sonra 2.seviyeye geçiş ekranında “Play tuşu” ile “Choose Level tuşuna” aynı anda basın. Bu işlemi hızlıca yapmanız gerekmektedir.
  5. Aynı anda basmayı başardığınızda 2.seviyeyi bitirdiğinizde otomatik olarak seviye atlamış sayılacak ve son kaldığınız bölümün bir üstüne geçeceksiniz.

Bu işleme başlarken 20. seviyede iseniz yukarıdaki adımları takip ederek 21. seviyeye geçiş yaparak rootsuz aa hilesi tamamlamış olursunuz.

195 thoughts on “aa Hilesi Nasıl Yapılır (Rootlu ve Rootsuz)

  • Yasin Balci
    29 Mart 2015 at 10:42
    Permalink

    Abi yalniz com.AA diye bir dosya yok

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      29 Mart 2015 at 10:50
      Permalink

      com.aa.generaladaptiveapps şeklinde olmalı

      Reply
      • Serdar
        1 Nisan 2015 at 20:30
        Permalink

        yok bulamadım root lamak lazım sabahtır rootladım ama yinede com.aa.generaladaptiveapps klasörü yok.telefonum general mobile discovery

        Reply
        • Metehan Ünal
          1 Nisan 2015 at 21:15
          Permalink

          1- Telefonunuzun rootlu olduğundan emin olun,
          2- Es Dosya Yöneticisi’nin gerekli izne sahip olduğundan emin olun. (Sol taraftaki menüyü açarak Root Gezgininin açık olduğundan emin olun)
          3- Es Dosya Yöneticisinde yukarıdaki “/” işaretine tıkladıktan sonra yazımızda verdiğimiz doğrultuda gittiğinize emin olun.

          Reply
          • tuana
            2 Nisan 2015 at 19:27
            Permalink

            Bende com.AA generaladaptiveapps diye bir dosya yok

      • burhan tiryaki
        22 Nisan 2015 at 14:00
        Permalink

        es dosya yöneticisini yükledim root erişimi cihaz izin vermiyor diyor ne yapmak gerekir samsung s4 kullanıyorum

        Reply
  • Yasin Balci
    29 Mart 2015 at 10:42
    Permalink

    Abi yalniz com.AA diye bir dosya yok

    Reply
      • Serdar
        1 Nisan 2015 at 20:30
        Permalink

        yok bulamadım root lamak lazım sabahtır rootladım ama yinede com.aa.generaladaptiveapps klasörü yok.telefonum general mobile discovery

        Reply
        • Metehan Ünal
          1 Nisan 2015 at 21:15
          Permalink

          1- Telefonunuzun rootlu olduğundan emin olun,
          2- Es Dosya Yöneticisi’nin gerekli izne sahip olduğundan emin olun. (Sol taraftaki menüyü açarak Root Gezgininin açık olduğundan emin olun)
          3- Es Dosya Yöneticisinde yukarıdaki “/” işaretine tıkladıktan sonra yazımızda verdiğimiz doğrultuda gittiğinize emin olun.

          Reply
          • tuana
            2 Nisan 2015 at 19:27
            Permalink

            Bende com.AA generaladaptiveapps diye bir dosya yok

      • burhan tiryaki
        22 Nisan 2015 at 13:00
        Permalink

        es dosya yöneticisini yükledim root erişimi cihaz izin vermiyor diyor ne yapmak gerekir samsung s4 kullanıyorum

        Reply
  • Burakcan Demir
    29 Mart 2015 at 17:00
    Permalink

    bu oyunada hile yapılmazki 😀 anlamı kalmıyor

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      29 Mart 2015 at 19:35
      Permalink

      İleri ki bölümleri görmek istediğinden yapıyor genelde insanlar zaten ya.

      Reply
  • Burakcan Demir
    29 Mart 2015 at 17:00
    Permalink

    bu oyunada hile yapılmazki 😀 anlamı kalmıyor

    Reply
    • Tech Kafa
      29 Mart 2015 at 19:35
      Permalink

      İleri ki bölümleri görmek istediğinden yapıyor genelde insanlar zaten ya.

      Reply
  • Dogukan
    29 Mart 2015 at 19:42
    Permalink

    en fazla kaç yazabiliyoruz? 😀

    Reply
    • Metehan Ünal
      29 Mart 2015 at 19:45
      Permalink

      Şu anda resmi sürümde en son 750 level var o yüzden 750’ye kadar istediğini yazabilirsin. 🙂

      Reply
  • Dogukan
    29 Mart 2015 at 19:42
    Permalink

    en fazla kaç yazabiliyoruz? 😀

    Reply
    • Metehan Ünal
      29 Mart 2015 at 19:45
      Permalink

      Şu anda resmi sürümde en son 750 level var o yüzden 750’ye kadar istediğini yazabilirsin. 🙂

      Reply
  • Furkan
    29 Mart 2015 at 22:07
    Permalink

    Ben yapamadm yardım etsenize ya

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      30 Mart 2015 at 12:53
      Permalink

      Nerede takıldınız?

      Reply
  • Furkan
    29 Mart 2015 at 22:07
    Permalink

    Ben yapamadm yardım etsenize ya

    Reply
  • Yapaöıyor
    30 Mart 2015 at 18:14
    Permalink

    İpad 2 de dosya yöneticisi falan nerede yapamadım da

    Reply
    • Metehan Ünal
      1 Nisan 2015 at 21:09
      Permalink

      IOS cihazların kendi orjinal sürümlerinde Dosya Yöneticisi yoktur zaten yukarıdaki anlatım da android cihazlar için. Android’de olduğu gibi bu hileyi yapmak için IOS cihazınızınızın Jailbreak erişimi olması gerekiyor.

      Reply
  • Yapaöıyor
    30 Mart 2015 at 18:14
    Permalink

    İpad 2 de dosya yöneticisi falan nerede yapamadım da

    Reply
    • Metehan Ünal
      1 Nisan 2015 at 21:09
      Permalink

      IOS cihazların kendi orjinal sürümlerinde Dosya Yöneticisi yoktur zaten yukarıdaki anlatım da android cihazlar için. Android’de olduğu gibi bu hileyi yapmak için IOS cihazınızınızın Jailbreak erişimi olması gerekiyor.

      Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      31 Mart 2015 at 17:26
      Permalink

      Sorun nedir Elif? Yardımcı olmaya çalışalım istersen.

      Reply
  • Batuhan Kılıç
    1 Nisan 2015 at 20:39
    Permalink

    root gezgini özelliğini aktif edemiyorum

    Reply
    • Metehan Ünal
      1 Nisan 2015 at 21:07
      Permalink

      Telefonunuz root erişiminin sıkıntısız olduğundan eminseniz root explorer gibi farklı bir dosya yöneticisi ile açmaya çalışabilirsiniz. Yine de yapamıyorsanız adresinden konu açıp yardım isteyebilirsiniz.

      Reply
  • Batuhan Kılıç
    1 Nisan 2015 at 20:39
    Permalink

    root gezgini özelliğini aktif edemiyorum

    Reply
    • Metehan Ünal
      1 Nisan 2015 at 21:07
      Permalink

      Telefonunuz root erişiminin sıkıntısız olduğundan eminseniz root explorer gibi farklı bir dosya yöneticisi ile açmaya çalışabilirsiniz

      Reply
    • Metehan Ünal
      3 Nisan 2015 at 06:42
      Permalink

      Telefonunuza root erişimi kazandırıyorsunuz. Yani cihaz üstünde tam erişime sahip oluyorsunuz. Ama bunu yapınca telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

      Reply
    • Metehan Ünal
      3 Nisan 2015 at 06:42
      Permalink

      Telefonunuza root erişimi kazandırıyorsunuz. Yani cihaz üstünde tam erişime sahip oluyorsunuz. Ama bunu yapınca telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

      Reply
  • can
    2 Nisan 2015 at 18:20
    Permalink

    Data 2.dataya giriyorum bomboş :s

    Reply
    • Metehan Ünal
      3 Nisan 2015 at 06:44
      Permalink

      Root Gezgini özelliğiniz aktif değil. Eğer aktif olduğundan eminseniz&Root erişiminiz olduğundan eminseniz Root Explorer gibi başka bir dosya yöneticisi ile deneyebilirsiniz.

      Reply
  • can
    2 Nisan 2015 at 18:20
    Permalink

    Data 2.dataya giriyorum bomboş :s

    Reply
    • Metehan Ünal
      3 Nisan 2015 at 06:44
      Permalink

      Root Gezgini özelliğiniz aktif değil. Eğer aktif olduğundan eminseniz&Root erişiminiz olduğundan eminseniz Root Explorer gibi başka bir dosya yöneticisi ile deneyebilirsiniz.

      Reply
  • Fyros
    3 Nisan 2015 at 22:25
    Permalink

    Olmuyor en sondaki .xml kodunda level falan yazmıyordu kendi elimle yazdım yok olmuyor

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      3 Nisan 2015 at 22:28
      Permalink

      Konu ile ilgili arkadaşımızı yönlendiriyorum hemen. En kısa sürede cevap verecektir.

      Reply
      • Metehan Ünal
        4 Nisan 2015 at 08:43
        Permalink

        Oyunda en azından bir kaç level geçmeniz gerekiyordu onun gelmesi için bu koşulu yerine getirdiniz mi?

        Reply
        • WusLaT Bskn
          12 Nisan 2015 at 10:28
          Permalink

          kardeş ben normalde 50.seviyedeyim her yeri yaptım .xml girdim ama içi boş ?

          Reply
  • Fyros
    3 Nisan 2015 at 22:25
    Permalink

    Olmuyor en sondaki .xml kodunda level falan yazmıyordu kendi elimle yazdım yok olmuyor

    Reply
    • Tech Kafa
      3 Nisan 2015 at 22:28
      Permalink

      Konu ile ilgili arkadaşımızı yönlendiriyorum hemen. En kısa sürede cevap verecektir.

      Reply
      • Metehan Ünal
        4 Nisan 2015 at 08:43
        Permalink

        Oyunda en azından bir kaç level geçmeniz gerekiyordu onun gelmesi için bu koşulu yerine getirdiniz mi?

        Reply
        • WusLaT Bskn
          12 Nisan 2015 at 09:28
          Permalink

          kardeş ben normalde 50.seviyedeyim her yeri yaptım .xml girdim ama içi boş ?

          Reply
  • Eren Yusuf Lafcı
    7 Nisan 2015 at 20:44
    Permalink

    Kardeş xml dosyasını açamıyorum. Hata verip duruyor ne yapmam lazım?

    Reply
    • Metehan Ünal
      7 Nisan 2015 at 23:01
      Permalink

      Sanırım ES Metin düzenleyici ile açınca hata veriyor. Bu sorunu Droid Edit indirip onunla açarak çözebilirsiniz. Eğer yine de yapamadıysanız buradan sormanız yeterli olacaktır her türlü yardımı yapmaya çalışırız. 🙂

      Reply
  • Eren Yusuf Lafcı
    7 Nisan 2015 at 19:44
    Permalink

    Kardeş xml dosyasını açamıyorum. Hata verip duruyor ne yapmam lazım?

    Reply
    • Metehan Ünal
      7 Nisan 2015 at 22:01
      Permalink

      Sanırım ES Metin düzenleyici ile açınca hata veriyor. Bu sorunu Droid Edit indirip onunla açarak çözebilirsiniz. Eğer yine de yapamadıysanız buradan sormanız yeterli olacaktır her türlü yardımı yapmaya çalışırız. 🙂

      Reply
  • tarkan
    8 Nisan 2015 at 18:09
    Permalink

    data nın içi boş ve ayrıca root gezgini yok

    Reply
    • tarkan
      8 Nisan 2015 at 18:10
      Permalink

      yardımcı olursanız sevinirim cihaz s3

      Reply
      • Oğuz Veli Yavaş
        8 Nisan 2015 at 18:19
        Permalink

        Merhaba,

        İlgili arkadaşı yönlendiriyorum. En kısa sürede size yardımcı olmaya çalışacaktır.

        Reply
      • Metehan Ünal
        8 Nisan 2015 at 18:24
        Permalink

        Es Dosya Yöneticisi kullanıyorsanız sol taraftaki açılır menüde root gezgininin olması gerek. Eğer yok ise Root Explorer programını indirip onunla deneyebilirsiniz.

        Reply
        • tarkan
          8 Nisan 2015 at 19:57
          Permalink

          root explorer yüklü; cihazın ayarlarında root gezgini diye bişe yok bulamadım.

          Reply
          • Metehan Ünal
            8 Nisan 2015 at 20:12
            Permalink

            Cihazın ayarlarında değil yazımızda belirttiğimiz gibi Es Dosya Yöneticisinde olması gerek.

          • tarkan
            8 Nisan 2015 at 20:16
            Permalink

            es dosya yöneticisinde var etkin yapıyorum bu özellik telefonunza çalışmıyor diyor

          • Metehan Ünal
            11 Nisan 2015 at 11:06
            Permalink

            Cihazınızın root erişimine sahip olduğuna eminsiniz değil mi?

        • tarkan
          8 Nisan 2015 at 19:59
          Permalink

          Es Dosya da yükledim bu özellik telefonunuzda çalışmıyor mesajı geliyor.

          Reply
  • tarkan
    8 Nisan 2015 at 17:09
    Permalink

    data nın içi boş ve ayrıca root gezgini yok

    Reply
    • tarkan
      8 Nisan 2015 at 17:10
      Permalink

      yardımcı olursanız sevinirim cihaz s3

      Reply
      • Tech Kafa
        8 Nisan 2015 at 17:19
        Permalink

        Merhaba,

        İlgili arkadaşı yönlendiriyorum. En kısa sürede size yardımcı olmaya çalışacaktır.

        Reply
      • Metehan Ünal
        8 Nisan 2015 at 17:24
        Permalink

        Es Dosya Yöneticisi kullanıyorsanız sol taraftaki açılır menüde root gezgininin olması gerek. Eğer yok ise Root Explorer programını indirip onunla deneyebilirsiniz.

        Reply
        • tarkan
          8 Nisan 2015 at 18:57
          Permalink

          root explorer yüklü; cihazın ayarlarında root gezgini diye bişe yok bulamadım.

          Reply
          • Metehan Ünal
            8 Nisan 2015 at 19:12
            Permalink

            Cihazın ayarlarında değil yazımızda belirttiğimiz gibi Es Dosya Yöneticisinde olması gerek.

          • tarkan
            8 Nisan 2015 at 19:16
            Permalink

            es dosya yöneticisinde var etkin yapıyorum bu özellik telefonunza çalışmıyor diyor

          • Metehan Ünal
            11 Nisan 2015 at 10:06
            Permalink

            Cihazınızın root erişimine sahip olduğuna eminsiniz değil mi?

        • tarkan
          8 Nisan 2015 at 18:59
          Permalink

          Es Dosya da yükledim bu özellik telefonunuzda çalışmıyor mesajı geliyor.

          Reply
  • burak
    8 Nisan 2015 at 21:17
    Permalink

    Oyunu silip tekrar yüklemeniz gerekiyormu çıkmıyor çünkü

    Reply
    • Metehan Ünal
      11 Nisan 2015 at 11:23
      Permalink

      Hayır gerekmiyor.

      Reply
  • burak
    8 Nisan 2015 at 20:17
    Permalink

    Oyunu silip tekrar yüklemeniz gerekiyormu çıkmıyor çünkü

    Reply
    • Metehan Ünal
      11 Nisan 2015 at 10:23
      Permalink

      Hayır gerekmiyor.

      Reply
  • Ufo San
    10 Nisan 2015 at 19:33
    Permalink

    Bence sadece arkadaşlara göstermek amacıyla yapamadığın bir şeyi yapmış gibi göstermek ne kadar etik. Bence bu yazı başlı başına saçma

    Reply
  • Ufo San
    10 Nisan 2015 at 18:33
    Permalink

    Bence sadece arkadaşlara göstermek amacıyla yapamadığın bir şeyi yapmış gibi göstermek ne kadar etik. Bence bu yazı başlı başına saçma

    Reply
  • Ali Durmaz
    11 Nisan 2015 at 02:48
    Permalink

    valueye istediğim leveli yazıyorum kaydediyorum oyuna tekrar eski haline dönüyor.!!

    Reply
    • Metehan Ünal
      11 Nisan 2015 at 11:25
      Permalink

      Eğer 700. bölüme gelmek istiyorsanız <int name=currentLevel” value=”700”/ şeklinde yazmalısınız value yi değiştirmemelisiniz. Bunu yaptığınızdan eminseniz de choose level'dan "Play Current Level" seçeneğine tıklayın.

      Reply
  • Ali Durmaz
    11 Nisan 2015 at 01:48
    Permalink

    valueye istediğim leveli yazıyorum kaydediyorum oyuna tekrar eski haline dönüyor.!!

    Reply
    • Metehan Ünal
      11 Nisan 2015 at 10:25
      Permalink

      Eğer 700. bölüme gelmek istiyorsanız <int name=currentLevel” value=”700”/ şeklinde yazmalısınız value yi değiştirmemelisiniz. Bunu yaptığınızdan eminseniz de choose level'dan "Play Current Level" seçeneğine tıklayın.

      Reply
  • WusLaT Bskn
    12 Nisan 2015 at 10:40
    Permalink

    kardeş ben normalde 50.seviyedeyim her yeri yaptım .xml girdim ama içi boş ?

    Reply
    • Metehan Ünal
      14 Nisan 2015 at 23:07
      Permalink

      Başka bir Yazı Düzenleyici indirip tekrar deneyin.

      Reply
  • WusLaT Bskn
    12 Nisan 2015 at 09:40
    Permalink

    kardeş ben normalde 50.seviyedeyim her yeri yaptım .xml girdim ama içi boş ?

    Reply
    • Metehan Ünal
      14 Nisan 2015 at 22:07
      Permalink

      Başka bir Yazı Düzenleyici indirip tekrar deneyin.

      Reply
    • Metehan Ünal
      14 Nisan 2015 at 23:07
      Permalink

      Es Dosya Yöneticisi’nin menü kısmında.

      Reply
    • Metehan Ünal
      14 Nisan 2015 at 22:07
      Permalink

      Es Dosya Yöneticisi’nin menü kısmında.

      Reply
  • Serdar
    13 Nisan 2015 at 17:57
    Permalink

    Rootluysa freedom u indir unlock all levels i satın al .d

    Reply
  • ÖMER NAMLI
    14 Nisan 2015 at 19:42
    Permalink

    kardes btn adımları yaptım fakat xml içi bos ?

    Reply
    • Metehan Ünal
      14 Nisan 2015 at 23:09
      Permalink

      Başka bir yazı düzenleyici indirip tekrar deneyin.

      Reply
  • ÖMER NAMLI
    14 Nisan 2015 at 18:42
    Permalink

    kardes btn adımları yaptım fakat xml içi bos ?

    Reply
    • Metehan Ünal
      14 Nisan 2015 at 22:09
      Permalink

      Başka bir yazı düzenleyici indirip tekrar deneyin.

      Reply
  • Nida
    15 Nisan 2015 at 19:25
    Permalink

    Oyunu vakit geçirip eğlenmek için oynuyoruz level atlamak için değil ama leveli kafaya takanlar için güzel yöntem

    Reply
  • Nida
    15 Nisan 2015 at 18:25
    Permalink

    Oyunu vakit geçirip eğlenmek için oynuyoruz level atlamak için değil ama leveli kafaya takanlar için güzel yöntem

    Reply
  • aysel
    16 Nisan 2015 at 21:53
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    asus zenfone5 de root etkinlşmiyr bşka bi yolu varmı

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      19 Nisan 2015 at 16:11
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      Rootsuz belirttiğimiz işlemi yapmanız mümkün değil maalesef.

      Reply
  • aysel
    16 Nisan 2015 at 20:53
    Permalink

    asus zenfone5 de root etkinlşmiyr bşka bi yolu varmı

    Reply
    • Tech Kafa
      19 Nisan 2015 at 15:11
      Permalink

      Rootsuz belirttiğimiz işlemi yapmanız mümkün değil maalesef.

      Reply
  • melek
    21 Nisan 2015 at 14:44
    Permalink

    çok doğru laf ettin fatma nur

    Reply
  • melek
    21 Nisan 2015 at 13:44
    Permalink

    çok doğru laf ettin fatma nur

    Reply
  • özkan şahanoğolu
    22 Nisan 2015 at 10:50
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    aa dosyası yok bende

    Reply
    • ÖZKAN
      22 Nisan 2015 at 11:07
      Permalink

      OYUNU HAFZA KARTINA MI INDIRMEK GEREKİYO

      Reply
      • Oğuz Veli Yavaş
        22 Nisan 2015 at 11:19
        Permalink

        Hafıza kartına indirmenize gerek yok. Root erişimi olan cihazdan 4-5 seviye geçtikten sonra herhangi bir dosya yöneticisi ile yapabilirsiniz.

        Bazı dosya yöneticilerinde sorun olabiliyor, ondan farklı dosya yöneticileri ile belirttiğimiz adımlarda deneyerek devam edebilirsiniz.

        Reply
        • ÖZKAN
          22 Nisan 2015 at 11:34
          Permalink

          4. seviyedeyim root dosyasından dediginiz dosyaları bulamıyorum

          Reply
          • Oğuz Veli Yavaş
            24 Nisan 2015 at 02:29
            Permalink

            Cihazınız rootlu mu? Root erişimi varsa farklı dosya yöneticileri ile açarak tekrar deneyiniz.

          • özkan
            29 Nisan 2015 at 11:48
            Permalink

            fsrklı dosya derkn mesela?

          • Oğuz Veli Yavaş
            29 Nisan 2015 at 19:02
            Permalink

            ES File, Solid Explorer, X-Plore File Manager, Astro File Manager gibi programları deneyebilirsiniz.

  • özkan şahanoğolu
    22 Nisan 2015 at 09:50
    Permalink

    aa dosyası yok bende

    Reply
    • ÖZKAN
      22 Nisan 2015 at 10:07
      Permalink

      OYUNU HAFZA KARTINA MI INDIRMEK GEREKİYO

      Reply
      • Tech Kafa
        22 Nisan 2015 at 10:19
        Permalink

        Hafıza kartına indirmenize gerek yok. Root erişimi olan cihazdan 4-5 seviye geçtikten sonra herhangi bir dosya yöneticisi ile yapabilirsiniz.

        Bazı dosya yöneticilerinde sorun olabiliyor, ondan farklı dosya yöneticileri ile belirttiğimiz adımlarda deneyerek devam edebilirsiniz.

        Reply
        • ÖZKAN
          22 Nisan 2015 at 10:34
          Permalink

          4. seviyedeyim root dosyasından dediginiz dosyaları bulamıyorum
          Data>Data>com.aa.generaladaptiveapps>shared_prefs>com.generaladptiveapps_preferences bo yok ıstee

          Reply
          • Tech Kafa
            24 Nisan 2015 at 01:29
            Permalink

            Cihazınız rootlu mu? Root erişimi varsa farklı dosya yöneticileri ile açarak tekrar deneyiniz.

          • özkan
            29 Nisan 2015 at 10:48
            Permalink

            fsrklı dosya derkn mesela?

          • Tech Kafa
            29 Nisan 2015 at 18:02
            Permalink

            ES File, Solid Explorer, X-Plore File Manager, Astro File Manager gibi programları deneyebilirsiniz.

    • Oğuz Veli Yavaş
      22 Nisan 2015 at 11:20
      Permalink

      Aşağıda sorunuzu yanıtladım. Yine sorun olursa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım.

      Reply
    • Tech Kafa
      22 Nisan 2015 at 10:20
      Permalink

      Aşağıda sorunuzu yanıtladım. Yine sorun olursa elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım.

      Reply
  • burhan tıryakı
    22 Nisan 2015 at 14:09
    Permalink

    es dosya yöneticisini yükledim root erişimi cihaz izin vermiyor diyor ne yapmak gerekir samsung s4 kullanıyorum

    Reply
    • burha tryakı
      22 Nisan 2015 at 14:11
      Permalink

      kapalı konumda acık yap dıyorum bu özellik telefonunuzda çalışmıyor diyor

      Reply
      • yusufay
        24 Nisan 2015 at 08:44
        Permalink

        root file menager var onu yükle yukarıdakiklerin aynısını yap oluyor ama xml dosyasını büyük bi ihtimal telefonun açmayacak onun için onu telefonun bluetooth klasörüne veya bilgisayardan göreceğin başka bir klasöre kopyala bilgisayaradan telefonun sistem dosyalarını göremiyorsun sonra xml dosyasını pc de aç yukarıdakini yazacağın yere 400 felan yaz sonra tekrar pc den telefona kopyala sonra root file menager ile dosyayı yukarıdaki konuma yapıştır ve sana dosyayı değiştirmek istiyormusun diye bir soru soracak ok butonuna bas oyunu açabilirsin 😀

        Reply
  • burhan tıryakı
    22 Nisan 2015 at 13:09
    Permalink

    es dosya yöneticisini yükledim root erişimi cihaz izin vermiyor diyor ne yapmak gerekir samsung s4 kullanıyorum

    Reply
    • burha tryakı
      22 Nisan 2015 at 13:11
      Permalink

      kapalı konumda acık yap dıyorum bu özellik telefonunuzda çalışmıyor diyor

      Reply
      • Yusuf
        24 Nisan 2015 at 07:44
        Permalink

        root file menager var onu yükle yukarıdakiklerin aynısını yap oluyor ama xml dosyasını büyük bi ihtimal telefonun açmayacak onun için onu telefonun bluetooth klasörüne veya bilgisayardan göreceğin başka bir klasöre kopyala bilgisayaradan telefonun sistem dosyalarını göremiyorsun sonra xml dosyasını pc de aç yukarıdakini yazacağın yere 400 felan yaz sonra tekrar pc den telefona kopyala sonra root file menager ile dosyayı yukarıdaki konuma yapıştır ve sana dosyayı değiştirmek istiyormusun diye bir soru soracak ok butonuna bas oyunu açabilirsin 😀

        Reply
  • Umut Mert
    22 Nisan 2015 at 19:57
    Permalink

    32 İkiydim Geri 1 e Düştü Yapamadım Nası Yapcam Bilen Varmı ?

    Reply
    • veli
      28 Nisan 2015 at 21:44
      Permalink

      play currenet level bas kendi seviyene doneceksin

      Reply
    • cennet
      21 Mayıs 2015 at 00:25
      Permalink

      Bastan oynicaksin akillim

      Reply
  • Umut Mert
    22 Nisan 2015 at 18:57
    Permalink

    32 İkiydim Geri 1 e Düştü Yapamadım Nası Yapcam Bilen Varmı ?

    Reply
    • veli
      28 Nisan 2015 at 20:44
      Permalink

      play currenet level bas kendi seviyene doneceksin

      Reply
    • cennet
      20 Mayıs 2015 at 23:25
      Permalink

      Bastan oynicaksin akillim

      Reply
  • önder
    23 Nisan 2015 at 12:41
    Permalink

    Beyler bayanlar aa nın hilesi çok basit oyuna girince sol üste chose dio bi seçenk var ona basn replay levelden 1 tuşlayın sonra birinci bölümü oynayın ikimci bölümüde oynayın sonra sol üsteki chose lev tusuyla baslama tusuna aynanda basın ve pşay cuurent leveli seçin o bölümü geçtikten sonra bi seviye yukarıdasnız

    Reply
  • önder
    23 Nisan 2015 at 11:41
    Permalink

    Beyler bayanlar aa nın hilesi çok basit oyuna girince sol üste chose dio bi seçenk var ona basn replay levelden 1 tuşlayın sonra birinci bölümü oynayın ikimci bölümüde oynayın sonra sol üsteki chose lev tusuyla baslama tusuna aynanda basın ve pşay cuurent leveli seçin o bölümü geçtikten sonra bi seviye yukarıdasnız

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      24 Nisan 2015 at 02:28
      Permalink

      Evet oluyor Berkay.

      Reply
  • yusufay
    24 Nisan 2015 at 08:38
    Permalink

    eyvallah 😀 artistliğin dibine vurucam

    Reply
  • Yusuf
    24 Nisan 2015 at 07:38
    Permalink

    eyvallah 😀 artistliğin dibine vurucam

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      26 Nisan 2015 at 11:14
      Permalink

      Windows Phone cihazlarda olmuyor maalesef.

      Reply
  • emre
    28 Nisan 2015 at 13:21
    Permalink

    turkcell maxi plus 5te oluyormu

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      28 Nisan 2015 at 13:27
      Permalink

      Android cihazların tümünde oluyor Emre 😉

      Reply
  • emre
    28 Nisan 2015 at 12:21
    Permalink

    turkcell maxi plus 5te oluyormu

    Reply
  • Emre Tokmak
    28 Nisan 2015 at 18:20
    Permalink

    Aslında daha kolay yolu var lucky patcehr diye bi uygulam var ordan da yapıyon

    Reply
  • Emre Tokmak
    28 Nisan 2015 at 17:20
    Permalink

    Aslında daha kolay yolu var lucky patcehr diye bi uygulam var ordan da yapıyon

    Reply
  • mlk
    30 Nisan 2015 at 22:29
    Permalink

    1’den yapamassam yine tek tek gidersemm

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      4 Mayıs 2015 at 00:25
      Permalink

      Fark etmez. Sadece örnek olarak verdik 1. levelı. Geçmesi kolay olduğu için.

      Reply
  • mlk
    30 Nisan 2015 at 21:29
    Permalink

    1’den yapamassam yine tek tek gidersemm

    Reply
    • Tech Kafa
      3 Mayıs 2015 at 23:25
      Permalink

      Fark etmez. Sadece örnek olarak verdik 1. levelı. Geçmesi kolay olduğu için.

      Reply
  • Sevval
    30 Nisan 2015 at 22:56
    Permalink

    Benim telefonum iphone onlarda olmuyomu yoksa benmi yapamadım ??? 49 u bir turlu gecemedim ://

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      4 Mayıs 2015 at 00:25
      Permalink

      Jailbreak varsa siz de yapabilirsiniz.

      Reply
  • Sevval
    30 Nisan 2015 at 21:56
    Permalink

    Benim telefonum iphone onlarda olmuyomu yoksa benmi yapamadım ??? 49 u bir turlu gecemedim ://

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      5 Mayıs 2015 at 18:55
      Permalink

      Evet oluyor Dilan.

      Reply
  • mustafa
    8 Mayıs 2015 at 20:06
    Permalink

    Abi ben indirdim ama value nin yerinde false yazıyordu napıcaz ???

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      9 Mayıs 2015 at 12:19
      Permalink

      3. bölüme kadar geldiyseniz o kısmı value=”istediğiniz bölüm” olarak örneğin value=”121″ olarak değiştirip deneyin

      Reply
  • mustafa
    8 Mayıs 2015 at 19:06
    Permalink

    Abi ben indirdim ama value nin yerinde false yazıyordu napıcaz ???

    Reply
    • Tech Kafa
      9 Mayıs 2015 at 11:19
      Permalink

      3. bölüme kadar geldiyseniz o kısmı value=”istediğiniz bölüm” olarak örneğin value=”121″ olarak değiştirip deneyin

      Reply
  • melike
    9 Mayıs 2015 at 15:15
    Permalink

    Choose Level yazısını nerde görüyoruz ben göremedim

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      9 Mayıs 2015 at 16:38
      Permalink

      Sol üst köşede çıkıyor Melike.

      Reply
  • melike
    9 Mayıs 2015 at 14:15
    Permalink

    Choose Level yazısını nerde görüyoruz ben göremedim

    Reply
  • ceren
    20 Mayıs 2015 at 21:35
    Permalink

    False yazısı veya value yazısı nerede yazıyor

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      21 Mayıs 2015 at 00:45
      Permalink

      .xml uzantılı dosya içerisinde bulabilirsiniz

      Reply
  • ceren
    20 Mayıs 2015 at 20:35
    Permalink

    False yazısı veya value yazısı nerede yazıyor

    Reply
  • cennet
    21 Mayıs 2015 at 00:23
    Permalink

    Benim ki galaxy note 3 peki bnimki olurmu:-)

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      21 Mayıs 2015 at 00:46
      Permalink

      Evet olur. Rootlu android cihazların tümünde bu hileyi yapabilirsiniz.

      Reply
  • cennet
    20 Mayıs 2015 at 23:23
    Permalink

    Benim ki galaxy note 3 peki bnimki olurmu:-)

    Reply
    • Tech Kafa
      20 Mayıs 2015 at 23:46
      Permalink

      Evet olur. Rootlu android cihazların tümünde bu hileyi yapabilirsiniz.

      Reply
  • Furkan
    23 Haziran 2015 at 16:59
    Permalink

    Abi ben yaptim rootsuz dedigin gibi mesela 1 de idim sora dedigin yaptim 3 oldum 54. Lvle gldm bida yaptim dedigin olmadi

    Reply
  • Furkan
    23 Haziran 2015 at 15:59
    Permalink

    Abi ben yaptim rootsuz dedigin gibi mesela 1 de idim sora dedigin yaptim 3 oldum 54. Lvle gldm bida yaptim dedigin olmadi

    Reply
  • HocusPocus
    27 Haziran 2015 at 14:49
    Permalink

    Samsun galaxy grand 2 için çalışan bildiğiniz bi rootlama programı varmı?(Pc siz)

    Reply
  • HocusPocus
    27 Haziran 2015 at 13:49
    Permalink

    Samsun galaxy grand 2 için çalışan bildiğiniz bi rootlama programı varmı?(Pc siz)

    Reply
  • Mehmet
    20 Aralık 2015 at 13:03
    Permalink

    Abi açıyorum ama leveli yazacağım yer boş lütfen yardım et telefonum rootu ( Sony Xperia E4 ) kullandığım dosya yöneticisi “root browser”

    Reply
  • Mehmet
    20 Aralık 2015 at 13:03
    Permalink

    Abi açıyorum ama leveli yazacağım yer boş lütfen yardım et telefonum rootu ( Sony Xperia E4 ) kullandığım dosya yöneticisi “root browser”

    Reply

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